Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Fast Ejendom Danmark A/S’ aktier

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser Fast Ejendom Danmark A/S at have modtaget meddelelse om følgende transaktioner:



Bestyrelsesformand Niels Roth har købt 11.200 stk. aktier á 134,00 DKK pr. aktie til en samlet værdi af 1.500.800 DKK pr. den 2. maj 2023.

Lotte Roth (ægtefælle til bestyrelsesformand Niels Roth) har købt 15.800 stk. aktier á 134,00 DKK pr. aktie til en samlet værdi af 2.117.200 DKK pr. den 2. maj 2023.

Administrerende direktør Torben Schultz har solgt 20.000 stk. aktier á 134,00 DKK pr. aktie til en samlet værdi af 2.680.000 DKK pr. den 2. maj 2023.

Økonomichef Frank Jensen har solgt 6.000 stk. aktier á 134,00 DKK pr. aktie til en samlet værdi af 804.000 DKK pr. den 2. maj 2023.

Ejendomschef Jens Andersen har solgt 4.800 stk. aktier á 134,00 DKK pr. aktie til en samlet værdi af 643.200 DKK pr. den 2. maj 2023.

For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer.

Torben Schultz

Adm. direktør

