BPCE : Résultats du 1er trimestre 2023

English French

Paris, le 3 mai 2023

Résultats du 1er trimestre 2023

PNB de 5,8 Md€, en baisse limitée de 5 % vs. T1-22 liée à l’évolution des taux d’intérêt et notamment de l’épargne réglementée

Hausse de 1 % du PNB hors effets épargne réglementée de - 380 M€

Charges stables vs. T1-22 dans un contexte de forte inflation ; coefficient d’exploitation à 67,9 %2 au T1-23

Résultat net de 533 M€, en baisse de 29 % YoY ; en hausse de 8 % hors effets épargne réglementée de - 282 M€

Banque de Proximité et Assurance : poursuite du développement sur tous les segments de clientèle des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et succès de la diversification des revenus ; progression des taux de crédit au T1-23 ;

hausse des dépôts de 19 Md€ YoY ; PNB en baisse limitée de 7 % compte tenu des effets de l’épargne réglementée

Financement des territoires : progression de 6 % des encours de crédit sur un an , atteignant 706 Md€ à fin mars 2023

progression de sur un an atteignant Assurance : collecte brute de 3,2 Md€ en assurance-vie , hausse des primes de 10 % en assurance non-vie vs. T1-22

collecte brute de , hausse des primes de vs. T1-22 Solutions et Expertises Financières : + 7 % de PNB portés notamment par les activités de financement





Global Financial Services : hausse des revenus de 2 % vs. T1-22, portée par le fort développement des franchises de la CIB

(PNB + 7 %) et une bonne dynamique de collecte dans la Gestion d’actifs

Banque de Grande Clientèle : PNB en hausse de 7 % YoY grâce à la poursuite de la diversification et du développement de la base de clients. Hausse des revenus de Global Markets de 4 % YoY ; baisse de 8 % des revenus YoY de Global Finance due à la moindre contribution des activités Real assets partiellement compensée par la performance de Global Trade

grâce à la poursuite de la diversification et du développement de la base de clients. due à la moindre contribution des activités Real assets partiellement compensée par la performance de Global Trade Gestion d’actifs et de fortune : 1 112 Md€ d’actifs sous gestion à fin mars 2023, + 3 % QoQ, pour Natixis IM ; collecte positive sur le trimestre ; progression du taux de commission à 25,2 pb, + 0,7 pp YoY ; PNB en baisse contenue de 4 %

Stricte discipline sur les charges d’exploitation, stable vs. T1-22 ; coefficient d’exploitation de 67,9 %2 au T1-23

Coût du risque : niveau faible au trimestre compte tenu des provisions pour risques futurs déjà constituées

Coût du risque du Groupe de 326 M€ au T1-23, soit 16 pb, intégrant 70 M€ de provisions additionnelles pour risques futurs





« Stage 1/ Stage 2 »

Coût du risque avéré « stage 3 » du Groupe de 257 M€, soit 12 pb, vs. 21 pb au T4-22 et 14 pb au T1-22





Niveau de solvabilité élevé : ratio de CET13 à 15,0 % à fin mars 2023

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Dans un contexte de ralentissement économique et d’inflation toujours élevée, le Groupe BPCE, grâce à un très fort engagement de l’ensemble de ses équipes, a poursuivi son développement commercial. Les Banques Populaires, les Caisses d’Epargne et tous les métiers de la banque de détail, en soutenant le financement des territoires, ont développé leur base de clients sur tous les segments. Les métiers globaux de la CIB et de l’AM ont continué leur expansion en accompagnant leurs clients dans un contexte de volatilité des marchés financiers.

Comme nous l’avions anticipé, les effets de la hausse rapide des taux, notamment ceux de l’épargne réglementée, marquent les performances financières de nos métiers. Cette situation devrait perdurer encore dans les prochains trimestres. Elle reflète l’empreinte du Groupe BPCE dans le financement de l’économie française.

Le contexte actuel conforte notre modèle coopératif, solide, utile à nos clients et à nos sociétaires, au cœur de l’écosystème de nos régions et avec une vision de long terme. »

1 Voir note méthodologique 2 Sous-jacent et hors contribution au Fonds de Résolution Unique 3 Estimation à fin mars 2023

Les états financiers annuels du Groupe BPCE au 31 mars 2023, arrêtés par le directoire du 2 mai 2023, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Thierry Cahn, du 3 mai 2023.

