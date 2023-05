CGG annonce ses résultats du T1 2023

English French

Un très bon début d’année :

Chiffre d’affaires de 210 m$ en hausse de 37% et

Ebitda de 66 m$ en hausse de 71%, sur un an

PARIS, France – 3 mai 2023 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance annonce ses résultats non-audités du T1 2023.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

"Nous avons réalisé un très bon début d’année, soutenu par une performance robuste de l’activité Geoscience, une croissance des ventes de données terrestres, principalement dans le Golfe du Mexique, et des livraisons d'équipements au sein de SMO, comme attendu. Les progrès continus réalisés par nos activités Beyond the Core sont également un facteur de satisfaction. En particulier, nous avons signé avec BioSymulitics notre premier contrat HPC & Cloud Solutions portant sur la fourniture de services HPC spécialisés pour la modélisation pharmaceutique moléculaire améliorée par l'Intelligence Artificielle.

En ce qui concerne les perspectives, nos clients intensifient leurs efforts d'exploration de long terme tout en recherchant davantage d’efficacité et une réduction de leur empreinte carbone. Fort de sa position de leader technologique de haut de gamme dans l’ensemble de ses activités, et grâce à la dynamique soutenue des marchés du numérique et de la décarbonation, CGG est bien positionné pour répondre aux besoins de ses clients, et confiant dans l'atteinte des objectifs 2023."

T1 2023 : Un très bon début d’année







Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 178 m$, EBITDAs de 34 m$ et résultat opérationnel de 7 m$



Chiffre d’affaires des activités de 210 m$, en hausse de 37% d’une année sur l’autre Geoscience à 79 m$, en hausse de 5% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions. Croissance des prises de commandes de 31% sur un an.







Earth Data à 65 m$, en hausse de 47% sur un an alors que les clients confirment leur retour vers l’exploration. Chiffre d’affaires de préfinancement de 35m$ et des après-ventes stables à 30 m$.







Sensing & Monitoring à 66 m$, en hausse de 95% sur un an. Un trimestre meilleur que prévu en raison de la livraison avancée ce trimestre d’un jeu de streamers. Nombreuses opportunités commerciales pour des équipements terrestres et des nodes marins (OBN).











EBITDAs des activités de 66 m$ en hausse de 71% sur un an avec une marge de 31%



Résultat opérationnel des activités de 13 m$



Résultat net du groupe de (16) m$



Cash-flow et bilan







Cash-flow net de 1 m$ au premier trimestre 2023 qui inclut (4) m$ de variation négative du besoin en fonds de roulement



Cash liquidités de 301 m$ à fin mars 2023 et 95 m$ de facilités de crédit revolving non tirées



Dette nette – avant IFRS 16 de 905 m$ à fin mars 2023



Evènement post-clôture



Le 5 avril, Fitch Ratings a relevé la note de CGG SA à 'B' contre 'B-', et à 'B+' contre 'B', la note des obligations à échéance 2027 de 500 millions de dollars et de 585 millions d'euros. La note de recouvrement des obligations est "RR3". La perspective de l'IDR à long terme est stable

Chiffres clés – premier trimestre 2023

Chiffres clés IFRS

En millions $ 2022

T1 2023

T1 Variations % Chiffre d'affaires 175 178 2% Résultat opérationnel / (perte) 11 7 (40%) Mise en equivalence 0 0 - Coût de l'endettement financier net (26) (24) 7% Autres produits (charges) financiers 7 3 (59%) Impôts (9) (1) 83% Résultat / (perte) net des activités poursuivies (16) (16) 3% Résultat net des activités abandonnées (2) (0) 93% Résultat / (perte) net Groupe (19) (16) 14% Cash-flow opérationnel IFRS 130 54 (58%) Cash-flow net IFRS 68 1 (99%) Dette nette 925 994 7% Dette nette avant crédits-baux 807 905 12% Capitaux employés 1 917 2 035 6%

Chiffres clés des activités – premier trimestre 2023

Chiffres clés des activités

En millions $ 2022

T1 2023

T1 Variations % Chiffre d’affaires des activités 153 210 37% EBITDAs des activités 39 66 71% Taux de marge d’EBITDAs 25% 31% 6 bps Résultat / (perte) opérationnel des activités (5) 13 - Taux de marge opérationnelle (3%) 6% 9 bps Ajustement lié à IFRS 15 16 (6) - Résultat / (perte) opérationnel IFRS 11 7 (40%) Cash-flow opérationnel des activités 130 54 (58%) Segment net cash-flow des activités 68 1 (99%)





