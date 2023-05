Ontex voltooit verkoop Mexicaanse activiteiten voor een totaal van 265 miljoen euro netto

English Dutch

Opbrengsten worden gebruikt om termijnlening van € 220 miljoen terug te betalen

Aalst, België, 2 mei 2023 - Ontex Group NV (Euronext: Ontex), een toonaangevende internationale leverancier van producten voor persoonlijke verzorging, kondigt aan dat het de verkoop heeft voltooid van zijn Mexicaanse activiteiten aan Softys S.A., een bedrijf voor persoonlijke hygiëne dat actief is in heel Latijns-Amerika en een volledige dochteronderneming is van het Chileense Empresas CMPC S.A.

De transactie omvat de fabriek van Ontex in Puebla in Mexico, bedrijfsactiviteiten via lokale merken en export naar markten in Latijns-Amerika. Er werken er ongeveer 1.000 arbeiders en 350 bedienden. De fabriek van Ontex in Tijuana vlak bij de grens met de Verenigde Staten blijft bij Ontex als onderdeel van de Noord-Amerikaanse activiteiten en toeleveringsketen.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, licht de transactie toe: "Met deze transactie zetten wij een belangrijke stap in de uitvoering van onze strategie en in de versterking van onze balans. Er is nog werk voor de boeg, maar wat we nu bereikt hebben maakt het mogelijk om ons verder te focussen op partnermerken en zorginstellingen in onze kernmarkten Europa en Noord-Amerika, waar heel wat groeimogelijkheden zijn."

De netto-opbrengst die bij afsluiting werd ontvangen, bedraagt ongeveer €225 miljoen, na aftrek van belastingen, transactie- en afdekkingskosten en inclusief balansaanpassingen. Dit bedrag is onderworpen aan de gebruikelijke aanpassingen na afronding van de transactie. De opbrengst zal worden gebruikt om de termijnlening van 220 miljoen euro van Ontex terug te betalen. Daarnaast zijn de partijen een uitgestelde betaling van ongeveer 40 miljoen overeengekomen, die over een periode van maximaal vijf jaar aan Ontex moet worden betaald.

