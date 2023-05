L'Association canadienne du vapotage affirme que les saveurs ne sont pas la cause du vapotage chez les jeunes

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des allégations récentes d'acteurs de la santé accusant les cigarettes électroniques aromatisées d'être à l'origine de la hausse du vapotage chez les jeunes sont infondées et manquent de contexte approprié. Le véritable problème réside dans le manque de contrôle du commerce illicite et les achats pour les mineurs. Il existe une corrélation directe entre les taux d'adoption du vapotage et les baisses importantes des taux de tabagisme. Les enquêtes montrent régulièrement que les jeunes vapotent principalement par curiosité, pour la nicotine et pour gérer le stress et l'anxiété. C'est probablement pourquoi il n'y a pas de données sur la mise en œuvre pour montrer que les interdictions de saveurs sont efficaces pour réduire les taux de vapotage chez les jeunes. Toutes données suggérant que les interdictions de saveurs pourraient être efficaces se basent uniquement sur des enquêtes théoriques.



Des organisations comme l'Association canadienne du vapotage (ACV) continuent d'informer les membres élus du Parlement sur les avantages du vapotage pour les fumeurs et en soutien aux petites entreprises. L'ACV souhaite un dialogue constructif et direct avec les organisations de santé pour élaborer des politiques sensées visant à protéger les jeunes et les résultats en matière de santé de millions de fumeurs canadiens.

« L'ACV maintient sa position selon laquelle les saveurs ne sont pas la cause du vapotage chez les jeunes. Le problème réside dans la vente de produits de vapotage aux mineurs via le marché noir et les ventes indirectes. L'industrie a adopté une approche proactive en mettant en place des mesures strictes de vérification de l'âge pour nos membres et travaille activement avec les forces de l'ordre pour prévenir de telles ventes.

« Je vais contacter tous les groupes de défense de la santé pour leur proposer de former un groupe de travail. Notre objectif est de travailler ensemble pour résoudre ces problèmes complexes et trouver des solutions pratiques et applicables. Les Canadiens méritent que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour l'amélioration de la santé publique », a déclaré Darryl Tempest, conseiller aux relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de l'ACV.

La santé et le bien-être de nos jeunes sont d'une importance capitale. Cependant, de nombreuses organisations de santé n'ont pas correctement évalué l'impact de ces politiques sur la santé des adultes fumeurs. L'ACV est fermement convaincue que les politiques doivent être fondées sur des preuves et tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes.

L'ACV encourage les organisations de santé à travailler avec les leaders de l'industrie et les organismes de réglementation pour trouver des politiques sensées qui protégeront nos jeunes tout en soutenant les résultats en matière de santé des adultes luttant contre la dépendance. L'ACV reste déterminée à participer à un dialogue constructif et à trouver des solutions qui fonctionnent pour tous les Canadiens.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Association canadienne du vapotage à hello@thecva.org.

À propos de l'Association canadienne du vapotage : L'ACV est une organisation nationale à but non lucratif enregistrée, créée pour représenter la voix de l'industrie canadienne du vapotage. Fondée en 2014, l'ACV représente les entreprises canadiennes du secteur du vapotage. L'ACV n'accepte pas l'adhésion ou le financement de sociétés du tabac ou de leurs affiliés. L'association est un intermédiaire entre les gouvernements fédéral et provinciaux pour toutes les questions législatives et réglementaires.