Compte de résultat

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Chiffre d’affaires 210 (32) 178 Résultat opérationnel 13 (6) 7 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS EBITDAs 66 (32) 34 Variation de BFR et de provisions (4) 32 28 Cash-flow opérationnel 54 - 54 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Chiffres Segment Ajustement IFRS 15 Chiffres IFRS Bilan d’ouverture, 1er Janvier 2023 283 109 392 Bilan de clôture, 31 Mars 2023 291 133 424

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T1 2023

Résultats du premier trimestre 2023 des activités

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

Data, Digital & Energy Transition (DDE)

In million $ 2022

T1 2023

T1 Variances % Chiffre d’affaires des activités 119 144 21% Geoscience 75 79 6% Earth data 44 65 47% Pré-financements 14 35 - Après-ventes 30 30 - Chiffre d’affaires proforma DDE 119 144 21% EBITDAs des activités 57 71 24% Taux de marge 48% 49% 1 bps Résultat opérationnel des activités 22 25 12% Taux de marge 18% 17% (1) bps Capitaux employés (en milliards $) 1,5 1,5 - Autres chiffres clés Investissements cash Earth Data (m$) (33) (28) (16%) Taux de préfinancement cash Earth Data (%) 42% 126% 84 bps

Le chiffre d’affaires des activités Data, Digital & Energy Transition (DDE) est de 144 millions$, en hausse de 21%, d’une année sur l’autre.

Le chiffre d’affaires de G éoscience est de 79 millions$, en hausse de 5% d’une année sur l’autre.



L’activité Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans l’ensemble des régions. L’activité commerciale poursuit sa reprise et les prises de commandes sont en hausse de 31% sur un an, soutenue par la demande pour des projets intégrés majeurs et pour les nouvelles technologies.

est de 79 millions$, en hausse de 5% d’une année sur l’autre. L’activité Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans l’ensemble des régions. L’activité commerciale poursuit sa reprise et les prises de commandes sont en hausse de 31% sur un an, soutenue par la demande pour des projets intégrés majeurs et pour les nouvelles technologies. Le chiffre d’affaires en données Earth Data est de 65 millions$, en hausse de 47% d’une année sur l’autre.



Les investissements cash Earth Data au T1 2023 se sont élevés à (28) millions$, en baisse de (16)% sur un an, avec une étude marine streamer au Brésil. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 35 millions$ ce trimestre en hausse de 152% et le taux de préfinancement est de 126%. Les après-ventes sont de 30 millions$, stables sur un an, soutenues notamment par le Golfe du Mexique.

La valeur nette comptable de la bibliothèque Earth Data à fin mars 2023 est de 291 millions$ (424 millions$ en IFRS 15).

L’EBITDAs des activités DDE est de 71 millions$, en hausse de 24% sur un an, avec une marge solide de 49%.

Le résultat opérationnel des activités DDE est de 25 millions$, en hausse de 12% sur un an.

Les capitaux employés de DDE sont de 1,4 milliards$ à fin mars 2023.

Sensing & Monitoring (SMO)

Sensing & Monitoring (SMO)

En millions $ 2022

T1 2023

T1 Variations % Chiffre d’affaires des activités 34 66 95% En Terrestre 20 13 (34%) En marine 6 34 - En outils de puits 4 6 53% Nouveaux business 4 12 - EBITDAs des activités (12) 0 97% Taux de marge (40%) (1%) 35 bps Résultat / (perte) opérationnel des activités (19) (7) 63% Taux de marge (64%) (11%) 46 bps Capitaux employés (en milliard $) 0,5 0,6 20%

Le chiffre d’affaires des activités SMO - Sensing & Monitoring est de 66 millions$, en hausse de 95% sur un an

Les ventes d’équipement terrestres sont de 13 millions$, faibles ce trimestre en raison du timing de livraisons des projets.

Les ventes d’équipement marines sont de 34 millions$ et meilleures que prévu en raison de la livraison anticipée d’un jeu de streamers. De nombreuses opportunités commerciales sont en discussion pour des livraisons de nodes marins durant les prochains trimestres.

Les ventes pour les outils de puits sont de 6 millions$, stables sur un an.

Les ventes provenant des Nouveaux Businesses sont de 12 millions$, en forte hausse sur un an.

L’EBITDAs des activités des activités SMO est de 0 million$.

Le résultat opérationnel des activités est de (7) millions$.

Les capitaux employés des activités SMO sont en augmentation à 0,6 milliard$ à fin mars 2023.

Résultats financiers du premier trimestre 2023

Compte de résultat consolidé

En millions $ 2022

T1 2023

T1 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,12 1.07 (4%) Chiffre d’affaires des activités 153 210 37% DDE 119 144 21% Sensing & Monitoring 34 66 93% Marge brute des activités 23 46 - EBITDAs des activités 39 66 71% DDE 58 71 23% Sensing & Monitoring (12) 0 97% Coûts Corporate (5) (4) 14% Elim & Autres (1) 0 - Résultat opérationnel des activités (5) 13 - DDE 22 25 10% Sensing & Monitoring (19) (7) 63% Coûts Corporate (6) (4) 30% Elim & Autres (2) 0 - Ajustement lié à IFRS 15 16 (6) - Résultat opérationnel IFRS 11 7 (40%) Mises en equivalence 0 0 - Coût de l’endettement financier net (26) (24) 7% Autres produits (charges) financiers 7 3 (59%) Impôts (9) (1) 83% Résultat net des activités poursuivies (16) (16) 3% Résultat net des activités abandonnées (2) 0 93% Résultat net Groupe (19) (16) 14% Résultat net part du Groupe (18) (16) 11% Résultat net par action en $ (0,02) (0,02) 11% Résultat net par action en € (0,02) (0,02) 7%

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 210 millions$, en hausse de de 37% d’une année sur l’autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 38% pour Géoscience, 31% pour Earth Data (soit 69% du total pour DDE) et de 31% pour Sensing & Monitoring.

L’EBITDAs des activités est de 66 millions$, une augmentation de 71% sur un an avec une marge de 31%.

Le résultat opérationnel des activités est de 13 millions$. L’ajustement lié à IFRS 15, est de (6) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe est de 7 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (24) millions$. Les autres produits financiers sont de 3 millions$. La charge d’impôts ce trimestre est de (1) million$.

Le résultat net Groupe est en perte de (16) millions$/ soit (15) millions€ et le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est en perte de (16) millions$.

Cash-Flow du premier trimestre 2023

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2022

T1 2023

T1 Variations % Segment cash-flow opérationnel des activités 130 54 (58%) Investissements (42) (52) 24% Industriel (4) (19) - R&D (5) (6) 6% Earth Data (cash) (33) (28) (15%) Marine MC (32) (28) (14%) Terrestre MC 0 0 - Produits des cessions d’actifs (1) (0) 92% Cash-flow libre des activités 86 2 (98%) Remboursements des contrats de location (13) 2 - Intérêts versés de la dette - 2 - Plan 2022 (7) (6) 13% Cash-flow net des activités abandonnées 2 1 (60%) Net cash flow 68 1 (99%) Cash-flows affectés aux financements 1 1 - Taux de change et autres - 1 - Augmentation (diminution) des liquidités 69 3 - Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités 90 (4) -

Les investissements du Groupe sont de (52) millions$:

Les investissements industriels s’élèvent à (19) millions$

s’élèvent à (19) millions$ L es investissements en recherche et développement à (6) millions$,

à (6) millions$, Les investissements cash Earth Data s’élèvent à (28) millions$.





Le cash-flow libre des activités est de 2 millions$ et inclut (4) millions$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions.

Le cash-flow net est de 1 million$, après 2 millions$ de paiement des contrats de location, 2 millions$ de produits financiers, (6) millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 1 million$ du cash-flow libre des activités abandonnées.

Bilan à fin mars 2023

La liquidité cash du Groupe est de 301 millions$ à fin mars 2023 (non inclus 95 millions$ de facilités de crédit revolving).

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 206 millions$ et la dette nette à 905 millions$, à fin mars 2023. La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 296 millions$ et la dette nette à 994 millions$, à fin mars 2023.

Le ratio d’endettement, dette nette sur Segment EBITDAs ajusté des activités est de 2,4x à fin mars 2023.

Conférence téléphonique T1 2023

Le communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts :

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini



Tél : + 33 1 64 47 38 11



E-mail : christophe.barnini@cgg.com





ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 31 MARS 2023

Compte de résultat intermédiaire consolidé non audité

Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US 2023 2022 Chiffre d’affaires total 178,1 175,4 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,2 Total produits des activités ordinaires 178,2 175,6 Coût des ventes (138,2) (136,9) Marge brute 40,0 38,7 Coûts nets de recherche et développement (6,9) (3,2) Frais commerciaux (9,0) (7,3) Frais généraux et administratifs (16,5) (16,3) Total autres produits (charges) - net (1,0) (0,8) Résultat d’exploitation 6,6 11,1 Coût de l’endettement financier brut (25,8) (26,0) Produits financiers sur la trésorerie 2,0 0,3 Coût de l’endettement financier net (23,8) (25,7) Autres produits financiers (charges) 2,8 6,9 Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (14,4) (7,7) Impôts (1,4) (8,6) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (15,8) (16,3) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,1 - Résultat net des activités poursuivies (15,7) (16,3) Résultat net des activités abandonnées (0,2) (2,2) Résultat net de l’ensemble consolidé (15,9) (18,5) Attribué aux : Actionnaires de la société mère USD (15,6) (17,5) Participations ne donnant pas le contrôle USD (0,3) (1,0) Résultat net par action – Base USD (0,02) (0,02) – Dilué USD (0,02) (0,02) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base USD (0,02) (0,02) – Dilué USD (0,02) (0,02) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base USD - - – Dilué USD - -

