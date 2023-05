Finansielle resultater 1. kvartal 2023

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 28

Nettoresultat på 557 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 19,5 %

Regnskabet for 1. kvartal 2023 viser et meget tilfredsstillende nettoresultat på 557 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 19,5 %. Bankens basisindtægter er positivt påvirket af markant vækst i nettorenteindtægter som følge af stigende styrings- og markedsrenter samt gennemførelse af renteændringer på bankens ind- og udlånsprodukter. Samtidig bidrager såvel vækst i forretningsomfang samt et godt resultat på de finansielle markeder positivt til det samlede resultat. Omvendt viser 1. kvartal 2023 tilbagegang i nettogebyrindtægterne som følge af fald i aktivitetsniveauet inden for bolighandel og realkreditformidling samt værdipapirhandel og kapitalforvaltning.

I slutningen af 1. kvartal 2023 betød sammenbrud og redning af to amerikanske banker samt schweiziske Credit Suisse uro og usikkerhed på de finansielle markeder med særligt faldende aktiekurser til følge. Bortset fra det markante fald i aktiekurserne for danske banker, herunder Spar Nord, har banken ikke været påvirket indtjeningsmæssigt ligesom såvel bankens kapital- som likviditetsnøgletal fortsat er solide.

Endelig er der grund til at fremhæve en uændret stærk kreditbonitet blandt bankens kunder, der i 1. kvartal 2023 har betydet meget begrænsede tab og nedskrivninger. Som følge af den fortsatte usikkerhed omkring den økonomiske udvikling har banken ved udgangen af kvartalet valgt at fastholde niveauet for de ledelsesmæssige skøn, hvorfor banken står godt rustet til de kommende kvartaler, siger adm. direktør Lasse Nyby.

