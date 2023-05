LEXIBOOK organise un webinaire actionnaires et investisseurs particuliers

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Ulis, le 03 Mai 2023

LEXIBOOK : ORGANISATION D’UN WEBINAIRE DESTINE AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS

JEUDI 11 MAI 2023 à 18h00

Ne manquez pas cette occasion de vous informer sur LEXIBOOK et de poser directement vos questions à la direction.

Pour participer à ce webinaire, veuillez-vous inscrire en cliquant ici, avant le 11 mai 2023. Les informations de connexion au webinaire seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.

LEXIBOOK est le leader français des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants, offrant une large gamme de jeux et jouets éducatifs électroniques, de produits multimédias pour les enfants et adolescents et d'autres produits innovants. La société est engagée dans l'innovation et connaît une croissance soutenue sur ses dernières années fiscales.

Calendrier financier 2022/2023

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 : le 11 mai 2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023





A propos de LEXIBOOK :

LEXIBOOK®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de LEXIBOOK est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics.

Contact :

Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions par e-mail à :

LEXIBOOK David Martins – DAF – 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

