New Holland si aggiudica il Green Good Design Award per il trattore a LNG  

Londra, 3 maggio 2023



New Holland Agriculture, uno dei brand globali di CNH Industrial, si è aggiudicata il premio Green Good Design Award 2023 per il prototipo del trattore T7 Methane Power LNG (Liquefied Natural Gas), alimentato a gas naturale liquefatto.

I riconoscimenti sono assegnati dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dallo European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. L’edizione GREEN dei GOOD DESIGN AWARD premia i prodotti e progetti più rappresentativi, il cui design sia anche espressione di sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Il nuovo prototipo T7 rafforza ulteriormente la posizione di leadership dell’azienda nel settore dei carburanti alternativi più efficienti. Questo nuovo sistema a gas naturale liquefatto consente di immagazzinare quattro volte più carburante rispetto al trattore T6, il primo trattore a gas naturale compresso disponibile sul mercato, offrendo un’autonomia più che raddoppiata e assicurando un importante valore aggiunto per i clienti.

CNH Industrial ha collaborato con Bennamann, un’azienda specializzata con sede in Gran Bretagna, ideatrice di un sistema pluribrevettato che consente di trasformare le emissioni fuggitive di metano in biocarburante pulito, utilizzabile per realizzare un ecosistema agricolo sostenibile ed energeticamente indipendente. Integrando il prototipo T7 in questo sistema è possibile ottenere un’impronta carbonica complessiva, associata all’attività, “migliore di zero”.

Questo prototipo è un perfetto condensato di stile, funzionalità e sostenibilità, con nuovissimi esterni caratterizzati da un cofano rivisitato e luci LED di ultima generazione. La cabina ha un tetto tipo skydome a tutta lunghezza per una migliore visibilità dell’operatore e il top del comfort è assicurato dall’innovativo bracciolo SideWinder™ Ultra, dal nuovo e più largo touchscreen IntelliView™ da 12 pollici, e da sedili dalla forma ergonomica.

Il premio Green Good Design Award dimostra l’impegno di CNH Industrial a favore di un design sostenibile, mirato ad offrire valore a lungo termine ai clienti.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 334 39 29 738 Email: mediarelations@cnhind.com

