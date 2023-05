Harfang complète un placement privé accréditif

French English

MONTRÉAL, 02 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX-V : HAR) annonce la clôture d’un placement privé sans intermédiaire (le « placement ») consistant en l’émission de 953 437 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,32 $ par action pour un montant de 305 100 $.

Des initiés de la société ont aussi participé au placement pour un montant de 58 400 $ selon les mêmes modalités et conditions que les autres investisseurs. La participation de ces initiés est dispensée de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des actionnaires aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opération particulières. La dispense est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne l’initié, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour. Le placement est assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Des honoraires d’intermédiation totalisant 5 060 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard d’Harfang.

Le produit du placement sera utilisé pour faire avancer les projets d’exploration d’or et de lithium de la société dans la région Eeyou Istchee de la Baie James au Québec.

À propos d’Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est société d’exploration minière bien financée avec approximativement 7,4M $ en trésorerie en date du 31 mars 2023 et est l’un des plus importants détenteurs de titres de la région de la Baie James. Harfang est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d’achat de titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États- Unis en l’absence d’inscription ou d'une dispense d’inscription.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.