Nouez vos lacets et soutenez les personnes vivant avec un trouble neurocognitif dans votre communauté

English French

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick se prépare pour le 20e annuel Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine le 28 mai 2023 à Bathurst, Campbellton, Fredericton, Moncton, Saint John et Tracadie.



« Ce qui a commencé comme un petit événement avec 60 personnes dans une seule ville est devenu un événement provincial soutenu par des centaines de personnes. Il est devenu plus qu'une collecte de fonds - c'est un événement où les familles, les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif ainsi que l’ensemble de la communauté se sentent unies pour une cause commune » explique Chandra MacBean, Directrice générale de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick.

Avec plus de 12 000 Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises vivant avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, près ce que tout le monde est touche par cette maladie, que ce soit un membre de famille, un(e) ami(e), un voisin ou des membres de votre communauté. D’ici 2050, nous nous attendons à ce que ce nombre double presque. À mesure qu’augmente le nombre de personnes atteintes, la demande de services augmente elle aussi

Les fonds amassés grâce à la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine au Nouveau-Brunswick restent dans la province pour aider à offrir des programmes, des services et l’éducation gratuits aux milliers de personnes atteintes de démence et à leur entourage.

« Nos programmes gratuits mettent en contact les personnes touchées par les troubles neurocognitifs pour apprendre les unes des autres et se soutenir mutuellement et pour les aider à planifier pour le cheminement à venir. Non seulement ces programmes indispensables éduquent et informent, mais ils aident également à réduire la crise et à réduire l'isolement », explique Chandra MacBean.

Voici comment vous impliquer dans la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine et faire une différence positive dans la vie des personnes touchées et leur famille :

Inscrivez-vous à votre Marche locale — Inscrivez-vous en tant que chef d’équipe, membre d’une équipe ou à titre individuel. Commencez à recueillir des fonds — Partagez votre page de collecte de fonds et dites pourquoi vous marchez dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic officiel #MarchepourlAlzheimerIG. Contactez vos proches, vos voisins et collègues (en personne et en ligne) pour leur demander de vous soutenir. Soyez des nôtres le jour de la Marche le 28 mai 2023 — Joignez-vous à des personnes motivées comme vous qui s’engagent à aider les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les proches aidants. Trouvez l’inspiration… et bougez!



Cet événement familial inclusif a quelque chose pour tout le monde. Il y aura des activités amusantes, des prix, des conférenciers invités et plus encore! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à www.marchepourlalzheimer.ca.

Au sujet de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick

La Société Alzheimer est le premier organisme de santé sans but lucratif dans la province qui travaille pour améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Depuis 1987, nous fournissons de l’aide et du soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs, leurs familles, et leurs proches aidants. Présente à travers le Nouveau-Brunswick, la Société offre une variété de services et de programmes près de chez vous.

Personne-ressource pour les médias :

Jess Baxter, Directrice, marque et philanthropie

506-501-0674 / 1-800-664-8411

communications@alzheimer.ca

www.alzheimer.ca/nb/fr