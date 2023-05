Verizon mejora e impulsa la conectividad en el Grand Prix de la Formula 1 Crypto.com en Miami

NUEVA YORK, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon traerá soluciones de redes inalámbricas privadas al Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami de este año. La compañía implementó una solución inalámbrica administrada privada en la pista que brinda al recinto soluciones de administración que incluyen escaneo de boletos, administración de letreros digitales, múltiples terminales de punto de venta para varios comerciantes y cargas inmediatas para fotógrafos que buscan cubrir la acción a medida que se desarrolla. Con casi un cuarto de millón de personas que se espera que asistan al evento de tres días, una red privada ofrece alta velocidad, alta capacidad y baja latencia para estas aplicaciones, así como una menor interferencia y mayor privacidad y seguridad.



Las redes privadas brindan una mayor flexibilidad de ubicación en eventos a gran escala, lo que elimina la necesidad de instalar cableado de fibra dentro y alrededor de los lugares para respaldar la conectividad de la red. Esta plataforma de sede inalámbrica permite a los operadores de estadios y a los proveedores de infraestructura con los que trabajan reducir los costos de infraestructura y aumentar la eficiencia. Verizon también tendrá una red inalámbrica privada portátil en la carrera para exhibir varias aplicaciones de comunicaciones en tiempo real que se pueden usar en las carreras, ya sean comunicaciones del equipo de carreras u operaciones del lugar. Las soluciones de redes inalámbricas administradas de forma privada son parte del enfoque más amplio de Verizon Business Connected Venue, que se basa en su inversión en 5G en más de 95 grandes recintos públicos en los Estados Unidos, incluidos algunos de los principales lugares deportivos y musicales más emblemáticos.

“Con las redes privadas, los operadores de recintos están mejorando las operaciones existentes, lo que permite a los fanáticos ingresar rápidamente al lugar, comprar mercancía y llegar a sus asientos”, dijo Kyle Malady, director ejecutivo de Verizon Business. “En un deporte como las carreras, nadie quiere perderse ni un segundo de la acción, y los fanáticos no solo se beneficiarán de la red privada, nuestra red 5G Ultra Wideband cubre el área del Hard Rock Stadium para que los asistentes puedan transmitir, twittear y compartir sus experiencias de forma rápida y confiable.”

Verizon actualiza su red para los fanáticos de las carreras

El año pasado, los clientes de Verizon que asistieron al evento usaron 19 TB de datos y los ingenieros de Verizon esperan un uso aún mayor este año. Para preparar el área, los ingenieros han desplegado servicios 4G y 5G adicionales en el Bowl, la parte trasera de la casa, el área de estacionamiento y en todo el Autódromo Internacional de Miami. Los ingenieros han utilizado una variedad de espectro para proporcionar estos servicios mejorados. Para los servicios 5G, Verizon está utilizando una combinación de banda C, su espectro de banda media diseñado para una excelente cobertura y mmWave, su espectro premium de banda alta que permite una capacidad masiva.

Los ingenieros también han aumentado el ancho de banda en la fibra que alimenta el área. Verizon ha aumentado la capacidad de las conexiones de fibra agregando hilos de fibra de 864 hilos en las esquinas noreste, suroeste y noroeste del sistema de antena distribuida en el Hard Rock Stadium, así como en el lote oeste. La fibra también se expandió en todas las áreas al aire libre para aumentar la capacidad del sistema de antena distribuida al aire libre. Por último, los ingenieros expandieron la fibra para los sitios celulares a lo largo del recorrido de la vía.

En el área de estacionamiento, Verizon agregó una tecnología de mejora del rendimiento que divide a las multitudes en sectores como rebanadas de pastel. Cada porción o sector se puede ajustar individualmente para manejar el tráfico inalámbrico. Esta tecnología brinda a los ingenieros de Verizon más libertad para ajustar el rendimiento en función de dónde se mueven los clientes y cómo usan los datos dentro del estadio.

Verizon anunció recientemente actualizaciones en toda el área de Miami, donde el 94% de los clientes ahora tienen acceso a servicio 5G Ultra Wideband.

El Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com en Miami se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo de 2023 en el Autódromo Internacional de Miami ubicado en el Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins, el equipo de fútbol de la Universidad de Miami y el Miami Open presentado por Itaú. Los fanáticos también pueden visitar Hard Rock Stadium Express Shop, con tecnología de Verizon 5G Ultra Wideband y computación de borde móvil, que permite a los asistentes al evento evitar largas filas y disfrutar de snacks y bebidas de forma rápida y fácil.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología y servicios de comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136.8 mil millones en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. Conectividad de red confiable, seguridad y control.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news . News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/ .

Contacto de medios:

Chris Ashraf

christina.moon.ashraf@verizon.com

(201) 320-4259

@ChrisMoonPR