Groupe BPCE

M€ T1-23 T1-22pf % variation

vs. T1-22pf Produit net bancaire 5 815 6 149 (5)% Frais de gestion (4 587) (4 585) 0% dont frais de gestion hors FRU (4 002) (3 989) 0% Résultat brut d'exploitation 1 228 1 564 (22)% Coût du risque (326) (411) (21)% Résultat avant impôt 968 1,206 (20)% Impôts sur le résultat (425) (434) (2)% Participations ne donnant pas le contrôle (9) (17) (46)% Résultat net (part du Groupe) 533 755 (29)% Eléments exceptionnels (36) (18) x2 Résultat net sous-jacent (part du Groupe) 570 773 (26)% Coefficient d'exploitation

(sous-jacent, hors FRU) 67,9% 63,7% 4,2pp

1. Groupe BPCE





Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du Groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-23 par rapport au T1-22pf.

Au T1-23, le Groupe BPCE enregistre une baisse limitée de 5% de son produit net bancaire à 5 815 millions d’euros, en raison de la baisse du PNB du pôle Banque de Proximité et Assurance (BPA) de 7 % tandis que le PNB du pôle Global Financial Services (GFS) progresse de 2%.

Les revenus du pôle BPA atteignent 3 891 millions d’euros (- 7%) dans un contexte de pression sur la MNI (marge nette d’Intérêts), due à la hausse du coût des ressources plus rapide que le « repricing » des actifs.

Le PNB de GFS ressort à 1 822 millions d’euros, en hausse de 2 % au T1-23. Cette augmentation provient principalement de celle du PNB de la Banque de Grande Clientèle (+ 7 %) portée par une stratégie efficace de diversification. Le PNB de la Gestion d’actifs et de fortune est en recul de 4 % en raison de la baisse des commissions de gestion, conséquence de la baisse des encours moyens de 10 % sur un an à cours de change constants.

Les frais de gestion du T1-23 sont stables à 4 587 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation hors éléments exceptionnels et hors contribution au FRU1 s’établit à 67,9 % au T1-23, en hausse de 4,2 pp.

Le résultat brut d’exploitation ressort en baisse de 22 % au T4-22 à 1 228 millions d’euros.

Le coût du risque du Groupe BPCE est en baisse de 21% au T1-23 et s’élève à 326 millions d’euros.

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») s’élève à 70 millions d’euros au T1-23 vs. 140 millions d’euros au T1-22pf. Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3

(« stage 3 »), atteint 257 millions d’euros au T1-23 en baisse par rapport au T1-22pf (271 millions d’euros).

Au T1-23, le coût du risque ressort à 326 millions d’euros, soit 16 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (21 pb au T1-22pf). Il inclut un provisionnement sur encours sains de 3 pb au T1-23 (7 pb au T1-22pf) classés en statut 1 (« stage 1 ») ou en statut 2 (« stage 2 ») et un provisionnement sur encours dont le risque est avéré de 12 pb au T1-23 (14 pb au T1-22pf) classés en statut 3 (« stage 3 »).

Le coût du risque s’établit à 17 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance au T1-23 (21 pb au T1-22pf) dont 2 pb au titre du provisionnement des encours sains (8 pb au T1-22pf) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et 15 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (12 pb au T1-22pf) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le coût du risque de Banque de Grande Clientèle au T1-23 s’élève à -13 pb (56 pb au T1-22pf) dont - 1 pb au titre du provisionnement des encours sains (2 pb au T1-22pf) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et - 12 pb au titre du provisionnement des encours dont le risque est avéré (54 pb au T1-22pf) classés en statut 3 (« Stage 3 »).

Le résultat net publié part du groupe au T1-23 atteint 533 millions d’euros, en retrait de 29 % (755 millions d’euros au T1-22pf).

Les éléments exceptionnels ont atteint - 36 millions d’euros en termes d’impact sur le résultat net part du groupe au T1-23, soit un doublement par rapport au T1-22pf, mais un montant qui reste tout à fait limité en valeur absolue.

Le résultat net part du groupe sous-jacent s’établit à 570 millions d’euros au T1-23 (- 26 %).

2. Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

2.1 Ratio de CET11

Le ratio de CET11 du Groupe BPCE à fin mars 2023 atteint un niveau estimé de 15,0 %, - 10 pb par rapport à fin décembre 2022. La variation trimestrielle s’explique par les impacts :

des résultats du 1 ème trimestre 2023 : + 11 pb ;

trimestre 2023 : + 11 pb ; de la croissance des risques pondérés : - 9 pb, soit en combinant ces 2 éléments une création de capital organique de 2 pb au cours du trimestre ;

de la collecte nette de parts sociales : + 6 pb ;

de la distribution prévisionnelle liée aux parts sociales en 2023 : - 17 pb ;

de l’impact de la première application des normes IFRS 17 et IFRS 9 (FTA) : - 1 pb ;

et d’autres éléments : - 1 pb.

