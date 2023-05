Le Forum célèbre trois entreprises fondées par des femmes, lauréates de la finale du concours de présentation Odlum Brown 2023 du Forum

English French

VANCOUVER, British Columbia, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum , un organisme de bienfaisance canadien dont la mission est d'encadrer, d'éduquer et d'autonomiser les femmes entrepreneures, a le plaisir d'annoncer les trois finalistes du concours de présentation Odlum Brown du Forum de cette année, qui repartiront chacune avec un grand prix de 37 750 $ pour financer et accélérer la réalisation de leurs objectifs d'affaires.



Les lauréates du concours de présentation Odlum Brown 2023 du Forum sont :

Carlyn Loncaric, fondatrice et PDG, VodaSafe Inc .

. Mehwish Panjwani et Kelly Thomson, cofondatrices, QUIL

Mehrsa Raeiszadeh, cofondatrice et cheffe de l'exploitation, MintList



« Nous félicitons les lauréates et toutes les participantes du programme de présentation Odlum Brown du Forum de cette année qui continuent à relever la barre de ce que signifie investir dans les femmes entrepreneures d'aujourd'hui », a déclaré Paulina Cameron, PDG du Forum.

Dans le cadre de la volonté du Forum de « n'abandonner aucune femme », le programme de présentation a lancé cette année un nouveau format de prix qui récompense non pas une, mais trois finalistes, permettant ainsi à un plus grand nombre de femmes entrepreneures et à leurs entreprises de prospérer. Les prix comprenaient des capitaux financiers, sociaux et de connaissances : des fonds monétaires, un encadrement et des services tels que des services juridiques, de marketing et de réseaux sociaux. Le public a également voté et choisi VodaSafe Inc. qui recevra un prix supplémentaire d'une valeur de 20 000 $, grâce à la générosité du commanditaire financier Wheaton Precious Metals et du partenaire d'impact communautaire Good Eggs & Co.

« C'est un honneur pour VodaSafe d'avoir été sélectionnée comme finaliste dans le cadre du programme de présentation Odlum Brown du Forum de cette année, et cela change la donne », a déclaré Carlyn Loncaric, fondatrice et PDG de VodaSafe Inc. « Le mentorat fourni par Melanie Ewan, cofondatrice de Volition, et l'accès à une communauté et à des capitaux fournis par le Forum ont été d'une valeur inestimable, alors que nous continuons à révolutionner le sauvetage en mer afin de sauver des vies et d'assurer la sécurité des premiers intervenants. »

« Cette expérience marque une étape importante pour QUIL et notre croissance en tant que fondatrices », a déclaré Mehwish Panjwani, cofondatrice de QUIL. « Ma cofondatrice, Kelly Thomson, et moi avons créé QUIL pour permettre aux marques de passer à des emballages réutilisables, et nous sommes reconnaissantes à notre mentore Genevieve Pinto, partenaire chez Renewal Funds, et au Forum pour leurs efforts visant à offrir aux entreprises dirigées par des femmes comme la nôtre de véritables possibilités d'innover et de prospérer. »

« Le partage de la vision de MintList lors de la finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum de cette année, aux côtés d'autres fondatrices émergentes, illustre bien la raison d'être de ce programme », a déclaré Mehrsa Raeiszadeh, cofondatrice et cheffe de l'exploitation de MintList. « Je tiens à remercier ma mentore, Rebecca Johnson, associée en investissement et opérations, BKR Capital, pour ses précieux conseils tout au long de ce processus, et je me réjouis de la prochaine phase de croissance de MintList, alors que nous développons notre marché en ligne propulsé par l'IA et que nous aidons les consommateurs à éliminer le stress lié à la vente de leurs véhicules. »

Pour célébrer le programme et les participantes de cette année, le Forum a tenu son événement annuel Finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum le 27 avril 2023 à l'hôtel Fairmont de Vancouver, où les trois finalistes ont présenté leurs visions d'entreprise à une salle comble réunissant des entrepreneur.e.s, des chef.fe.s d'entreprise, des investisseur.euse.s et la communauté du Forum, ainsi que des spectateur.trice.s de tout le Canada qui ont suivi l'événement virtuellement.

La soirée a été animée par Sonia Mangat, avec un message vidéo spécial de la part du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et une enchère silencieuse. La finale du concours de présentation Odlum Brown du Forum est la plus importante activité de collecte de fonds du Forum, qui a permis de recueillir plus de 861 000 $ cette année. L'événement n'est pas seulement une célébration des finalistes, mais aussi une occasion de recueillir des fonds essentiels pour permettre à toutes les femmes entrepreneures dans le besoin d'accéder aux programmes du Forum.

Le Forum tient à remercier son donateur de longue date et commanditaire principal, Odlum Brown Limited. Cette année, les prix ont été généreusement offerts par le commanditaire financier Wheaton Precious Metals et les partenaires d'impact communautaire Amazon Web Services, Crisp Media Inc., DLA Piper, Jelly Academy, Nectar Yoga Retreat, Talk Shop Media et The Corker Collective. La soirée a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires talentueux, dont CountDown Events, une entreprise détenue par des femmes.

Le concours de présentation Odlum Brown du Forum est un programme national qui vise à éliminer les obstacles qui empêchent les entrepreneures d’accéder à des capitaux et à les aider à naviguer et à accélérer leur parcours de financement. Depuis son lancement en 2016, le programme de présentation Odlum Brown du Forum a reçu plus de 1 800 candidatures. De plus amples renseignements sur le Forum et le programme de présentation Odlum Brown du Forum sont accessibles sur les sites theforum.ca/fr/accueil et theforumpitch.ca .

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance canadien enregistré dont la mission est de donner aux femmes entrepreneures l’accès aux ressources et à la communauté dont elles ont besoin pour prospérer dans le monde des affaires. Alors que le Forum célèbre son 21e anniversaire cette année, l’organisme constate toujours une augmentation du besoin de programmes dans tout le pays pour appuyer les femmes de plus en plus nombreuses qui se lancent en affaires. Au cours de la dernière année, le Forum est venu en aide à plus de 1 600 participantes aux programmes dans 12 provinces et territoires du Canada, et a touché plus de 44 000 personnes issues de 219 communautés uniques en leur offrant de l'éducation, des ressources et de l'inspiration. À ce jour, l'organisme de bienfaisance a soutenu plus de 11 500 femmes entrepreneures au Canada grâce à ses programmes et événements, notamment le concours de présentation Odlum Brown du Forum , le programme de mentorat du Forum , le programme en ligne du Forum et bien d'autres encore. Pour de plus amples renseignements, visitez theforum.ca/fr/accueil .

Contact Info:

Monique Camenzuli

monique@theeditcanada.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a135ba03-4ee4-4a5a-be2d-353ee3a99162

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f1406cd-1983-428f-a5e3-19a9f255798b