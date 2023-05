Information financière du 1er trimestre 2023

LE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU EST MOBILISE POUR TOUS SES CLIENTS ET LE TERRITOIRE

Arrêté du 31 mars 2023 (Communiqué diffusé le 3 mai 2023)

DANS UN MARCHE DU CREDIT EN RECUL, LA CAISSE REGIONALE MAINTIENT SA DYNAMIQUE DE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE

Sur le premier trimestre de l’année, plus de 500 m€ de nouveaux prêts ont été décaissés. En immobilier, 234 m€ de crédits habitat au bénéfice de tous les clients notamment des primo-accédants, portant l’encours à 7,7 mds€ (+5,5% sur un an) et la part de marché à plus de 36%. Avec 51 m€ de nouveaux crédits à la consommation, l’encours dépasse les 600 m€ avec près de 37 % de part de marché. Sur les professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques, la dynamique de financement résiste à la conjoncture avec 219 m€ de réalisations de crédits grâce à la pré-attribution, à des accords avec des distributeurs locaux pour le financement sur le lieu de vente et surtout grâce à la mobilisation des équipes dédiées (plus de 300 salariés). Cette activité permet d’atteindre au total près de 12,5 mds€ d’encours, avec une croissance qui demeure importante sur un an glissant (+4,1%).

(en m€) Mars. 2022 Mars. 2023 Évol. Encours de crédits (réintégration de 272 M€ de crédits titrisés et auto-souscrits) 11 994 12 486 + 4,1 % Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 16 671







11 253 16 474







11 133 - 1,2%







- 1,1%

Le financement en circuit court des projets de chaque client et de l’économie du territoire est assuré par la collecte bilan qui s’élève à 11,1 mds€, avec un total de collecte de 16,5 mds€ en incluant l’assurance vie et les titres.

La relation client s’intensifie sur le premier trimestre, plus de 205 000 contacts et 70 000 rendez-vous faisant progresser la couverture des besoins clients et la satisfaction comme illustré par les avis exprimés sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le sociétariat poursuit sa croissance avec près de 1 500 sociétaires de plus sur le trimestre pour un total à 315 600 (69% de clients sociétaires).

Enfin, la Caisse régionale poursuit son soutien actif au tissu associatif du territoire, avec plus de 14 000 associations clientes (plus d’une association sur deux en Indre et Loire et en Vienne) rejointes par près de 300 nouvelles structures sur le trimestre. Elles bénéficient d’offres dédiées en banque et assurances et d’accompagnements mutualistes (subventions, dons de matériels, communication sur leurs évènements).

DES RESULTATS ET UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDES QUI RENFORCENT LA CAPACITE D’ACTION

Le Produit Net Bancaire s’établit à 62,3 m€, en recul de 12,3% avec une marge d’intermédiation pénalisée par la remontée rapide des taux ainsi que des effets de base défavorables qui s’atténueront au cours de l’année (produit exceptionnel au premier trimestre 2022 lié à un ajustement de modèle de couverture de taux et reprise de provision sur l’épargne logement). Les commissions liées au développement des offres et services poursuivent leur croissance et les revenus du portefeuille de titres bénéficient du rebond des marchés financiers.

Les charges générales d’exploitation sont maitrisées (46,5 m€, +1,9% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés et en poursuivant les investissements dans l’humain (près de 40 embauches en CDI sur le trimestre), le réseau d’agences et le digital.

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Mars. 2022 Mars. 2023 Évol. Produit Net Bancaire 71,1 62,3 -12,3% Charges Générales d’Exploitation -45,7 -46,5 +1,9% Résultat Brut d’Exploitation 25,4 15,8 -37,9% Résultat Net Social 16,0 14,2 -11,2% Comptes consolidés en normes IFRS

(en m€) Mars. 2022 Mars. 2023 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 9,5 9,3 -1,6% Capitaux propres 2 495 2 452 -1,7% Total bilan 16 165 16 762 +3,7%

Une bonne tenue des risques de crédit sur le trimestre, les encours contentieux et en défaut baissent sur un an à 1,43% (-0,20 pt), un taux qui reste sur des niveaux bas. Par ailleurs, la Caisse régionale poursuit son dispositif renforcé d’accompagnement des professionnels pour les aléas climatiques ou économiques.

Le résultat net social s’établit à 14,2 m€, en baisse de 11,2%. Le résultat net consolidé (en normes IFRS) est de 9,3 m€, en recul de 1,6%, avec des effets de base moins pénalisants qu’en normes françaises.

Le ratio de solvabilité à 27,3% au 31 décembre (pour une exigence réglementaire de 10,5%), est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 118% pour un seuil réglementaire à 100%.

CONTINUER A AGIR CHAQUE JOUR POUR LA TOURAINE ET LE POITOU

La Caisse régionale est pleinement mobilisée dans la mise en œuvre du projet d’Entreprise « Ensemble 2025 », lancé en 2022 et fruit d’une démarche collective pour accompagner toutes les transitions (énergétiques et sociétales) et toutes les clientèles, en s’appuyant sur des approches innovantes de long terme reposant sur des salariés compétents et engagés. Elle continuera également à agir pour le territoire et le renforcement de la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires qui a dépassé les 2 m€ en 2022.

Résultats arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 27 avril 2023.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