Le Groupe BPCE dispose d’un coussin estimé de 18,4 milliards d’euros au-dessus du seuil d’activation du montant maximal distribuable concernant les fonds propres (MDA) à fin mars 2023, en tenant compte des exigences prudentielles fixées par la BCE applicables à compter du 1er avril 2023.

2.2 Ratio de TLAC2





La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin mars 2023 s’élève à 113 milliards d’euros. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 24,4% à fin mars 2023 (sans prise en compte de dette senior préférée pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont actuellement de 21,53%.

2.3 Ratio de MREL2





Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 31 mars 2023, le ratio de MREL subordonné et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 24,4 % et à 31,4 %, très au-dessus des exigences minimales fixées par le SRB en 2023 de respectivement 21,53 % et 25,04 %.

2.4 Ratio de levier





Au 31 mars 2023, le ratio de levier1 estimé s’établit à 5,0 %, stable par rapport à fin décembre 2022. L’exigence de ratio de levier s’élevait à 3,5 % au 31 mars 2023.

2.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé





Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 153 % en moyenne des LCR de fin de mois du 1er trimestre 2023.

Le montant des réserves de liquidité atteint 335 milliards d’euros à fin mars 2023, soit un taux de couverture très élevé de 178 % des dettes financières à court terme (y compris les tombées à court terme des dettes financières à moyen-long terme).

2.6 Programme de refinancement MLT : 63 % du plan 2023 réalisé au 21avril 2023





Rappel : pour 2023, la taille du programme de refinancement MLT a été fixée à 29 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

10 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2 milliards d’euros de Tier 2 et 8 milliards d’euros de senior non préféré ;

7 milliards d’euros de senior préféré ;

12 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 1,7 milliard d’euros.

Au 21 avril 2023, le Groupe BPCE a levé 18,3 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (63% du programme de 29 milliards d’euros) :

6,1 milliards d’euros de contribution au TLAC, soit 61% des besoins : 1,5 milliard d’euros de Tier 2 (75% des besoins) et 4,6 milliards d’euros de senior non préféré (58% des besoins) ;

3,1 milliards d’euros de senior préféré (45% des besoins) ;

9,0 milliards d’euros de covered bonds (75% des besoins).





A noter la réalisation de 2 émissions obligataires très réussies faisant un total de 3 milliards d’euros, après la période de volatilité récente sur les marchés : :

BPCE SFH : 2 milliards d’euros d'obligations sécurisées à 5 ans, souscrites 2,3 fois malgré une taille importante grâce à un livre d'ordres très important et diversifié (4,7 milliards d’euros) ; prime de nouvelle émission de 4 pb ;

BPCE : 1 milliard d’euros d’obligations de rang senior préféré à 3 ans, souscrites 2,7 fois avec un livre d'ordres important et diversifié (2,7 milliards d’euros) ; prime de nouvelle émission de 13 pb.

Les levées d’ABS se sont élevées à 1,55 milliard d’euros au 21 avril 2023, soit 91% de l’objectif.

L’encours de TLTRO III était de 43,2 milliards d’euros au 31 mars 2023, après un remboursement de 40 milliards d’euros effectué en mars 2023.

1 Voir note méthodologique 2 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l’article 72 ter (3) de CRR (Capital Requirements Regulation) d’utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC / MREL subordonné

3.Résultats des métiers

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-23 par rapport au T1-22pf.

Banque de Proximité et Assurance





M€(1) T1-23 % variation(2) Produit net bancaire 3 891 (7) % Frais de gestion (2 496) 1 % Résultat brut d'exploitation 1 395 (19) % Coût du risque (308) (7) % Résultat avant impôt 1 107 (21) % Éléments exceptionnels (31) 9 % Résultat avant impôt sous-jacent 1 137 (21) % Coefficient d’exploitation sous-jacent 63,4 % 5,0 pp

Au T1-23, les encours de crédits affichent une croissance de 6 % sur un an, atteignant 706 milliards d’euros à fin mars 2023, dont 7 % de hausse pour les crédits à l’habitat à 395 milliards d’euros, 8 % de hausse pour les crédits d’équipement à 187 milliards d’euros et 7 % de hausse pour les crédits à la consommation à 39 milliards d’euros.

A fin mars 2023, les encours d’épargne de bilan s’établissent à 662 milliards d’euros, soit une augmentation de 19 milliards d’euros sur un an (+ 3 %), avec une hausse des comptes à terme de 37 %.

