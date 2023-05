English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 3 mei 2023 – 8:00u CET

Fagron verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, maakt bekend dat er op 2 mei 2023 236.250 nieuwe aandelen zijn uitgegeven als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten. Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2022.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving deelt Fagron mee dat haar maatschappelijk kapitaal na de uitgifte € 503.719.216,61 bedraagt. Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten na de uitgifte bedraagt 73.228.904, hetgeen gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’).

Het totaal aantal inschrijvingsrechten (vroeger bekend als warranten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt op dit moment 1.570.833.

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

