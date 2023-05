Sogeclair: Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 : +8,2% à 36,3M€

English French

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2023 : +8,2% à 36,3M€

A taux de change constant* : + 7,2%

Blagnac, France, le 03 mai 2023-17h35,

Montréal, Canada

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2023, clos le 31 mars 2023.

*Les variations de change sur la période représentent 0,4M€ contre 0,6M€ en 2022.

Avec un chiffre d’affaires en progression de 8,2% malgré un effet de base exigeant (T1 2022 à +16,8%), ce sont le ferroviaire (+26,5%), l’aviation d’affaires (+12,4%) et l’aviation commerciale (+9,4%) qui tirent la croissance.

Par zone géographique





Zone géographique Chiffre d’affaires (M€)

T1-2023 Poids dans le CA

(en %) Variation



(en %) France 16,7 46,0% -5,5% Europe 8,0 21,9% +11,2% Amérique 9,3 25,5% +47,4% Asie-Pacifique 2,0 5,6% -9,9% Reste du monde 0,3 0,9% +101,9%

Les écarts sont dus aux arrondis.

La forte hausse sur la zone Amérique est portée par la dynamique des marchés de l’aéronautique et par des rattrapages de production.

La croissance en Europe est tirée par les marchés en Allemagne et au Royaume-Uni. La France en léger recul de 5,5% pâtît d’un effet de base négatif (T1 2022 à +17,4%).

Par Business Unit

Business Unit Chiffre d’affaires (M€)

T1-2023 Poids dans le CA

(en %) Variation

(en %) Engineering

A taux de change constant 18,9

18,9 52,1%

+52,4% +6,4%

+6,0% Solutions

A taux de change constant 17,0

16,7 46,9%

+46,6% +8,6%

+6,9% Conseil 0,4 1% +286,6%

Les écarts sont dus aux arrondis.

L’ensemble des Business Units sont en croissance portées par l’enjeu de décarbonation des transports qui soutient :

Le ferroviaire (train, tramway, métro) prévu en croissance de 5% l’an jusqu’en 2029 pour atteindre un total de 64 milliards de dollars. Le marché est stimulé par un recours accru à des modes de déplacements collectifs et à la formation des conducteurs sur simulateurs.

L’aérien par l’objectif de neutralité carbone pour 2050. Cet enjeu sera possible par le recours à de nouveaux carburants (hydrogène, électrique, SAF) qui nécessitent de nombreuses innovations technologiques en matière de masse, de stockage, de gestion thermique, de nouveaux systèmes propulsifs… Ainsi l’aviation commerciale est prévue en croissance de 7% l’an sur la période 2023-2028.

Perspectives

SOGECLAIR est confiant dans sa prévision de croissance au moins au niveau de ses marchés pour 2023 et au-delà jusqu’à la fin de la décennie porté par la dynamique de marchés et par ses offres en :

Simulation qui économise des millions de kilomètres pour le développement des nouveaux véhicules et pour la formation des conducteurs,

Expertise d’ingénierie et en matériaux innovants (thermoplastiques, fabrication additive, …) allège les véhicules et propose de nouvelles technologies.

Le détachement du coupon de 0,90€ par action interviendra le 15 mai 2023 et le dividende sera payé le 17 mai 2023.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2023, le 19 juillet 2023 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe