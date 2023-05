QPR Software Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023

English Finnish





















QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2023 KLO 9.00





















QPR Software Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu: SaaS-liikevaihto kasvoi 64 % ja liikevaihto 2 %. Käyttökate nousi positiiviseksi, mutta liiketulos oli tappiollinen. QPR Software nimettiin visionääriksi 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -raportissa





















TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





TAMMI-MAALISKUU 2023

SaaS-ohjelmistoliiketoiminta kasvoi +64 %

Liikevaihto oli 2 237 tuhatta euroa, kasvua 2 % (tammi-maaliskuu 2022: 2 201)

Käyttökate oli 26 tuhatta euroa (-201)

Liiketulos oli -225 tuhatta euroa (-472)

Tulos ennen veroja oli –264 tuhatta euroa (-483)

Tulos oli -269 tuhatta euroa (-380)

Tulos/osake oli -0,017 euroa (-0,032)





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2023

Korkojen, inflaation, ja laajemman talouden taantuman aiheuttaman yleisen epävarmuuden vaikutuksesta uusasiakashankinta on hidastunut samalla kun yritysten investointeihin liittyvä päätöksenteko on pidentynyt vuoden 2023 alussa.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS:n liikevaihdon kasvun olevan yli 35 % ja arvioi koko liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 (2022: 7 823 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa käyttökatteen paranevan huomattavasti ja päätyvän kannattavuusrajalle tilikaudella 2023. Käyttökate vuonna 2022 oli - 1753 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI VEIJOLA:

”Vuosi 2023 on käynnistynyt yleisesti ottaen epävarmassa markkinatilanteessa. Uusasiakashankinnan osalta yleinen taloudellinen epävarmuus on edelleen selvästi lykännyt asiakkaiden päätöksiä ja uusien tarjouskilpailujen käynnistämistä. Olemme onnistuneet alkuvuoden aikana laajentamaan yksittäisiä sopimuksia olemassa olevien asiakkaidemme kanssa. Tämä kertoo paitsi korkeasta asiakastyytyväisyydestä, myös kyvystämme vastata nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin korkealaatuisilla ratkaisuillamme ja palveluillamme.

Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi pidemmän laskujakson jälkeen hieman (2 %) vertailukaudesta. SaaS (Software as a Service) -liikevaihto kasvoi 64 %, pääosin joulukuun 2022 lopussa tiedotetun merkittävän sopimuksen vauhdittamana. Yhtiön liikevoitto oli negatiivinen, mutta parani merkittävästi vertailukaudesta. Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski (-22 %), mikä on kuitenkin linjassa yhtiön nykyisen SaaS-liiketoimintamallin kanssa. Yhtiön toistuva liikevaihto kasvoi 22 %.

Konsultoinnin liikevaihto laski edelleen vertailukaudesta. Merkittävin tekijä tähän on vaikeudet aiempina vuosina myydyissä Lähi-idän ohjelmistotoimitusprojekteissa. Yhtiö joutui vuoden 2022 loppupuolella arvioimaan uudelleen useiden vuoden 2020–2021 aikana solmittujen ohjelmistotoimitusprojektien kannattavuutta, sekä niihin liittyvien sopimustuottojen ja laskutuksen toteutumista. Kyseiset hankkeet ovat kiinteähintaisia ohjelmistoratkaisujen toteutuksia strategian ja suorituskyvyn hallinnan sovellusalueella julkishallinnon asiakkaille Lähi-idässä.

Aiemmin oli arvioitu, että kyseessä olevat projektit saadaan päätökseen vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen alussa. Projekteissa on ilmennyt viivästyksiä, mutta tavoitteenamme on saada ne päätettyä vuoden toisen kvartaalin loppuun mennessä. Nämä projektit rasittavat edelleen yhtiön kannattavuutta niiden päättymiseen asti. Keskustelu asiakkaan kanssa projektin jatkosta on käynnissä.

Aloitin yhtiön toimitusjohtajana maaliskuun 2023 alussa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olemme sopeuttaneet yhtiön toimintaa ja tehostaneet strategian käytäntöönpanoa. Organisaatiorakennetta on tiivistetty niin, että se mahdollistaa kasvuun tähtäävien investointien entistä tehokkaamman toteuttamisen.