Au T1-23, le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance diminue de 7 % pour atteindre 3 891 millions d’euros, intégrant une baisse de 9 % pour le réseau Banque Populaire et une baisse de 12 % pour le réseau Caisse d’Épargne.

Les métiers Solutions et Expertises financières ont continué à bénéficier d’une très bonne dynamique commerciale : les revenus progressent de 7 % au T1-23. Dans l’Assurance, les revenus progressent substantiellement de 41 %, reflétant la volatilité engendrée par l’application à l’assurance des nouvelles normes IFRS 17 et 9 ainsi que la très bonne dynamique de l'activité Assurance Dommages. L’activité est dynamique pour le pôle Digital et Payments impacté par la hausse du coût de refinancement.

Dans un contexte d’inflation élevée, les frais de gestion sont très bien maîtrisés et s’établissent à 2 496 millions d’euros au T1-23 (+ 1 %).

Le coefficient d’exploitation1 est en hausse de 5 pp au T1-23 et s’établit à 63,4 %.

Avec l’effet de ciseaux négatif, le résultat brut d’exploitation du pôle affiche une baisse de 19 % au T1-23 à 1 395 millions d’euros.

Le coût du risque s’élève à 308 millions d’euros au T1-23 en baisse de 7%.

Pour le pôle, le résultat avant impôt publié s’élève à 1 107 millions d’euros au T1-23, en baisse de 21 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt sous-jacent1 s’élève à 1 137 millions d’euros au T1-23, en baisse de 21 %.

1 Hors éléments exceptionnels

1.1.1 Réseau Banque Populaire





Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 1 557 (9) % Frais de gestion (1 018) 2 % Résultat brut d'exploitation 539 (24) % Coût du risque (132) (14) % Résultat avant impôt 422 (26) % Éléments exceptionnels (13) 1 % Résultat avant impôt sous-jacent 435 (26) % Coefficient d’exploitation sous-jacent 64,6 % 6,8 pp

Les encours de crédits augmentent de 7 % sur un an, pour s’établir à 301 milliards d’euros à fin mars 2023. Les encours d’épargne de bilan augmentent de 13 milliards d’euros sur un an à 283 milliards d’euros à fin mars 2023, avec une forte croissance des comptes à terme (+ 44 % sur un an) et des comptes sur livret (+ 7 % sur un an).

Au T1-23, le produit net bancaire s’établit à 1 557 millions d’euros, en baisse de 9 %, intégrant :

une baisse de 24 % de la marge nette d’intérêts 3 hors provision Epargne Logement à 810 millions d’euros, dans un contexte de hausse du coût des ressources plus rapide que le « repricing » des actifs ;

hors provision Epargne Logement à 810 millions d’euros, dans un contexte de hausse du coût des ressources plus rapide que le « repricing » des actifs ; et une hausse de 10% des commissions3 à 730 millions d’euros.

Les frais de gestion, bien maitrisés, affichent une hausse de 2 % au T1-23 à 1 018 millions d’euros.

Il en résulte une détérioration du coefficient d’exploitation2 de 6,8 pp, qui s’établit à 64,6% au T1-23.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 24 % à 539 millions d’euros au T1-23.

Le coût du risque s’établit à 132 millions d’euros au T1-23 (- 14 %).

Le résultat avant impôt publié ressort en baisse de 26% à 422 millions d’euros au T1-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent s’élève à 435 millions d’euros au T1-23 (- 26 %).

1 Les chiffres du T1-22 ont été retraités en pro forma pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 17 (voir la note sur la méthodologie)

2 Hors éléments exceptionnels

3 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

1.1.2 Réseau Caisse d’Epargne





Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 1 536 (12) % Frais de gestion (1 065) 0 % Résultat brut d'exploitation 471 (32) % Coût du risque (136) 4 % Résultat avant impôt 334 (41) % Éléments exceptionnels (11) 34 % Résultat avant impôt sous-jacent 345 (40) % Coefficient d’exploitation sous-jacent 68,7 % 8,6 pp

Les encours de crédits augmentent de 6 % sur un an, pour s’établir à 363 milliards d’euros à fin mars 2023. Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à 366 milliards d’euros à fin mars 2023, avec une forte croissance des comptes à terme (+ 29 % sur un an) et des comptes sur livret (+ 5 % sur un an).

