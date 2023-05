Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 55,2 M€

Activité en retrait de 25%

Visibilité réduite pour le 2ème trimestre dans un contexte économique inflationniste et incertain

Synergies attendues de l’intégration des deux nouvelles filiales dans les métiers de l’aluminium

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023.

En millions d’euros T1

2023 T1

2022 VAR



2023 / 2022 Métaux & Alliages 32,5 44,7 -27% Produits dérivés du Pétrole 15,2 19,6 -22% Caoutchouc & Développements 3,7 4,7 -20% Chimie Pharma 3,8 4,9 -21% TOTAL 55,2 73,8 -25%

AUREA affiche au 1er trimestre 2023 un chiffre d’affaires de 55,2 M€ en retrait de 25% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2022, enregistrant des baisses générales des volumes vendus au sein de chaque pôle.

Pôle Métaux et Alliages (-27%)

Le fort recul du chiffre d’affaires concerne principalement les activités d’alliages d’aluminium, qui dans la continuité de la tendance observée fin 2022, ont souffert d’une demande du secteur automobile en repli significatif avec de fréquents reports ou annulations de commandes. Cela a conduit à des arrêts de production, afin notamment d’optimiser les consommations d’énergie et les coûts. Contrairement aux trimestres précédents, les activités dans les poudres de cuivre enregistrent également un ralentissement sur la période, reflétant un certain attentisme de l’industrie en général. A l’inverse, les activités dans les profilés de cuivre sont en progression, portées notamment par les secteurs du luxe et de la connectique, avec des spécialités telles que les laitons sans plomb, le cupro-alu ou le cuivre-tellure.

Pôle Produits dérivés du Pétrole (-22%)

La baisse du chiffre d’affaires ne reflète pas parfaitement l’évolution de l’activité, puisque dans les huiles moteur usagées, ECO HUILE a fait le choix de stocker une partie de sa production dans l’attente de prix de vente plus favorables. EPR continue de bénéficier d’un contexte très porteur dans le traitement des eaux polluées comme dans celui des déchets d’hydrocarbures. La société poursuit par ailleurs la montée en puissance de son atelier de traitement des filtres à huile et flexibles. Bien que freinées par des difficultés persistantes dans leurs approvisionnements, les activités dans le PVC résistent même si la visibilité s’est un peu réduite. Dans la distribution de combustibles, la diminution du chiffre d’affaires s’explique principalement par un niveau des cours du pétrole plus bas que ceux du premier trimestre de l’exercice précédent.

Pôle Caoutchouc et Développements (-20%)

L’activité de ROLL-GOM, principale contribution de ce pôle, subit un environnement concurrentiel plus difficile avec le retour de certains producteurs asiatiques sur le marché européen et des différences de prix d’électricité pratiqués dans les pays européens. Néanmoins, l’activité affiche une performance encourageante malgré une visibilité qui s’est réduite. Le traitement des déchets mercuriels opéré par META REGENERATION a accru sa visibilité sur le marché français, ce qui permet à la société de se positionner sur des appels d’offre plus nombreux. TDA VALORISATION, spécialisée dans la collecte des déchets de garages automobiles, reste pénalisée début 2023 par des retards de livraison de véhicules neufs, dont une partie a été réceptionnée en fin de trimestre. La Société devrait ainsi pouvoir accélérer son développement durant l’exercice en cours, et renforcer les synergies mises en place avec les autres pôles d’activité.

Chimie Pharma (-20%)

Au sein de ce pôle, les deux activités ont évolué de façon opposée. L’activité de FLAUREA CHEMICALS reste freinée par l’interruption de sa production de chlorure de zinc, malgré une activité soutenue dans les poudres de cadmium. SARGON a de nouveau enregistré une croissance élevée, fruit d’une réorientation de sa politique commerciale.

Situation financière du Groupe

Au 31 mars 2023, le Groupe AUREA conserve un niveau de trésorerie confortable, lui permettant de faire face aux incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, et d’intégrer les 2 nouvelles filiales SWAN ALLOY UK (ex REAL ALLOY UK) et RVA (Récupération Valorisation Aluminium) dont les acquisitions ont été finalisées le 14 avril dernier.

Perspectives de l’exercice 2023

Après un début d’exercice 2023 difficile, la visibilité sur les carnets de commandes reste limitée sur le second trimestre. Le Groupe doit par ailleurs évoluer dans un contexte de fortes tensions inflationnistes ainsi que de difficultés croissantes en termes de recrutement de personnel. Cependant, le Groupe devrait bénéficier des récents investissements industriels et des synergies à faire jouer au niveau de ses différents métiers dans l’aluminium pour améliorer sa rentabilité.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

