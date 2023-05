En partenariat avec Plastic Bank, SC Johnson évite à 40 millions de kilogrammes de plastique présents sur les côtes de se déverser dans l'océan ou de finir dans les décharges

French German

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SC Johnson, fabricant de marques de grande consommation comme Windex®, Mr. Muscle®, Glade® et OFF!® faisant figure de leader de l'industrie, célèbre son jalon ayant consisté à éviter, en partenariat avec Plastic Bank, que 40 millions de kilogrammes de plastique présents sur les côtes (soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles à usage unique) se déversent dans l'océan.



Depuis des décennies, SC Johnson œuvre pour un monde meilleur en menant des initiatives de développement durable qui auront un impact positif sur les générations à venir. SC Johnson et Plastic Bank travaillent en partenariat depuis 2018 pour arrêter le déversement du plastique dans les océans et fournir aux communautés défavorisées de nouvelles opportunités économiques. Le partenariat a créé plus de 500 succursales de collecte à travers l'Indonésie, les Philippines et le Brésil, aidant plus de 19 000 membres de la communauté de collecte à atteindre ce jalon.

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Plastic Bank et de soutenir l'infrastructure du recyclage afin d'arrêter le plastique avant qu'il atteigne les océans ou les décharges », a déclaré Fisk Johnson, président et directeur général de SC Johnson. « La réintroduction du plastique collecté dans les produits et les emballages est essentielle pour traiter la crise du plastique dans les océans. Je suis particulièrement heureux que ce programme avec Plastic Bank aide à lutter contre la pauvreté et à créer en même temps une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée. Il est vital que nous continuions à trouver de nouvelles façons de garder nos océans propres pour le bien des générations futures. »

Plastic Bank permet un mouvement de recyclage social qui empêche les déchets plastiques d'atteindre les océans et les utilise comme une monnaie pour aider à réduire la pauvreté. Il identifie les littoraux vulnérables dans le monde entier qui ont besoin d'une infrastructure de collecte du plastique et soutient les entrepreneurs locaux dans l'établissement de succursales de collecte. Il rassemble les communautés du recyclage pour collecter le plastique sur terre (dans les 50 km d'un littoral ou d'un cours d'eau navigable qui se jette dans l'océan), qui pourrait sinon finir dans les océans ou les décharges. Dans les succursales, les membres de la communauté échangent le plastique collecté contre un revenu sûr et des avantages qui améliorent leur vie et les aident à sortir de la pauvreté. Le matériel collecté est transformé en matière première Social Plastic® qui sera réutilisée dans les produits et les emballages.

« La pollution plastique et la pauvreté sont deux des problèmes les plus urgents au monde. Notre collaboration avec SC Johnson nous permet d'avancer à grands pas pour surmonter ces défis. Toutefois, nous devons comprendre que notre jalon ne représente qu'une poussière sur l'immense quantité de plastique qu'il reste dans l'environnement. Nous devons tous participer à la construction d'un monde dans lequel aucun matériau n'est gaspillé et aucun être humain ne gaspille. C'est seulement à ce moment-là que nous réussirons », a déclaré David Katz, fondateur de Plastic Bank.

Depuis 2019, SC Johnson intègre du Social Plastic® [côtier] de Plastic Bank dans les emballages de sa marque Windex en Amérique du Nord et de Mr. Muscle au Royaume-Uni.

À propos de SC Johnson

Selon SC Johnson, une société fondée en 1886 et basée à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis, un monde plus durable, plus sain et transparent qui inspire les gens et crée des opportunités n'est pas seulement possible : c'est notre responsabilité.

Un héritage d'innovation et des décisions audacieuses et transparentes sont la raison pour laquelle nos produits d'excellente qualité et nos marques emblématiques (notamment OFF!® Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyers Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr. Muscle®, Duck®, Lysoform® et bien d'autres) sont présents dans les foyers, les écoles et les entreprises de pratiquement tous les pays du monde.

En tant que société mondiale engagée, nous sommes déterminés à rendre le monde meilleur aujourd'hui et pour les générations futures. Cela signifie apporter sans relâche notre expertise en matière de science, d'innovation et de partenariats afin de s'attaquer à certains des problèmes environnementaux et sanitaires les plus urgents au monde, comme la réduction des déchets plastiques et l'éradication du paludisme. Partout dans le monde, nous utilisons nos ressources afin de libérer de plus grandes opportunités économiques et éducatives pour les personnes et les communautés dans lesquelles l'accès peut être limité, mais où la curiosité et le potentiel sont illimités.

Apprenez comment SC Johnson joue son rôle de Family Company At Work For a Better World (Entreprise familiale à l'œuvre pour un monde meilleur) en vous rendant sur scjohnson.com ou en nous rejoignant sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank imagine un monde sans déchets. Nous renforçons le mouvement de recyclage social qui évite que le plastique se déverse dans les océans et qui aide à réduire la pauvreté. Nos communautés de collecte échangent les déchets plastiques contre un revenu et des avantages qui améliorent leur vie. Les échanges sont enregistrés via notre plateforme propriétaire sécurisée grâce à la blockchain, qui permet une collecte traçable, un revenu sécurisé et des rapports vérifiés. Les matériaux collectés sont transformés en matière première Social Plastic® pour une réutilisation dans les produits et les emballages.

PlasticBank® et Social Plastic® sont des marques de commerce de The Plastic Bank Recycling Corporation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur plasticbank.com