Au T1-23, le produit net bancaire s’établit à 1 536 millions d’euros, en baisse de 12 %, intégrant :

une baisse de 30 % de la marge nette d’intérêt hors provision Epargne Logement 3 à 710 millions d’euros, en raison de la hausse du coût des ressources, notamment du fait du poids de l'épargne réglementée (le réseau des Caisses d'Epargne est un distributeur historique du Livret A), plus rapide que le « repricing » des actifs

à 710 millions d’euros, en raison de la hausse du coût des ressources, notamment du fait du poids de l'épargne réglementée (le réseau des Caisses d'Epargne est un distributeur historique du Livret A), plus rapide que le « repricing » des actifs et une hausse de 4 % des commissions3 à 792 millions d’euros.

Les frais de gestion, très bien maitrisés, sont stables au T1-23 à 1 065 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation2 progresse de 8,6 pp, pour s’établir à 68,7% au T1-23.

Le résultat brut d’exploitation baisse de 32 % à 471 millions d’euros au T1-23.

Le coût du risque s’établit à 136 millions d’euros au T1-23, en hausse de 4 %.

Le résultat avant impôt publié ressort en baisse de 41% à 334 millions d’euros au T1-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent s’élève à 345 millions d’euros au T1-23 (- 40 %).

1 Les chiffres du T1-22 ont été retraités en pro forma pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 17 (voir la note sur la méthodologie)

2 Hors éléments exceptionnels

3 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêt et intégrés aux commissions

1.1.3 Solutions et Expertises financières





M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 315 7 % Frais de gestion (157) 6 % Résultat brut d'exploitation 158 8 % Coût du risque (6) (52) % Résultat avant impôt 151 14 % Éléments exceptionnels (1) (60) % Résultat avant impôt

sous-jacent 152 12 % Coefficient d’exploitation sous-jacent (2) 49,6 % 0,1 pp

Dans le Crédit à la consommation, l’encours (prêts personnels et crédits « revolving ») croît de 9 % à fin mars 2023 sur un an.

Dans l’Affacturage, poursuite de la bonne dynamique 2022 avec une belle croissance du chiffre d’affaires affacturé (+ 6 % sur un an) et des encours financés moyens (+ 11 % sur un an).

Dans le Crédit-bail, forte hausse de la production nouvelle (+ 19 % sur un an) tirée par l'activité avec les réseaux de banque de proximité (+ 27 %) et l’intégration de la nouvelle filiale de financement d’équipements de santé Eurolocatique.

Dans le métier Cautions et garanties, les primes brutes émises sont en retrait de 9 % vs. T1-22, induit par le ralentissement marqué du marché immobilier.

L’activité Titres Retail affiche une baisse des flux boursiers et OPCVM de 16% sur un an.

Au T1-23, le produit net bancaire du pôle Solutions et Expertises financières est en hausse de 7 % à 315 millions d’euros, porté par les bonnes performances des métiers de financement.

Les frais de gestion augmentent de 6 % au T1-23 à 157 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation2 est stable au T1-23 à 49,6 %.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 8 % au T1-23 pour s’établir à 158 millions d’euros.

Le coût du risque baisse de 52 % au T1-23 à 6 millions d’euros.

Le résultat avant impôt publié s’élève à 151 millions d’euros au T1-23, en hausse de 14 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent1 s’élève à 152 millions d’euros au T1-23, en hausse de 12 %.

1 Les chiffres du T1-22 ont été retraités en pro forma pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 17 (voir la note sur la méthodologie)

2 Hors éléments exceptionnels

1.1.4 Assurance





Les résultats présentés ci-dessous concernent le pôle Assurance directement détenu par BPCE depuis le 1er mars 2022.

M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 180 41 % Frais de gestion (2) (43) 20 % Résultat brut d'exploitation 137 50 % Résultat avant impôt 139 54 % Éléments exceptionnels (2) (36) % Résultat avant impôt sous-jacent 140 51 % Coefficient d’exploitation sous-jacent 23,0 % (3,2) pp

Au T1-23, les primes4sont en baisse de 4 % à 4 milliards d’euros, avec une baisse de 6 % pour Assurance vie et Prévoyance et une croissance de 10 % pour Assurance Dommages.

Les actifs sous gestion4 en Assurance vie atteignent 86,6 milliards d’euros à fin mars 2023. Depuis fin mars 2022, ils progressent de 4%, avec une collecte brute de 3,1 milliards d’euros.

Les unités de compte représentent 30 % des encours à fin mars 2023 (+ 1 pp vs. fin mars 2022) et 42 % de la collecte brute du T1-23 (+ 3 pp vs. T1-22).

En Assurance Dommages et Prévoyance, le taux d’équipement des deux réseaux atteint 33,4 % à fin février 2023 (+ 0,7 pp par rapport à fin mars 2022).

Le ratio combiné IARD se situe à 92,6 % au T1-23 (- 1,1 pp vs. T1-22).

La marge sur les services contractuels, introduite par IFRS 17 (Contractual Service Margin), à 3,1 milliards d’euros est en hausse de 0,3 milliard d’euros reflétant l’évolution de la valeur de marché des actifs financiers.

Au T1-23, le produit net bancaire croît de 41 % à 180 millions d’euros, reflétant la volatilité engendrée par l’application à l’assurance des nouvelles normes IFRS 17 et 9.

Les frais de gestion2 augmentent de 20 % au T1-23 à 43 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation3 s’améliore de 3,2 pp au T1-23 à 23,0 %.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une hausse de 50 % au T1-23 à 137 millions d’euros.

Le résultat avant impôt publié s’établit à 139 millions d’euros au T1-23 (+ 54 %).

Le résultat avant impôt sous-jacent s’élève à 140 millions d’euros au T1-23 (+ 51%).

1 Les chiffres du T1-22 ont été retraités en pro forma pour tenir compte de l'application de la norme IFRS 17 (voir la note sur la méthodologie)

2 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

3 Hors éléments exceptionnels

4 Hors traité de réassurance avec CNP Assurances

3.1.5 Digital & Paiements

Les résultats présentés ci-dessous intègrent ceux des Paiements directement détenus par BPCE depuis le 1er mars 2022 et ceux d’Oney Bank.

M€ T1-23 % variation(1) % variation à périmètre constant(2) Produit net bancaire 205 (11) % (1) % Dont Paiements 116 (12) % 8 % Produit net bancaire (161) (11) % 1 % Dont Paiements (94) (17) % 3 % Résultat brut d'exploitation 44 (9) % (7) % Dont Paiements 23 25 % 34 % Coût du risque (32) 12 % 12 % Résultat avant impôt 8 (62) % (59) % Dont Paiements 18 3 % 11 % Éléments exceptionnels (5) 90 % Résultat avant impôt sous-jacent 13 (46) % (40) % Coefficient d’exploitation sous-jacent 76,5 % (1,3) pp

Le cap de 10 millions de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass pour réaliser leurs opérations courantes et sensibles en toute sécurité a été franchi à fin mars 2023 (+ 3,5 % vs. fin décembre 2022).

Au 31 mars 2023, 13 millions de clients avaient utilisé les sites Internet et applications mobiles du Groupe au cours des 12 derniers mois, dont 10,6 millions pour les seules applications mobiles (+ 2% depuis décembre 2022). Les applications mobiles et sites Internet du Groupe ont reçu 55 millions de visites par semaine en moyenne en mars 2023 (+ 10 % vs décembre 2022). Traduisant la satisfaction client, le NPS (« Net Promoter Score ») digital se situe à un haut niveau : + 50 au T1-23. Les notes obtenues par les applications mobiles du groupe sont également élevées : 4,7 sur 5 sur l’App Store et 4,6 sur 5 sur Google Play à fin mars 2023.

Paiements

Dans les activités de Payment & Processing Solutions, le nombre de transactions de paiement sur mobile accélère (x 2 vs. T1-22) ; le nombre de transactions par cartes croît de 10,6 % par rapport au T1-22.

Pour le Digital, toujours une forte croissance du volume d'affaires pour les ETI et les grandes entreprises (+ 28 % vs. T1-22) et pour les petites et moyennes entreprises (+ 27 % vs. T1-22), sous la marque unique Payplug. L’activité est tirée par l'ensemble des segments de clientèle et des canaux de distribution (clients directs, réseaux BP et CE, Oney).

À périmètre constant1, le PNB est en hausse de 8 % vs. T1-22 et les frais de gestion, bien maitrisés, en hausse de 3 %.

Oney Bank

Oney Bank enregistre au T1-23 une hausse de son niveau de production de crédits de 6 %.

En BtoBtoC, l’activité est tirée par le BNPL (« Buy Now Pay Later ») et tous les principaux marchés bénéficient des partenariats conclus en 2022 et du déploiement des prêts longs CB. Le resserrement des critères d’octroi des crédits a entraîné une baisse de 15 % de la production de prêts en BtoC, principalement en France.



Les revenus affichent une baisse de 10 % au T1-23, impactés par des coûts de financement plus élevés.

Au T1-23, le plan de transformation en cours a permis une réduction des charges de 4 % sur un an.

Le coût du risque augmente de 12% vs. T1-22 en lien avec la hausse de la production.

Au T1-23, le produit net bancaire du pôle ressort en baisse de 11 % à 205 millions d’euros et en baisse de 1 % à périmètre constant1 .

Les frais de gestion du pôle baissent de 11 % à 161 millions d’euros au T1-23 et sont en légère augmentation de 1 % à périmètre constant1 .

Il en résulte une amélioration de 1,3 pp du coefficient d’exploitation2 à 76,5% au T1-23.

Le résultat brut d’exploitation enregistre une baisse de 9 % au T1-23 à 44 millions d’euros et une baisse de 7 % à périmètre constant1 .

Le coût du risque augmente de 12% au T1-23 à 32 millions d’euros.

Le résultat avant impôt publié du T1-23 est en baisse de 62 % à 8 millions d’euros et en baisse de 59 % à périmètre constant1.

Le résultat avant impôt sous-jacent du T1-23 est en baisse de 46 % et en baisse de 40 % à périmètre constant1.

1 Hors Bimpli, acquis par Swile en décembre 2022 (périmètre constant).

2 Hors éléments exceptionnels

3.2 Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de fortune ainsi que les activités de la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

M€ T1-23 % variation % variation

change

constant Produit net bancaire 1 822 2 % 0 % dont Gestion d’actifs et de fortune 784 (4) % (6) % dont BGC 1 038 7 % 6 % Frais de gestion (1 303) 2 % 0 % dont Gestion d’actifs et de fortune (642) 0 % (3) % dont BGC (662) 5 % 4 % Résultat brut d'exploitation 519 2 % 0 % Coût du risque 27 ns Résultat avant impôt 590 34 % Eléments exceptionnels (10) ns Résultat avant impôt sous-jacent 601 40 % Coefficient d’exploitation sous-jacent 71,0% (0,2) pp

Au T1-23, les revenus augmentent de 2% à 1 822 millions d’euros (et sont stables à change constant).

Les frais de gestion augmentent de 2 % au T1-23 à 1 303 millions d’euros (et sont stables à change constant).

Le coefficient d’exploitation1 ressort à 71,0 % en amélioration de 0,2 pp vs. T1-22pf.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 2 % au T1-23 à 519 millions d’euros (stable à change constant).

Le coût du risque s’établi à - 27 millions d’euros au T1-23.

Le résultat avant impôt publié augmente de 34 % à 590 millions d’euros au T1-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent augmente de 40 % à 601 millions d’euros au T1-23.

1 Hors éléments exceptionnels

1.1.1 Gestion d’actifs et de fortune





Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 784 (4) % Frais de gestion (642) 0 % Résultat brut d'exploitation 142 (15) % Résultat avant impôt 189 0 % Éléments exceptionnels (9) ns Résultat avant impôt sous-jacent 198 11 % Coefficient d’exploitation sous-jacent 80,7% 2,1 pp

En Gestion d’actifs3, les actifs sous gestion1 s’élèvent à 1 112 milliards d’euros au 31 mars 2023. Ils s’inscrivent en hausse de 3 % sur un trimestre, avec une collecte nette positive et un effet de marché positif significatif.

La collecte nette en Gestion d’actifs1 au T4-22 atteint 1,4 milliards d’euros, dont 3,3 milliards d’euros de collecte nette en produits long terme, sous l'impulsion des affiliés nord-américains et européens. Comme prévu, les clients réallouent leurs investissements vers les produits Fixed income. La collecte nette en actifs privés reste positive, même si elle ralentit.

En Gestion d’actifs1, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) du T1-23 s’élève à 25,2 pb (+ 0,7 pb sur un an), dont 38,1 pb hors gestion d’actifs assuranciels (+ 0,2 pb sur un an).

Au T1-23, le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune s’établit à 784 millions d’euros, en baisse de 4 % (- 6% à change constant), compte tenu de la baisse des commissions de gestion sur un an suite à la baisse des actifs sous gestion moyens (- 10 %2 à change constant vs. T1-22). La baisse des commissions de surperformance (- 60 % vs. T1-22) est partiellement compensée par des revenus financiers plus élevés au T1-23 (principalement sur la seed money et les dividendes).

Les frais de gestion sont stables pour le pôle au T1-23 (- 3 % à change constant) à 642 millions d’euros et incluent une baisse des rémunérations variables partiellement compensée par une hausse des autres frais de gestion (principalement les coûts informatiques, les frais de déplacement et de représentation).

Le coefficient d’exploitation2 se détériore de 2,1 pp à 80,7% au T1-23.

Le résultat brut d’exploitation s’établit à 142 millions d’euros en baisse de 15 % au T1-23.

