L'université publique américaine Bunker Hill choisit les consignes Quadient pour la remise de colis alimentaires aux étudiants

English French

Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce aujourd'hui que Bunker Hill Community College (BHCC), université publique de la ville de Boston, Massachusetts, accueillant une population hétérogène de 16 000 étudiants, a choisi les consignes réfrigérées Parcel Pending de Quadient pour faire évoluer son programme DISH Food Pantry, qui vient en aide aux étudiants confrontés à l'insécurité alimentaire.

BHCC est le plus grand établissement d'enseignement supérieur public de l’état du Massachusetts, comptant deux campus principaux situés à Charlestown et Chelsea, trois campus annexes et plusieurs centres d'éducation dans l'agglomération de Boston. Le BHCC souhaitait offrir aux étudiants concernés par l'aide alimentaire une solution à la fois flexible et discrète leur permettant d'accéder à leurs achats alimentaires. Pour répondre à ce besoin, l'école a étudié différentes solutions de consignes colis du monde entier pour finalement retenir Quadient. Trois consignes Quadient ont été installées sur le campus de Charlestown en avril 2022, complétées la semaine dernière par une nouvelle installation sur le campus de Chelsea.

« Nos étudiants ont une vie très active. Ils ont des emplois prenants et, bien souvent, ne sont disponibles qu'après les heures de bureau ou le week-end », explique Molly Hansen, coordinatrice principale des programmes spéciaux pour Bunker Hill Community College. « Nous cherchions un moyen de permettre aux étudiants d'accéder à leurs achats alimentaires à des horaires qui soient adaptés à leurs contraintes et à celles du personnel de Bunker Hill ».

Trois mois après son partenariat avec Quadient, BHCC a installé trois colonnes de casiers connectés sur son campus de Charlestown. Deux colonnes de casiers réfrigérés permettent de stocker des denrées périssables telles que les produits frais et les surgelés, tandis que la colonne restante peut accueillir les denrées sèches et les produits d'hygiène. Les consignes approvisionnent 50 à 60 étudiants par semaine et leur permettent d'accéder facilement à des produits de première nécessité et réduisent l'anxiété liée à l'insécurité alimentaire. Lorsque leurs commandes sont prêtes à être retirées, les étudiants reçoivent une notification par SMS et peuvent les récupérer discrètement et au moment le plus opportun en fonction de leur emploi du temps.

« Les retours reçus à la fois sur les consignes et sur l'inventaire ont été particulièrement positifs. Nos étudiants apprécient la flexibilité et la facilité d'utilisation des consignes », a déclaré Mme Hansen.

Avant d'utiliser les consignes automatiques, Mme Hansen planifiait les commandes individuellement par des canaux de communication différents, et organisait les retraits en personne, un système qui s'est avéré particulièrement inefficace. Désormais, avec son équipe elle peut coordonner et livrer les commandes plus facilement. Et grâce à la solution cloud de backend, le personnel peut vérifier l'inventaire des consignes à tout moment. Les consignes sont également utilisées pour recevoir des dons alimentaires.

« Les solutions Parcel Pending by Quadient ne sont pas des consignes classiques. Elles sont conçues et élaborées spécifiquement pour répondre aux besoins uniques de chaque organisation », explique Austin Maddox, vice-président exécutif des ventes et des opérations pour l'Amérique du Nord, pour Quadient. « Dans le cas de BHCC, nous nous réjouissons de fournir une solution qui répond à un besoin critique, tout en améliorant l'efficacité du personnel et surtout, qui offre flexibilité et dignité aux étudiants ».

Quadient a un parc de plus de 18 000 consignes colis installées dans le monde, au service des immeubles de bureaux et résidentiels, de la grande distribution, de l'enseignement supérieur et des transporteurs.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièces jointes