État de situation financière consolidé non audité

En millions de dollars US, sauf indication contraire 31 mars 2023 31 décembre 2022 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 301,2 298,0 Clients et comptes rattachés, nets 252,3 308,3 Stocks et travaux en cours, nets 292,9 257,2 Créances d’impôt 55,1 53,4 Autres actifs financiers courants, nets - 0,1 Autres actifs courants, nets 113,1 99,9 Actifs détenus en vue de la vente, nets - - Total actif courant 1 014,6 1 016,9 Impôts différés actif 63,2 24,2 Autre actifs non courants, net 11,6 8,2 Participations et autres immobilisations financières, nettes 18,2 18,4 Participations dans des sociétés mises en équivalence 10,7 10,8 Immobilisations corporelles, nettes 179,1 167,3 Immobilisations incorporelles, nettes 578,9 554,2 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 091,1 1 089,4 Total actif non courant 1 952,8 1 872,5 TOTAL ACTIF 2 967,4 2 889,4 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires - - Dettes financières – part court terme 90,6 60,4 Fournisseurs et comptes rattachés 99,0 92 Dettes sociales 75,7 85,6 Impôts sur les bénéfices à payer 22,3 27,2 Acomptes clients 29,0 29,4 Provisions – part court terme 17,8 17,6 Autres passifs financiers courants 20,4 20 Autres passifs courants 248,2 222,1 Total passif courant 603,0 554,3 Impôts différés passif 57,2 18,7 Provisions – part long terme 29,9 28,6 Dettes financières – part long terme 1 205,0 1 188,8 Autres passifs financiers non courants 16,6 21,8 Autres passifs non courants 14,7 18,4 Total dettes et provisions non courantes 1 323,4 1 276,3 Actions ordinaires : 1 102 899 675 actions autorisées et 712 381 115 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2023 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,7 118,6 Réserves 952,9 967,9 Autres réserves 41,7 50 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (3,4) (3,4) Ecarts de conversion (97,2) (102,4) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 001,3 1 019,3 Participations ne donnant pas le contrôle 39,7 39,5 Total capitaux propres 1 041,0 1 058,8 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 967,4 2 889,4

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé non audité

Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US 2023 2022 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (15,9) (18,5) Moins : Résultat net des activités abandonnées 0,2 2,2 Résultat net des activités poursuivies (15,7) (16,3) Amortissements et dépréciations 20,2 22,2 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 11,3 31,0 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data (4,7) (3,8) Augmentation (diminution) des provisions 0,4 (0,8) Coûts des paiements en actions 0,8 0,7 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,1 (0,1) Résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) — Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (2,9) (6,9) Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 9,4 26,0 Moins : coût de la dette financière 23,8 25,7 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 1,4 8,6 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 34,6 60,3 Impôt décaissé (7,1) 1,7 Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 27,5 62,0 Variation du besoin en fonds de roulement 27,6 67,8 - Variation des clients et comptes rattachés 88,5 122,5 - Variation des stocks et travaux en cours (31,5) (20,5) - Variation des autres actifs circulants (7,4) (6,7) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (10,5) (7,8) - Variation des autres passifs circulants (11,9) (19,7) - Impact de change sur les instruments financiers 0,4 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 55,1 129,8 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (24,5) (9,6) Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie (27,8) (32,7) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles - — Plus ou moins-values sur immobilisations financières - — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise - (1,4) Variation des prêts et avances donnés/reçus - — Variation des subventions d’investissement - (0,1) Variation des autres actifs financiers non courants 1,6 — Flux de trésorerie affectés aux investissements (50,7) (43,8)





Trois mois clos le 31 mars En millions de dollars US 2023 2022 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts 0,3 — Nouveaux emprunts 14,3 — Paiement au titre des contrats de location (12,5) (13,1) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires — — Charges d’intérêt payées 1,0 (0,2) Augmentation de capital : — 0,4 - par les actionnaires de la société mère 0,1 0,4 - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées — — Dividendes versés et remboursement de capital : - aux actionnaires de la société mère — — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées — — Acquisition et cession des actions auto-détenues — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 2,6 (12,9) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 1,0 0,1 Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des activités abandonnées (4,8) (4,3) Variation de trésorerie 3,2 68,9 Trésorerie à l'ouverture 298,0 319,2 Trésorerie à la clôture 301,2 388,1

Pièce jointe