PARK PLACE TECHNOLOGIES ÜBERNIMMT DEN DEUTSCHEN TPM-ANBIETER PROTEC IT-SOLUTIONS

CLEVELAND, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Park Place Technologies, das weltweit führende Unternehmen für die Optimierung von Rechenzentren und Netzwerken, hat vor kurzem Protec IT-Solutions übernommen, einen IT-Dienstleister mit Sitz in Limburg, Deutschland. Das 2016 gegründete Unternehmen Protec IT-Solutions, das für einige der größten Unternehmen in Deutschland tätig ist, hat sich einen hervorragenden Ruf für die Erbringung umfassender und kundenorientierter TPM-Dienstleistungen für Tausende von Endkunden erworben.



Die erfahrenen Techniker von Protec kommen den bestehenden Kunden von Park Place zugute und erweitern die geografische Reichweite des Unternehmens in ganz Deutschland. Die Kunden von Protec IT-Solutions haben jetzt Zugriff auf die gesamte Palette der Rechenzentrumsdienstleistungen von Park Place, einschließlich robuster professioneller Dienstleistungen und Managed Services-Angebote.

Die Nachfrage nach diesen Angeboten wächst weltweit, getragen von wirtschaftlichen Bedingungen und Qualifikationsdefiziten. Das Angebot an professionellen Dienstleistungen von Park Place umfasst: IMAC (Installation, Move, Add, Change), ITAD (IT Asset Disposition), Remote Hands und Bereitstellungsdienste (Verkabelung, WLAN-Untersuchungen, Installationen von Rechenzentren und Netzwerkinstallationen). Die Managed Services von Park Place umfassen zudem automatisiertes Monitoring, Bestandserkennung und Ereigniserkennung.

Chris Adams, Präsident und CEO von Park Place Technologies, erklärte, dass sich Park Place weiterhin darauf konzentriert, seinen Kunden ein Portfolio an Supportangeboten und außergewöhnlichem Service auf globaler Ebene zu bieten. „Da immer mehr Unternehmen weltweit professionelle Dienstleistungen und Managed Services in Anspruch nehmen, um ihre Effizienz zu steigern, wird Park Place weiterhin den Schwerpunkt auf innovative Angebote legen, welche die Bedürfnisse der Kunden erfüllen“, sagte er. „Protec IT-Solutions verfügt über einen soliden Kundenstamm, der von den Portfolioservices für den gesamten IT-Lebenszyklus, von der Beschaffung bis zur Außerbetriebnahme, in hohem Maße profitieren wird.“

„Wir setzen Park Place Technologies schon seit vielen Jahren als Partner ein, um Kundenwünsche zu erfüllen“, sagte Stephan Heinbuecher, Geschäftsführer und Inhaber der Protec IT-Solutions GmbH. „Wir wissen, dass Park Place unseren Kunden weiterhin einen erstklassigen Service bieten wird.“

Das 1991 gegründete Unternehmen Park Place Technologies verfügt über das weltweit größte vor Ort tätige Ingenieursteam, eine zuverlässige Mannschaft aus Hunderten von fortschrittlichen Ingenieuren und ein voll besetztes, rund um die Uhr einsatzbereites Betriebszentrum für Unternehmen. Park Place greift dabei auf eine globale Lieferkette für Ersatzteile, Automatisierungslösungen, maschinelles Lernen und ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten zurück, um die Betriebszeit und Leistungsfähigkeit von Netzwerken und Rechenzentren zu optimieren.

Über Park Place Technologies

Park Place Technologies ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Optimierung von Rechenzentren und Netzwerken. Wir unterstützen mehr als 21.000 Kunden bei der Optimierung von Budgets, der Produktivität, der Leistungsfähigkeit und der Nachhaltigkeit von Rechenzentren, damit sie in größeren Dimensionen denken – und schneller handeln können. Von der Beschaffung bis zur Außerbetriebnahme – unser umfassendes Service- und Produktportfolio hilft IT-Teams bei der Optimierung des IT-Lebenszyklusmanagements. Auf diese Weise werden Zeit und finanzielle Mittel freigesetzt, so dass sie sich auf die Transformation ihrer Unternehmen für die Zukunft konzentrieren können.

Das branchenführende und preisgekrönte Dienstleistungsportfolio von Park Place umfasst Park Place Hardware Maintenance™, Park Place Professional Services™, ParkView Managed Services™, Entuity Software ™ und Curvature Hardware Sales. Weitere Informationen finden Sie unter www.parkplacetechnologies.com. Park Place ist ein Portfoliounternehmen von Charlesbank Capital Partners und GTCR.

