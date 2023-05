Frá Orkuveitu Reykjavíkur

English Icelandic

Orkuveita Reykjavíkur (OR) vekur athygli á tilkynningu Ljósleiðarans, sem alfarið er í eigu OR, sem birt er í dag varðandi samþykki eigenda OR um hlutafjáraukningu félagsins.

Tengiliður:

Breki Logason

samskiptastjóri

698 5671