QPR Software on jo vuodesta 2010 toiminut prosessilouhintateknologian pioneerina omaten vahvan edelläkävijyyden ja näkemyksen asiakkaiden muuttuvista tarpeista erittäin kilpaillussa prosessilouhinnan markkinassa. Olen äärimmäisen ylpeä saavutuksestamme tulla nimetyksi visionääriksi Gartnerin maaliskuussa julkaisemassa 2023 Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -tutkimuksessa. Gartnerin mukaan "visionäärit” ovat innovaattoreita, jotka vievät markkinoita eteenpäin vastaamalla uusiin, kasvaviin huippuluokan asiakkaiden vaatimuksiin ja tarjoamalla heille uusia mahdollisuuksia menestyä. Tyypillisesti nämä toimijat vetoavat alansa johtaviin asiakkaisiin.

Raportin mukaan uusimman kehityksen prosessilouhinnan alalla tuo QPR ProcessAnalyzer, joka toimii natiivisti Snowflake Data Cloudissa. Tämä tarkoittaa suorituskykyyn, skaalautumiseen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemista. QPR:n prosessilouhintaratkaisulla käyttäjät pääsevät käyttämään Snowflaken käytännössä katsoen rajatonta skaalautuvuutta, jolloin he voivat löytää prosessien tehottomuudet jopa miljardeista datariveistä silmänräpäyksessä. Ratkaisun mukana tulee suora ja reaaliaikainen pääsy Snowflake Data Cloudissa oleviin tietoihin. Tiedonhallinta sekä todennus ja käyttöoikeudet ovat täydellisesti synkronoitu Snowflaken kanssa. QPR on maailmanlaajuisesti ensimmäinen ja ainoa Process Mining Powered by Snowflake -ohjelmistokumppani.

Prosessilouhinta Snowflake Data Cloud -teknologiaa hyödyntäen on osoittanut kiinnostusta niin uusien kuin olemassa olevien asiakkaidemme keskuudessa ja meillä on parhaillaan useampi POC (Proof Of Concept) -projekti meneillään. Yleinen markkinatilanne näkyy myös tässä ja asiakkaiden päätöksenteko on hidasta.

Olemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edistäneet myös useampia strategisia kumppanuuksia. Kumppanisopimus datan analysointiin ja suorituskyvyn hallintaan erikoistuneen SolutionBI:n kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten asiakkaillemme tuotettu arvo luodaan strategisen partneruuden kautta. Solution BI on ottanut prosessilouhinnan ja QPR ProcessAnalyzerin osaksi omaa tarjoamaansa, jonka avulla he pystyvät auttamaan asiakkaitaan ymmärtämään toimintaansa datan avulla, tukemaan organisaatioiden investointipäätöksiä ja transformaatioita kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Ratkaisumme ja palvelumme täydentävät toisiaan ja nopeuttavat uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä nykyisten että uusien asiakkaidemme liiketoiminnan hyödyksi.

Tämänhetkisestä haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta QPR:llä on vankka ydinliiketoiminta, jonka taustalla on kasvumahdollisuuksia ja kasvava markkina. Teknologiakyvykkyytemme, innovatiivisuutemme, ja sitä tukevat strategiset kumppanuudet tarjoavat meille mahdollisuuden auttaa monia uusia asiakkaita liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme tyytyväisiä, että ensimmäinen vuosineljännes osoittaa selvää parantumista vertailukauteen. Haastavan viime vuoden jälkeen nykyisessä markkinatilanteessa yhtiön liikkumatila on kapea kassavarojen ja omavaraisuusasteen osalta toiminnan ollessa edelleen tappiollista. Yhtiö tekee aktiivisesti toimenpiteitä päästäkseen tilikaudelle 2023 annettuun ohjeistukseen.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän luottamuksestaan QPR:ää kohtaan alkaneen vuoden aikana. Haluan kiittää myös kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään yhtiön tulevaisuuden ja menestyksen hyväksi.

