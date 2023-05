English Dutch French

Gereglementeerde informatie, Leuven, 2 mei 2023 (17.40 CEST)

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 april 2023

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 30 april 2023

Totaal kapitaal : EUR 2.021.871.293

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten : 78.301.314

Aantal effecten met dubbel stemrecht : 40.874.663

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) : 119.175.977

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

01 september 2023 (17.40 CEST) Jaarlijks communiqué boekjaar 2022/2023

26 september 2023 (17.40 CEST) Jaarverslag 2022/2023 beschikbaar

27 oktober 2023 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72 – e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage