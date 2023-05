English French

BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044





Villeneuve d’Ascq le 2 mai 2023,

Evolution de la gouvernance du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle annonce le départ de la direction générale, d’un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé directeur général en avril 2018, après avoir œuvré successivement sur les marchés du frais en France puis des conserves et surgelés à l’international.

Pour cette nouvelle étape, le Conseil d’Administration souhaite confier la direction générale du Groupe à un dirigeant riche d’une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation.

La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023. Dans l'intervalle, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, Président du Conseil d'Administration, avec l’accompagnement de Guillaume Debrosse durant cette période de transition1.

Par ailleurs, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, gérant de Bonduelle SCA, sera dorénavant représentée par son représentant légal, Christophe Bonduelle.

Guidé par ses valeurs et fort de ses fondamentaux d’agro-industriel, le Groupe Bonduelle reste engagé du champ à l’assiette et poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable sur les marchés porteurs du végétal.

Christophe Bonduelle, Président du Conseil d’Administration, déclare :

“Le Conseil d'Administration et moi-même sommes convaincus que compte tenu du contexte exigeant dans lequel l’entreprise évolue, le Groupe a besoin d’un nouveau souffle. Le nouveau directeur général, dont l’identité sera annoncée dans les semaines à venir, a une grande connaissance du marché des Etats Unis où il a occupé des fonctions de direction générale pendant plus de 20 ans, au sein de plusieurs groupes du secteur agroalimentaire. Je tiens à remercier chaleureusement Guillaume Debrosse pour son professionnalisme et son engagement durant ses 16 ans passés au sein du Groupe”

