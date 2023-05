Galapagos kondigt vertrek aan van Bart Filius, Chief Operating Officer en Chief Financial Officer

English Dutch

Mechelen, België; 2 mei 2023, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag het vertrek aan van Bart Filius, President, Chief Operating Officer en Chief Financial Officer.

Bart Filius begon in 2014 bij Galapagos als Chief Financial Officer en nam vervolgens in 2017 de verantwoordelijkheid op zich als Chief Operating Officer. In 2021 werd hij benoemd tot President van het bedrijf. In zijn rol hield Bart toezicht op financiën, bedrijfsontwikkeling, commerciële strategie, human resources en andere operationele bedrijfsactiviteiten.

“Namens de Raad van Bestuur en het management wil ik Bart oprecht bedanken voor zijn belangrijke bijdragen en prestaties. Tijdens zijn loopbaan heeft Bart de aanzienlijke groei en financiering van het bedrijf geleid, waaronder de beursintroductie op Nasdaq en de daaropvolgende financieringstransacties. Hij leidde ook de onderhandelingen voor de R&D-samenwerking met Gilead, en speelde een belangrijke rol bij de uitbouw van onze Europese commerciële organisatie. Ik wil Bart persoonlijk bedanken voor zijn steun van onschatbare waarde tijdens mijn eerste jaar als CEO, en ik ben hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange leiderschap en inzet. Wij wensen Bart het allerbeste voor de toekomst,” aldus Dr. Paul Stoffels1, CEO en Voorzitter van Galapagos.

“Ik ben erg trots op wat we de afgelopen bijna negen jaar met Galapagos hebben bereikt, en ik wil mijn collega's en teams hartelijk bedanken voor hun bijdrage, veerkracht en toewijding. Hoewel de tijd voor mij gekomen is om nieuwe mogelijkheden te verkennen, heb ik er alle vertrouwen in dat de sterke fundamenten van het bedrijf de toekomstige groei zullen aandrijven terwijl we blijven innoveren en transformerende geneesmiddelen naar patiënten brengen,” voegde Bart Filius eraan toe.

Bart Filius zal tot 30 juni 2023 bij Galapagos blijven. Er wordt actief gezocht naar een opvolger.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s op het gebied van immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als "aan de gang", "zal", "kunnen" en soortgelijke uitdrukkingen. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over de aangekondigde overgang van het leiderschap en wijzigingen in ons Directiecomité en belangrijke medewerkers, verklaringen over de zoektocht naar een geschikte opvolger. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van die waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom moet de lezer er niet overmatig op vertrouwen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, de mogelijkheid dat Galapagos problemen zal ondervinden om talent te behouden of aan te trekken, dat onze leiderschapstransitie verstorend kan zijn voor onze bedrijfsactiviteiten, ons vermogen om effectief kennis over te dragen tijdens deze overgangsperiode, en de risico's en onzekerheden die worden genoemd in ons jaarverslag op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2022 en onze latere deponeringen bij de SEC. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of publiekelijk te herzien om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'

