Inbanki 2023. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2023. aasta esimese kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 37% vähem. Omakapitali tootlus oli esimeses kvartalis 7,3%.

Inbanki laenude ja renditeenuste portfell kasvas 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes 26% ja ulatus 856 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 27% ja ulatus kvartali lõpu seisuga 857 miljoni euroni. 2023. aasta esimese kvartali lõpus oli Inbanki varade maht 1,05 miljardit eurot.

Esimese kvartali kogumüügi maht oli kokku 155 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 14% rohkem. Kaupmeeste finantseerimislahenduste müük kasvas 15% ja oli 68 miljonit eurot. Toodete lõikes kasvas autode finantseerimine aasta varasemast 65%, ulatudes 32 miljoni euroni. Ka renditeenuste müük kasvas tugevalt 29% ja ulatus 13 miljoni euroni, samal ajal väikelaenu müügimaht suurenes 20% ja oli 21 miljonit eurot. Kõrgemate intressimäärade ja regulatsioonide muudatuste tõttu Poolas vähenes rohefinantseerimise müük 31% võrra 20 miljoni euroni.

Esimese kvartali lõpus oli Inbankil 872 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 5400 aktiivse kaupmehe.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Vaatamata kiirele inflatsioonile ja kõrgematele intressimääradele on tarbijate kulutused ja maksekäitumine püsinud üllatavalt tugevana. 2023. aasta esimeses kvartalis saavutas Inbank kõigi aegade parimad müügitulemused ja kvartalitulu.

Kõrgemad intressimäärad on küll avaldanud survet Inbanki tulemustele ja kasumlikkusele, kuid samal ajal on Inbank olnud turul väga edukas. Hoolimata keerulisemast hinnastamise keskkonnast on meie partnerid ja kliendid meid usaldanud. Kuigi oleme olnud äriotsustes valivamad, kasvame jätkuvalt väga kiiresti.

Oleme teadlikud sellest, et tõenäoliselt seisame 2023. aastal veel silmitsi mõningase majandusliku vastutuulega. Samas teame, et meie ärimudel on edukas, ja jätkame investeerimist, et tugevdada oma rahvusvahelist haaret ja tooteplatvormi.

Näeme Inbankil jätkuvalt häid võimalusi nii meie praegustel turgudel kui ka kaugemal. Nende ambitsioonide toetamiseks valis Inbanki aktsionäride üldkoosolek märtsis Inbanki nõukogu liikmeks Erkki Raasukese, kes hakkab juhtima ka meie auditikomiteed. Ligi 30-aastase panganduskogemusega ning Balti riikides Swedbanki, LHV-d ja Luminori juhtinud Erkki Raasuke toob Inbanki nõukogusse rikkalike kogemuste ja teadmiste pagasi.”

Olulisemad finantsnäitajad 31.03.2023 seisuga ja 1. kvartalis

Varade maht: 1,05 miljardit eurot

Laenuportfell: 856,3 miljonit eurot

Hoiuseportfell: 857,0 miljonit eurot

Omakapital: 104,0 miljonit eurot

Puhaskasum: 1,9 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus: 7,3%





Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) I kvartal 2023 I kvartal 2022 3 kuud 2023 3 kuud 2022 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 20 604 13 821 20 604 13 821 Intressikulu -9 379 -2 947 -9 379 -2 947 Neto intressitulu 11 225 10 874 11 225 10 874 Komisjoni- ja teenustasutulu 1 123 705 1 123 705 Komisjoni- ja teenustasukulu -1 039 -802 -1 039 -802 Neto teenustasutulu/kulu 84 -97 84 -97 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt -57 -184 -57 -184 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid 83 -27 83 -27 Neto kahjum finantsinstrumentidelt 26 -211 26 -211 Muud põhitegevusega seotud tulud 8 247 5 897 8 247 5 897 Muud põhitegevusega seotud kulud -6 091 -4 112 -6 091 -4 112 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 13 491 12 351 13 491 12 351 Tööjõukulud -4 037 -3 272 -4 037 -3 272 Turunduskulud -798 -563 -798 -563 Halduskulud -2 407 -1 788 -2 407 -1 788 Põhivara kulum -1 394 -1 009 -1 394 -1 009 Tegevuskulud kokku -8 636 -6 632 -8 636 -6 632 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 4 855 5 719 4 855 5 719 Kasum sidusettevõtetelt 33 -58 33 -58 Laenude allahindluse kulu -3 129 -2 573 -3 129 -2 573 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 1 759 3 088 1 759 3 088 Tulumaks 92 -147 92 -147 Aruandeperioodi kasum 1 851 2 941 1 851 2 941 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -45 96 -45 96 Aruandeperioodi koondkasum 1 806 3 037 1 806 3 037

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022 Varad Nõuded keskpankadele 107 717 126 990 89 709 Nõuded krediidiasutustele 5 834 18 345 17 565 Investeeringud võlakirjadesse 23 052 8 415 8 425 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 37 0 Laenud ja nõuded 794 569 755 100 639 653 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 098 1 065 716 Müügiootel varad 0 0 4 203 Muud finantsvarad 2 512 3 387 3 207 Materiaalsed varad 54 017 48 533 25 982 Vara kasutusõigus 22 961 23 247 25 943 Immateriaalsed varad 27 270 26 249 23 224 Muud varad 7 792 5 961 4 653 Edasilükkunud tulumaksu vara 3 481 3 166 2 601 Varad kokku 1 050 303 1 020 495 845 881 Kohustised Klientide hoiused 857 013 828 894 676 918 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 20 0 184 Muud finantskohustised 54 490 55 240 46 203 Tulumaksukohustis 47 0 167 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 106 187 89 Muud kohustised 4 089 3 680 3 173 Allutatud võlaväärtpaberid 30 581 30 570 37 041 Kohustised kokku 946 346 918 571 763 775 Omakapital Aktsiakapital 1 026 1 026 997 Ülekurss 31 855 31 855 30 436 Kohustuslik reservkapital 100 100 100 Muud reservid 1 529 1 421 1 773 Jaotamata kasum 69 447 67 522 48 800 Omakapital kokku 103 957 101 924 82 106 Kohustised ja omakapital kokku 1 050 303 1 020 495 845 881

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogiaettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Merit Arva

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

Manus