Impact Scores von Twelve Capital: Die Bedeutung der Finanzindustrie für Netto-Null

ZÜRICH, Switzerland, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Hauptprämisse der Climate Transition Strategie von Twelve Capital ist, dass die aktuell vorherrschende Finanzierungslücke geschlossen werden muss, um die Klimaneutralität zu erreichen. Gegenwärtig wird weniger als die Hälfte der Klimafinanzierungsströme durch den Privatsektor finanziert. Die Aufgabe besteht in der Beurteilung, wie effektiv und effizient das Kapital tatsächlich zur Behebung des aktuellen Haushaltsdefizits eingesetzt wird. Genau das messen die Impact Scores von Twelve.



In diesem Jahr bewertete Twelve Capital 224 Unternehmen (die Mehrheit des MSCI Financials Index). Die Umfrage zeigt, dass die besten Unternehmen nicht nur das Richtige tun, sondern auch eine bessere Markenbildung, positive externe Effekte, eine Verbesserung ihrer Kapitalkosten (Eigenkapitalrisikoprämie), bessere Vertriebs-/Betriebskosten und eine höhere Kapitaleffizienz sehen.

Die finanziellen Vorteile beginnen sich auszuzahlen, und Unternehmen, die von Twelve Capital als "Best-in-Class" eingestuft werden, übertreffen die Unternehmen, welche als "Worst-in-Class" eingestuft wurden.

Daniel King-Robinson, Head of Sustainable & Climate Investing bei Twelve Capital, kommentiert: “Die Ergebnisse unserer 2. Studie sind überzeugend, vor allem, da wir unser Engagement und unser Impact-Ranking nun auf den gesamten MSCI Financials ausgeweitet haben.“

Urs Ramseier, Executive Chairman von Twelve Capital, fügt hinzu: "Diese Studie zeigt deutlich, dass die Umschichtung von Kapital in Richtung Netto-Null deutlich fortgeschritten ist, dass das Tempo des Wandels jedoch noch zunehmen muss und, was sehr wichtig ist, dass sich die Kausalität in der Aktienrendite niederschlägt."

