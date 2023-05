FeraMAXᴹᴰ est le 1er choix de supplément de fer recommandé par les pharmaciens et les médecins canadiens, pour la huitième année consécutive!

MISSISSAUGA, Ontario, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent Inc. (« BioSyent », Bourse de croissance TSX : RX) a le plaisir d’annoncer que FeraMAXMD est le 1er choix de marque de supplément de fer recommandée au Canada, selon un sondage national mené auprès de pharmaciens et de médecins canadiens(1). C’est la huitième année consécutive que FeraMAXMD obtient ce vote de confiance.



Le sondage annuel sur les recommandations en matière de médicaments en vente libre est un indicateur important de l’industrie pharmaceutique, qui permet de suivre les tendances des conseils donnés par les pharmaciens et les médecins sur les produits en vente libre au Canada. Le sondage a été réalisé entre octobre 2022 et janvier 2023 par EnsembleIQ Research and Innovation : Pharmacy Practice + Business, The Medical Post, Profession Santé, CanadianHealthcareNetwork.ca et ProfessionSanté.ca. C’est le seul sondage national portant sur le rôle des pharmaciens et des médecins canadiens comme conseillers pour les produits en vente libre.

« Nous remercions les médecins et les pharmaciens canadiens pour la confiance croissante qu’ils accordent à la marque FeraMAXMD depuis huit années consécutives », a commenté René Goehrum, président et chef de la direction de BioSyent. « Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel en vue de soutenir la santé par le fer des Canadiens. En ce sens, BioSyent continue de fournir à nos partenaires du secteur de la santé des solutions novatrices, de la formation continue et des ressources axées sur les patients. »

À propos de FeraMAX®

La marque FeraMAXMD Pd possède une formulation unique et brevetée de complexe polydextrose-fer (CPDF) et toutes les versions de FeraMAXMD sont à posologie une fois par jour pour favoriser la santé ferrique par une supplémentation de traitement, d’entretien et de prévention. FeraMAXMD Pd Thérapeutique 150 est un supplément de fer oral indiqué pour le traitement de l’anémie ferriprive. FeraMAXMD Pd Poudre 15 simplifie la supplémentation en fer pour les enfants Le 7 mars 2023, BioSyent a annoncé un ajout important à la gamme de suppléments de fer FeraMAXMD avec l’arrivée de FeraMAXMD Pd Entretien 45 conçu pour prévenir la carence en fer, maintenir des taux de fer sains et combler une lacune dans le traitement de la santé ferrique. La gamme de produits FeraMAXMD représente des solutions novatrices pour favoriser la santé par le fer aux différentes étapes de la vie.

À propos de BioSyent Inc.

Cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « RX », BioSyent est une société pharmaceutique spécialisée, rentable et axée sur la croissance, qui se concentre sur l’acquisition de licences ou de produits pharmaceutiques innovants et d’autres produits de santé qui ont été développés avec succès, sont sûrs et efficaces et ont fait leurs preuves en vue d’améliorer la vie des patients. BioSyent soutient les professionnels de la santé qui traitent ces patients en commercialisant ses produits par l’intermédiaire de ses unités commerciales communautaires, spécialisées, et internationales.

