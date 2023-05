Fnac Darty : Informations relatives aux modalités de tenue de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2023 - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations relatives aux modalités de tenue de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2023

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’assemblée

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte de Fnac Darty qui se tiendra le mercredi 24 mai 2023, à 16h30 à l’adresse suivante : Urban Station - ESPACE DU CENTENAIRE – 189, rue de Bercy – 75012 Paris.

L’assemblée générale sera diffusée en direct ici et également disponible en différé sur le site Internet de la Société www.fnacdarty.com .

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par Uptevia le samedi 20 mai 2023 au plus tard. Par ailleurs, le site de vote par Internet Votaccess est ouvert à partir du vendredi 5 mai 2023 à 9 heures et le restera jusqu’au mardi 23 mai 2023 à 15 heures (heure de Paris).

L’avis préalable à l’assemblée comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 17 avril 2023 (Bulletin n°46) et l’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 5 mai 2023. L’ensemble des documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet du Groupe ( www.fnacdarty.com rubrique Investisseurs / Espace Actionnaires / Documents relatifs aux Assemblées Générales / Assemblée Générale du 24 mai 2023), depuis ce jour.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225- 83 du Code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse, par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;





tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce au siège social de la Société.





Il est rappelé aux actionnaires qu’ils peuvent adresser leurs questions écrites en amont de l’assemblée générale, de préférence par e-mail à l’adresse actionnaires@fnacdarty.com (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social), au plus tard avant la fin du quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale (soit le jeudi 18 mai 2023). Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

A propos de Fnac Darty – www.fnacdarty.com

Présent dans 12 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d'informations : www.fnacdarty.com

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS investisseurs@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 52 53

PRESSE Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)6 17 25 03 77

