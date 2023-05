GALIMMO ÉTEND L’ACTIVITÉ DE COMMERCE DE SECONDE MAIN DANS SES CENTRES ET SA COLLABORATION AVEC EMMAÜS

Ouverture de deux nouvelles boutiques solidaires Emmaüs : Fripes et Brocs au centre commercial Cora Blois et à Shop’in Publier

Une c ollaboration avec Emmaüs étendue à 4 boutiques à date chez Galimmo en France

Au total, 9 magasins dédiés à la seconde-main déjà établis dans les centres commerciaux de Galimmo en France

Paris, le 3 mai 2023 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce la poursuite du développement de l’activité de commerce de seconde main dans ses centres commerciaux avec l’ouverture de deux nouvelles boutiques solidaires d’Emmaüs : Fripes et Brocs inaugurée le 3 mai 2023 au sein du centre commercial Cora Blois et Fripes et Brocs dont l’inauguration à Shop’in Publier (à proximité d’Evian) est prévue le 4 mai.

Extension de la collaboration avec Emmaüs

Ces ouvertures portent à 4 le nombre de boutiques Emmaüs installées chez Galimmo en France. Approvisionnées par la communauté Emmaüs locale qui accompagne l’équipe en charge de leur gestion, ces boutiques commercialisent une large gamme de produits de seconde-main : selon les cas, vêtements, maroquinerie et objets (petit mobilier, décoration, joaillerie, cristallerie…).

Chaque boutique est pensée spécifiquement pour les publics du centre commercial avec une offre qui peut s’adapter. C’est par exemple un concept de produits Vintage qui a été retenu pour la boutique Fripes et Brocs au Centre commercial Cora Moulins-Lès-Metz.

D’autres acteurs de la seconde main chez Galimmo

Des boutiques de seconde main sont également exploitées dans les centres de Galimmo par d’autres acteurs, qu’il s’agisse :

D’associations autres qu’Emmaüs, comme La Croix Rouge, La Ressourcerie, La Chiffo ;

D’entrepreneurs sociaux, avec notamment Biicou, lauréat du Prix engagé pour demain de Galimmo en 2022, qui exploite sa boutique de produits de puériculture remis à neuf au sein du Centre Commercial Ermont depuis le mois de janvier de cette année.

Au total, ce sont déjà 9 centres commerciaux de Galimmo qui ouvrent à leur clientèle l’accès à des boutiques dédiées aux produits de seconde main.

A cela se rajoutent :

L’installation de porteurs de nouvelles initiatives, comme The Second Life, kiosques de collecte de vêtements contre des bons d’achat ;

L’équipement de 3 centres commerciaux d’Île-de-France avec des bornes d’envoi et réception de la plateforme Vinted.



Les actions menées par des enseignes pour développer le second usage de leurs produits aux cotés de leur offre de neuf dans leur boutique au sein de centres commerciaux de Galimmo, comme le fait Okaïdi par exemple ;

« Nous sommes heureux de l’ouverture de boutiques par deux nouvelles communautés locales Emmaüs au sein de notre portefeuille de centres commerciaux en France et de renforcer notre activité dans le domaine de la seconde-main. Cette forme de commerce est fortement plébiscitée par les consommateurs soucieux de consommer plus durable ou de mieux gérer leur budget. Nous élargissons ainsi notre activité avec une offre de produits différente, parfois absente dans nos sites, tout en permettant à ces nouveaux acteurs en centre commercial de profiter du flux de visiteurs de nos sites et de venir à la rencontre d’une nouvelle clientèle.

Nous entendons poursuivre le développement de cette activité. Le déploiement actif du programme Engagé pour demain, notre approche responsable éponyme de notre Prix initié l’an dernier dont l’édition 2023 vient d’être lancée, constitue un véritable accélérateur pour cela. Il se traduit par le déploiement d’actions concrètes qui s’intègrent parfaitement dans l’activité des centres, enrichissant leur offre et leurs usages, avec une démarche d’engagement, menée au cas par cas et adaptée aux publics spécifiques.» déclare Marine Ricard, Directrice de la RSE de Galimmo.

