LHV Groupi Ühendkungriigi tütarettevõte sai pangalitsentsi

AS LHV Group annab teada, et Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutus PRA (Prudential Regulation Authority) on väljastanud grupi Ühendkuningriigi tütarettevõttele LHV UK Limited pangalitsentsi. Edaspidi tegutseb ettevõte uue nimega LHV Bank Limited (LHV Bank). Pangalitsentsini jõudmise tulemusena kuulub LHV Groupi nüüd kaks litsentseeritud panka: LHV Pank Eestis ja LHV Bank Ühendkuningriigis.

Pangalitsents võimaldab LHV Bankil alustada Ühendkuningriigis hoiuste kaasamist eraldiseisva reguleeritud krediidiasutusena. Seni tegutses LHV Ühendkuningriigis Eestis asuva universaalpanga AS LHV Pank filiaalina. Lähikuudel kavatseb LHV kogu Ühendkuningriigiga seotud tegevuse viia LHV Panga Ühendkuningriigi filiaalist üle LHV Banki, misjärel senine filiaal registrist kustutatakse.

Otsus taotleda Ühendkuningriigi pangalitsentsi tehti 2021. aastal eesmärgiga anda investoritele selgem ülevaade finantsvahendajatele suunatud ärivaldkonna finantstulemustest ja väärtuspakkumisest. LHV Bank esitas pangalitsensi taotluse eelmise aasta märtsis. Litsentsini jõuti veidi rohkem kui aastaga, näidates üles pühendumust regulatsioonide järgimisele ja kõrgetele standarditele. 2022. aastal tõi finantsvahendajate ärisuund LHV Pangale 13 miljonit eurot kasumit.

Alates 2018. aastast Ühendkuningriigis tegutseval LHV Bankil on hetkel kaks ärivaldkonda: pangateenused finantsvahendajatele ning laenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Edaspidi on LHV Bankil kavas viia oma pakkumine laiema sihtgrupini, hakates juba sel aastal vastu võtma hoiuseid ja pakkuda pangateenuseid e-kaubanduse ettevõtetele. LHV Bank on täielikult kapitaliseeritud ning klientide hoiused on kaitstud finantsteenuste hüvitamissüsteemi (FSCS) kohaselt kuni summas 85 000 naela.

LHV Groupi tegevjuhi ja LHV Banki juhtkonna esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Ühendkuningriigi pangalitsentsini jõudmine on LHV jaoks oluline sündmus. Litsentsi saamine vaid veidi enam kui aastaga annab tunnistust meie meeskonna erakordsest tööst ja rajatud äritegevuse professionaalsusest. Eeldame ambitsioonika eesmärgina, et LHV Bank saavutab pangana kasumlikkuse juba esimese tegevusaasta lõpuks. Suutlikkus luua pangasiseselt täiendavat kapitali annab meile Ühendkuningriigi pangandusturul tugeva positsiooni pangateenuste ja laenuportfelli edasiseks kasvuks."

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 920 inimese. LHV pangateenuseid kasutab märtsi lõpu seisuga 391 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ja tegutseb kahes ärivaldkonnas, pakkudes pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid Ühendkuningriigi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee