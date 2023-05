Olelo by Sorenson galardonado con el premio de oro Stevie en los American Business Awards® 2023

English Spanish

SALT LAKE CITY, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, los American Business Awards® han anunciado que la aplicación de subtitulado telefónico con tecnología de IA de Sorenson, Olelo by Sorenson, ha recibido el premio de oro Stevie® 2023 en la categoría Inteligencia artificial/aprendizaje automático este año.



Los American Business Awards son el programa principal de premios empresariales en Estados Unidos. Todas las empresas que operan en Estados Unidos califican para enviar sus candidaturas, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, grandes y pequeñas.

Los premios, denominados Stevies por la palabra griega que significa «coronado», se entregarán a los ganadores en una ceremonia de gala en el hotel Marriott Marquis de Nueva York el martes, 13 de junio.

«Estamos encantados de recibir este reconocimiento por Olelo by Sorenson», ha declarado Rick Kreifeldt, director general de Tecnología de Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos accesibles e inclusivos para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas. «A través de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural de vanguardia, tenemos el poder de revolucionar las vidas de las personas con pérdidas auditivas y ofrecerles una experiencia comunicativa que no solo sea funcionalmente equivalente, sino también cómoda».

Este año se han enviado más de 3700 candidaturas a los premios Stevie para su consideración en una amplia gama de categorías. Durante más de dos décadas, los Stevies han reconocido la excelencia en la empresa y se consideran uno de los premios más prestigiosos del sector.

Más de 230 profesionales a nivel mundial han participado en el proceso de selección para elegir a los ganadores de los premios Stevie de este año.

«Lo que hace que Olelo sea único es su uso de la inteligencia artificial (IA) para el reconocimiento automático de voz (ASR)», ha comentado uno de los jueces anónimos. «El ASR reconoce el habla desde dos frentes: a nivel acústico, donde «escucha» el sonido de una palabra hablada y produce el texto correspondiente a ese sonido, y por medio de los modelos de procesamiento de lenguaje natural, que ofrecen un marco contextual para analizar el significado más amplio de las combinaciones de palabras».

Olelo proporciona subtítulos en tiempo real para conversaciones telefónicas, lo cual facilita que las personas con pérdidas auditivas y que necesitan subtítulos para utilizar el teléfono realicen y reciban llamadas. Mediante la tecnología de voz a texto, Olelo transcribe conversaciones en tiempo real y permite que los usuarios lean mientras escuchan. La aplicación está diseñada para funcionar con varios sistemas telefónicos y está disponible gratuitamente tanto en Apple Store como en Google Play. Con su sencilla interfaz, los usuarios pueden ajustar el tamaño y el color de la fuente de los subtítulos según sus preferencias y guardar las conversaciones transcritas para más tarde.

Olelo ofrece diversos beneficios adicionales. La aplicación está creada con uno de los softwares de reconocimiento de voz a texto más rápidos disponibles, lo que garantiza que los usuarios vean las palabras en tiempo real cuando se pronuncian. Además, Olelo guarda un historial de llamadas subtituladas en el dispositivo del usuario para poder revisarlas más tarde. Y Olelo se ofrece de forma gratuita a los usuarios, ya que recibe el apoyo de un programa gubernamental financiado a nivel federal que ofrece servicios telefónicos de subtitulado a personas con pérdida auditiva que necesiten subtítulos para usar el teléfono.

El compromiso de Sorenson con la innovación en tecnología de la comunicación ha sido una fuerza impulsora desde sus comienzos hace veinte años. Olelo reafirma la posición de Sorenson como líder en el sector de la comunicación, ofreciendo soluciones de vanguardia que permiten que las personas con pérdidas auditivas se comuniquen con más confianza y conecten de forma más eficaz con otras personas de manera significativa.

«Es muy gratificante para nosotros poder reconocer los logros de una variedad tan amplia de empresas, equipos e individuos en los 21.º ABA, y estamos deseando reunirlos a todos en Nueva York, el 13 de junio, para celebrarlo con ellos», ha afirmado Maggie Miller, presidenta de los premios Stevie.

Descargue Olelo by Sorenson aquí.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com.

Contacto de prensa

Ann Bardsley

Directora de Relaciones públicas

Sorenson 801-287-9400

abardsley@sorenson.com

Exención de responsabilidad

CaptionCall y Olelo by Sorenson solamente están disponibles en Estados Unidos. LA LEY FEDERAL PROHÍBE QUE LAS PERSONAS QUE NO SEAN USUARIOS CON PÉRDIDAS AUDITIVAS REGISTRADOS UTILICEN TELEFONÍA POR INTERNET (IP) CON SUBTITULADO CON LOS SUBTÍTULOS ACTIVADOS. Es posible que el servicio de telefonía por Internet con subtitulado cuente con un operador en vivo. El operador genera los subtítulos de lo que dice la otra parte en la llamada. Estos subtítulos se envían a su teléfono. Un fondo de administración federal paga el coste de cada minuto de subtítulos generados. No se repercute ningún coste en las personas que cumplan con los requisitos para el servicio. El teléfono CaptionCall y la aplicación Olelo siguen siendo propiedad de Sorenson para ofrecer ayuda, asesoramiento y actualizaciones regulares. Información sobre patentes: www.Sorenson.com/Legal

Si elige Sorenson como proveedor por defecto, puede transferir su número de 10 dígitos actual de otro proveedor a Sorenson, o Sorenson puede ofrecerle uno para el área geográfica en la que viva o trabaje. Si más adelante cambia su proveedor por defecto, puede transferir su número a ese proveedor. Cuando seleccione Sorenson, debe proporcionar la dirección física (es decir, la ubicación registrada) desde la que realiza la llamada a Sorenson, de modo que Sorenson pueda dirigir correctamente las llamadas que pudiera hacer al 911. Si se muda o cambia su ubicación, debe notificar a Sorenson de inmediato. Puede actualizar su ubicación registrada en su videófono Sorenson llamando al (801) 386-8500 o entrando en sorenson.com/support/vrs/manage-account. Sorenson le confirmará la recepción de la información de su ubicación registrada. Las llamadas de emergencia realizadas a través de TRS por Internet podrían no funcionar de la misma manera que el servicio tradicional de E911. Por ejemplo, es posible que no pueda llamar al 911 si hay un fallo en el servicio de Internet o se corta la corriente eléctrica, y podría ocurrir que su llamada al 911 no se dirigiera correctamente si no hubiera actualizado su ubicación registrada. Para obtener más información sobre el proceso de obtención de los números de 10 dígitos y los límites y riesgos asociados al uso de VRS de Sorenson para hacer llamadas al 911, visite la web de Sorenson: sorenson.com/legal.