Aegion Corporation annonce l'acquisition de Services Infraspec inc.

ST. LOUIS , 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aegion Corporation, chef de file mondial en solutions d'entretien, de réhabilitation et de gestion de l'eau, a annoncé aujourd'hui par l’entremise de sa filiale canadienne Insituform Technologies Limited l'acquisition de Services Infraspec inc., une société spécialisée dans les services de réhabilitation de conduite sans tranchée basée au Québec (Canada).



Services Infraspec inc. a connu une croissance rapide depuis sa fondation en 2009 et est l'un des principaux fournisseurs de services de réhabilitation de conduite sans tranchée au Québec. L'entreprise réalise les travaux de chemisage, de nettoyage et d'inspection des égouts, le colmatage de conduites d’égouts ainsi que les services de remplacement des canalisations en plomb. Services Infraspec inc. prévoit poursuivre opérer sous son nom actuel à court terme.

« L'expérience et l’expertise de Services Infraspec inc. en font un ajout important à notre groupe », a déclaré Rob Tullman, président et chef de la direction d'Aegion Corporation. « Ensemble, nos équipes continueront de répondre aux besoins du marché municipal canadien au moyen de ressources jamais égalées. Nous sommes impatients d'aider Services Infraspec inc. à croître sur le marché sous le leadership éprouvé d'Éric Bellemare. »

Les employés et les installations de Services Infraspec inc. demeureront en place au Québec.

« L'expansion rapide de notre entreprise au cours des quatorze dernières années témoigne du talent de nos équipes », a déclaré Éric Bellemare, président de Services Infraspec inc. « Avec notre nouveau propriétaire, je suis convaincu que nous continuerons de proposer des services et des solutions inégalés au Québec tout en élargissant notre territoire et en renforçant notre groupe. »

Vous trouverez plus d'informations sur Aegion Corporation en suivant ce lien www.aegion.com .

À propos d'Aegion Corporation

Depuis 1971, Aegion Corporation est un chef de file mondial dans le domaine des technologies et services appliqués à la réhabilitation de canalisation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau potable.

À propos de Services Infraspec inc.

Services Infraspec inc. se spécialise dans la réhabilitation sans tranchée de canalisations sanitaires, pluviales et combinées. Avec un siège social situé à Laval depuis 2009, Infraspec dessert les industries, commerces, villes et municipalités, ainsi que les entrepreneurs en construction de tout l'est du Canada.