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja





KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2023 1-3/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 2 237 2 201 2 7 823 Käyttökate 26 -201 113 -1 753 % liikevaihdosta 1,2 -9,1 -22,4 Liiketulos -225 -472 52 -2 770 % liikevaihdosta -10,1 -21,5 -35,4 Tulos ennen veroja -264 -483 45 -2 864 Katsauskauden tulos -269 -380 29 -2 868 % liikevaihdosta -12,0 -17,3 -36,7 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,017 -0,032 47 -0,202 Oma pääoma/osake, euroa 0,010 0,004 141 0,030 Liiketoiminnan rahavirta 475 42 1 032 -1 798 Rahavarat kauden lopussa 172 61 182 17 Korollinen nettovelka 2 041 1 542 32 2 262 Nettovelkaantumisaste, % 1 285,1 2 998,9 -57 464,9 Omavaraisuusaste, % 3,6 1,4 150 7,4 Oman pääoman tuotto, % -333,0 -631,4 47 -625,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % -47,9 -104,7 54 -120,3

RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen.

Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, Uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi. Venäjä raportoidaan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen vertailuluvuissa.





LIIKETOIMINTA

QPR Softwaren tavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän vähemmällä.

Autamme asiakkaitamme lisäämällä prosessien ja liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, varmistamalla niiden vaatimustenmukaisuus sekä tuomalla ohjelmistojen mahdollistaman älykkyyden avulla parempaa tehokkuutta ja johdettavuutta kestävään kehitykseen.

Teemme sen innovoimalla, kehittämällä ja toimittamalla ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman konsultointipalveluita.





LIIKEVAIHDON KEHITYS





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 1-3/

2023 1-3/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Ohjelmistolisenssit 179 133 35 560 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit 302 388 -22 583 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 422 463 -9 1 803 SaaS 575 350 64 1 738 Konsultointi 759 868 -13 3 139 Yhteensä 2 237 2 201 2 7 823





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 1-3/

2023 1-3/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Suomi 1 078 1 161 -7 4 126 Muu Eurooppa ml. Turkki 940 677 39 2 745 Muu maailma 220 363 -39 953 Yhteensä 2 237 2 201 2 7 823





TAMMI-MAALISKUU 2023

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 2,237 tuhatta euroa (2,201) ja se kasvoi 2 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 45 % (37).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 179 tuhatta euroa (133) ja se kasvoi 35 %, johtuen pääasiassa viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä solmitusta merkittävästä sopimuksesta johtavan globaalin lääkeyhtiön kanssa, josta yksi erä kirjautui tammi-maaliskuussa 2023. Olemme myös onnistuneet alkuvuoden aikana laajentamaan yksittäisiä olemassa olevien asiakkaiden sopimuksia.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 22 % 302 tuhanteen euroon (388), mikä johtui pääasiassa yhtiön strategisen fokuksen siirtymisestä SaaS-liiketoimintamalliin.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 422 tuhatta euroa (463) ja laski 9 % johtuen kansainvälisen kanavamyynnin ja nykyisten asiakkaiden siirtymisestä SaaS palveluihin.

SaaS-tuotot kasvoivat 64 %, 575 tuhanteen euroon (350). SaaS:n kasvu kiihtyi osittain vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä julkaistusta merkittävästä sopimuksesta lääkeyhtiön kanssa muiden julkistamattomien kauppojen ohella ja vähemmän johtuen siirtymisestä lisensseistä SaaS-malliin.

Koko tarjouskanta oli vuosineljänneksen lopussa noin 7 000 tuhatta euroa (Q4; yli 7 300 tuhatta euroa) ja vuosiarvio SaaS-tarjouskannasta seuraaville 12 kuukaudelle oli yli 1 200 tuhatta euroa (Q4; yli 1 200 tuhatta euroa).

QPR on edelleen kehittämässä Lead-to-Cash-prosessiaan, ja tarjousvaiheeseen tulee tiukat laadulliset arviointivaatimukset. Neljännen vuosineljänneksen aikana otettiin käyttöön prosessin ensimmäiset osat liittyen Lead-to-Deal-prosessiin, jota vielä testataan. Prosessin kehitys saattaa johtaa tarjouskannan määrän vähenemiseen, mutta osuvuuden ja onnistumisprosentin paranemiseen.

Konsultoinnin liikevaihto oli 759 tuhatta euroa (868) ja se laski 13 % johtuen vertailuvuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana kirjatusta korkeammasta Lähi-idän projektin liikevaihdosta.

Konsernin liikevaihdosta 48 % (53) tuli Suomesta, 42 % (31) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 10 % (16) muualta maailmasta.





TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuu 2023

Konsernin käyttökate tammi-maaliskuussa oli 26 tuhatta euroa (-201) ja liiketulos -225 tuhatta euroa (-472). Kauden tulos oli -269 tuhatta euroa (-380) ja oli suurempi kuin vuoden 2022 vertailukaudella, vaikka tammi-maaliskuu 2022 liiketulos sisälsi verosaamisia 103 tuhatta euroa. Kyseiset verosaamiset kirjattiin alas vertailuvuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Konsernin kiinteät kulut olivat 2 068 tuhatta euroa (2 345), 11 % vertailukautta matalammat johtuen vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetuista henkilöstövähennyksistä ja säästöistä, joiden vaikutusta osittain vähensi panostukset tuotekehitykseen ja Lähi-idän projektien korkeammat alihankintakustannukset.

Luottotappiot, jotka sisältyvät vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, olivat kolme (1) tuhatta euroa (32).

Tulos ennen veroja oli -264 tuhatta euroa (-483) ja katsauskauden tulos -269 tuhatta euroa (-380). Osakekohtainen tulos oli -0,017 (-0,032) euroa osakkeelta.





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-maaliskuu oli 475 tuhatta euroa (42). Liiketoiminnan rahavirran muutos vertailukauden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna johtui liiketuloksesta ja käyttöpääoman muutoksista. Myyntisaamiset olivat pienemmät vertailukauteen verrattuna johtuen laskutussyklin aikaistamisesta vuodenvaihteessa. Lisäksi aikaisemmin julkaisemamme lääkeyhtiön kanssa tehty sopimus toi merkittävän osan liiketoiminnan rahavirran muutokseen, jota osittain pienensi Lähi-idän projektiin, sekä tuotekehitykseen liittyvät korkeammat kustannukset.

Nettorahoituskulut olivat 39 tuhatta euroa (10) ja niihin sisältyi kurssitappioita 4 tuhatta euroa (4).

Investoinnit olivat 275 tuhatta euroa (344), ja ne olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja.

Rahoituksen nettorahavirta oli -45 tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista.

Konsernin taloudellinen tilanne on välttävä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 172 tuhatta euroa (61) ja lyhytaikaisia saamisia 1 685 tuhatta euroa (2 200). Yhtiö on muuttanut laskutuskiertoaan ja tehostanut perintäänsä. Lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia kassavaroja 500 tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli pankkilainoja, joista pitkäaikaisia 1,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia 500 tuhatta euroa. Lainaan on liitetty kovenantit, jotka perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan.

Yhtiö uudisti rahoitussopimuksen päärahoituspankkinsa kanssa 24.1.2023, jonka mukaan aikaisempi lyhytaikainen 1,5miljoonan euron laina muutetaan pitkäaikaiseksi lainaksi. Rahoitussopimuksen mukaan ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa. Viimeinen lainan takaisinmaksupäivä on 24.1.2026. Yhtiö nosti lainan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 1285 % (3026) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 3,6 % (1,4). Nettovelkaantumisasteeseen ja omavaraisuusasteeseen vaikutti oman pääoman ja rahavarojen pienentyminen, sekä vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä tehty 5,5 vuoden vuokrasopimus, joka liittyy pääkonttorin toimitiloihin, jossa kuukausivuokrakulut ovat huomattavasti pienemmät.





TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotekehityskulut olivat 510 tuhatta euroa (604). Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 270 tuhatta euroa (344). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 171 tuhatta euroa (167).

Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 65 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 67 (75). Henkilöstön lukumäärä on pienentynyt vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä päättyneiden muutosneuvottelujen vuoksi.

Henkilöstön keski-ikä on 45,5 (43,7) vuotta. Naisia on 26 % (25) ja miehiä 74 % (75) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 16 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (42), tuotekehityksessä 29 % (31) ja hallinnossa 12 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2023 1-3/2022 Muutos, % 1-12/2022 Vaihdetut osakkeet, kpl 483 326 755 902 -36 2 263 135 Vaihto, euroa 304 257 1 120 862 -73 2 315 155 % osakkeista 3,0 6,3 -52 14,1 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,63 1,48 -58 1,02 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 1207 4448 -73 9187 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 0 Osake ja markkina-arvo 31/03/2023 31/03/2022 Muutos, % 31/12/2022 Osakkeita yhteensä, kpl 16 455 321 12 444 863 32 16 455 321 Omat osakkeet, kpl 413 487 457 009 -10 413 487 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 16 041 834 11 987 854 34 16 041 834 Osakkeenomistajat, kpl 1 794 1 577 14 1 747 Päätöskurssi, euroa 0,69 1,34 -48 0,56 Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 036 782 16 003 785 -31 8 983 427 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 45 484 50 271 -10 45 484 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 405 726 439 307 -8 405 726 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 2,5 3,7 -32 2,5

Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi (4 010 458 uutta osaketta) vertailukauteen verrattuna johtuen yhtiön järjestämästä merkintäetuoikeusannista vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet löytyvät yhtiön verkkosivujen sijoittajat-osiosta.





YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2022 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikoksi 6.4.2022. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 3.5.2023.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Yhtiökokous päätti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustamisesta. Lokakuun 2022 tilanteen mukaan yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla oli kullakin oikeus nimetä yksi jäsen. Jos osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

QPR:n osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan valittiin Roger Kempe, Erkki Myllärniemi ja Eero Leskinen.

QPR Softwaren osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Nyt valittu nimitysvaliokunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun neljäntenä maanantaina.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esitti vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Pertti Ervi ja jäseniksi Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 3.5.2023. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Kaikki asiaan liittyvät pörssitiedotteet ja yhtiön vuosikertomus 2022 löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 70 % oli euromääräisiä (73). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.





TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vuoden 2023 aikana QPR julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen- ja englannin kielellä seuraavasti:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 perjantaina 21.7.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 perjantaina 20.10.2023

QPR:n vuosikertomus 2022 julkaistiin 20.3.2023 ja QPR:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 3.5.2023. Hallitus on kutsunut yhtiökokouksen koolle erikseen julkaistulla kutsulla. Vuosikertomus 2022 löytyy yhtiön verkkosivuilta sijoittajat-osiosta.









QPR Software Oyj

HALLITUS













Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029





QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi/









OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 1-3/

2023 1-3/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liikevaihto 2 237 2 201 2 7 823 Liiketoiminnan muut tuotot - - - 4 Materiaalit ja palvelut 394 328 20 1 552 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 599 1 811 -12 7 214 Liiketoiminnan muut kulut 218 263 -17 814 Käyttökate 26 -201 113 -1 753 Poistot 251 271 -7 1 017 Liiketulos -225 -472 52 -2 770 Rahoitustuotot ja -kulut -39 -10 -278 -62 Pakolliset varaukset - - - -33 Tulos ennen veroja -264 -483 45 -2 864 Tuloverot -5 103 -105 -3 Katsauskauden tulos -269 -380 29 -2 868 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,017 -0,032 47 -0,202 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -269 -380 29 -2 868 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 1 0 - -2 Laajan tuloslaskelman tulos -268 -380 29 -2 870

KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 31/03/2023 31/03/2022 Muutos, % 31/12/2022 Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 513 1 847 36 2 411 Liikearvo 358 358 0 358 Aineelliset hyödykkeet 141 186 -24 171 Käyttöoikeusomaisuuserät 707 70 910 756 Muut pitkäaikaiset varat 277 280 -1 277 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 997 2 741 46 3 973 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 685 2 200 -23 3 452 Rahavarat 172 61 182 17 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 857 2 261 -18 3 469 Varat yhteensä 5 853 5 002 17 7 442 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359 Muut rahastot 21 21 0 21 Omat osakkeet -406 -439 -8 -406 Muuntoerot -67 -67 0 -66 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 2 943 5 54932 2 943 Kertyneet voittovarat -3 691 -828 -346 -3 364 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 159 51 212 487 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 000 - - - Korolliset vuokrasopimusvelat 609 - - 609 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 609 - - 609 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset 8 - - 33 Korolliset rahoitusvelat 500 1 500 -67 1 521 Korolliset vuokrasopimusvelat 104 105 -1 149 Saadut ennakot 1 438 1 432 0 885 Siirtovelat 1 438 1 277 13 2 598 Osto- ja muut korottomat velat 597 637 -6 1 161 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 085 4 951 -17 6 346 Velat yhteensä 5 694 4 951 15 6 955 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 853 5 002 17 7 442





KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/

2023 1-3/

2022 Muutos,

% 1-12/

2022 Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -269 -380 29 -2 868 Oikaisut kauden tulokseen 192 270 -29 840 Käyttöpääoman muutokset* 583 161 262 307 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -27 -9 195 -58 Saadut korko- ja muut

rahoitustuotot 0 0 - 0 Maksetut verot -5 0 - -21 Liiketoiminnan rahavirta 475 42 1 032 -1 798 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -275 -344 -20 -1 353 Investointien rahavirta -275 -344 -20 -1 355 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot 1 500 - - 1521 Lainojen takaisinmaksut -1 500 - - -1500 Vuokrasopimusvelkojen maksut -45 -77 -42 -266 Omien osakkeiden luovutus - - - 34 Osakeanti, netto - - - 2937 Rahoituksen rahavirta -45 416 -111 2692 Rahavarojen muutos 156 -379 141 -425 Rahavarat kauden alussa 17 441 -96 441 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -1 63 1 Rahavarat kauden lopussa 172 61 182 17

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 31.12.2021 1 359 21 -68 -439 5 -448 430 Kauden laaja tulos 1 -380 -379 Oma pääoma 31.3.2022 1 359 21 -67 -439 5 -829 51 Optio-ohjelma -47 -47 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 937 2 937 Kauden laaja tulos 1 -2 488 -2 487 Oma pääoma 31.12.2022 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487 Optio-ohjelma -59 -59 Kauden laaja tulos -1 -268 -269 Oma pääoma 31.3.2023 1 359 21 -67 -406 2 943 -3 691 159





LIITETIEDOT





LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä yhtiön johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 217 12 846 12 846 Lisäykset 275 304 1 371 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 705 2 705 Lisäykset 0 40 111

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 2 279 1 682 1 682 Lainojen nostot 1 500 800 597 Takaisinmaksut 1 566 878 0 Korolliset rahoitusvelat 31.12. 2 213 1 604 2 279

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31/03/2023 31/03/2022 31/12/2022 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 2386 2 382 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 42 22 47 -11 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 69 19 80 -13 Yhteensä 111 41 127 -13 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 493 2426 2 509 -1





KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 1-3/

2023 10-12/

2022 7-9/

2022 4-6/

2022 1-3/

2022 Liikevaihto 2 237 2 142 1 468 2 012 2 201 Liiketoiminnan muut tuotot 0 4 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 394 411 406 407 328 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 599 1 951 1 711 1 740 1 811 Liiketoiminnan muut kulut 218 214 204 135 263 Käyttökate 26 -430 -853 -270 -201 Poistot 251 251 249 245 271 Liiketulos -225 -681 -1 102 -515 -472 Rahoitustuotot ja -kulut -39 -32 -9 -11 -10 Pakolliset varaukset - -33 - - - Tulos ennen veroja -264 -745 -1 111 -526 -483 Tuloverot -5 -3 - -103 103 Katsauskauden tulos -269 -748 -1 111 -629 -380

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2023 tai 31.3.2023 1-3/2022 tai 31.3.2022 1-12/2022 tai 31.12.2022 Liikevaihto 2 237 2 201 7 823 Liikevaihdon muutos, % 1,6 -24,2 -14,4 Käyttökate 26 -201 -1 753 % liikevaihdosta 1,2 -9,1 -22,4 Liiketulos -225 -472 -2 770 % liikevaihdosta -10,1 -21,5 -35,4 Tulos ennen veroja -264 -483 -2 864 % liikevaihdosta -11,8 -21,9 -36,6 Katsauskauden tulos -269 -380 -2868 % liikevaihdosta -12,0 -17,3 -36,7 Oman pääoman tuotto (per annum), % -333,0 -631,4 -625,7 Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -47,9 -104,7 -120,3 Rahavarat 172 61 17 Korollinen nettovelka 2 041 1 542 2 262 Oma pääoma 159 51 487 Nettovelkaantumisaste, % 1285,1 3026,4 464,9 Omavaraisuusaste, % 3,6 1,4 7,4 Taseen loppusumma 5 853 5 002 7 442 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 270 344 2 324 % liikevaihdosta 12,1 15,6 29,7 Tuotekehitysmenot 510 604 2 674 % liikevaihdosta 22,8 27,4 34,2 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 66 75 81 Henkilöstö kauden alussa 85 80 80 Henkilöstö kauden lopussa 64 79 85 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,017 -0,032 -0,202 Oma pääoma/osake, euroa 0,010 0,004 0,030

Tunnuslukujen laskentakaavat on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sijoittajat-osiossa.