Le résultat avant impôt publié est stable et s’élève à 189 millions d’euros au T1-23. Il inclut une plus-value de cession de 41 M€ liée à la vente d’un affilié américain (AlphaSimplex).

Le résultat avant impôt sous-jacent est en hausse de 11 % à 198 millions d’euros au T1-23.

1 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM

2 Hors éléments exceptionnels

3.2.2 Banque de Grande Clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global markets, Global finance, Investment banking et M&A de Natixis.

M€ T1-23 % variation(1) Produit net bancaire 1 038 7 % Frais de gestion (662) 5 % Résultat brut d'exploitation 376 11 % Coût du risque 21 ns Résultat avant impôt 401 59 % Éléments exceptionnels (1) ns Résultat avant impôt sous-jacent 402 60 % Coefficient d’exploitation sous-jacent 63,6 % (1,4) pp

Les revenus de Global markets sont en hausse grâce à la diversification et à la forte performance des activités FICT (+ 14 % sur un an) et Investment banking & M&A (+ 12 % sur un an).

Les revenus de FICT atteignent 372 millions d’euros au T1-23 en hausse de 14 %. Cette performance robuste est liée à l’activité très dynamique sur les Taux, qui bénéficie de la volatilité des taux d'intérêt et qui compense la baisse des revenus de l’activité Commodities.

Pour le métier Equity, les revenus s’élèvent à 159 millions d’euros au T1-23 en baisse de 13 % sur un an par rapport à un niveau record au T1-22. Ils sont en hausse de 40 % vs. T4-22 grâce à la bonne dynamique commerciale, notamment avec les clients des réseaux du groupe.

En ce qui concerne Global finance, les revenus au T1-23 sont en baisse (- 8 %) à 346 millions d’euros. La bonne performance renouvelée du Trade finance a partiellement compensé les revenus en baisse de Real Assets.

Investment banking affiche des revenus résilients à 61 M€ au T1-23, en baisse de 10 % sur un an, principalement du fait de la moindre contribution de l’activité Acquisition & Strategic Finance en raison du ralentissement du marché primaire.

En ce qui concerne l'activité de M&A, les revenus sont en hausse au T1-23 de 51 % sur un an grâce à une activité soutenue des boutiques M&A.

Au T1-23, le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle s’inscrit en hausse de 7 % à 1 038 millions (+ 6 % à change constant).

Les frais de gestion sont en hausse de 5 % au T1-23 à 662 millions d’euros (+ 4 % à change constant).

En raison de cet effet de ciseaux positif, le coefficient d’exploitation1 s’améliore de 1,4 pp pour atteindre 63,6 % au T1-23.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 11 % au T1-23 à 376 millions d’euros.

Le coût du risque au T1-23 s’établit à -21 millions d’euros.

Le résultat avant impôt publié est en hausse de 59 % à 401 millions d’euros au T1-23.

Le résultat avant impôt sous-jacent est en hausse de 60 % à 402 millions d’euros au T1-23.

1 Hors éléments exceptionnels

ANNEXES

Précisions méthodologiques

Présentation des résultats trimestriels pro forma

Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en normes IFRS 17. Les données du T1-22 ont ainsi été recalculées en norme IFRS 17 afin d’avoir une base comparable.

De nouvelles normes de pilotage Natixis (allocation normative des fonds propres aux métiers) ont donné lieu à un recalcul des données des séries trimestrielles 2022.

Les tableaux de passage du T1-22 publié au T1-22 proforma sont en annexe.

Normes IFRS 17 / IFRS 9

Le Groupe BPCE applique la norme IFRS 17 relative aux contrats d’assurances depuis le 1er janvier 2023 ainsi que la norme IFRS 9 pour les entités d’assurance.

La norme IFRS 17 vient en remplacement de la norme IFRS 4. Elle est applicable de manière rétroactive, avec la réalisation de pro-forma comptables pour les données comparatives de l’exercice 2022 (rythmes de reconnaissance des profits différents entre les deux normes).

La norme IFRS 9 vient en remplacement de la norme IAS 39, en modifiant les principes de valorisation des actifs financiers des assureurs selon les mêmes règles que celles appliquées par les banques depuis le 1er janvier 2018. Elle s’applique de la même manière compte tenu de l’exemption temporaire dont bénéficiaient les entités d’assurances. Le groupe BPCE a retenu l’option d’appliquer IFRS 9 pour les données comparatives 2022.

La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance reconnue au bilan et qui est ensuite étalée dans le compte de résultat (en Produit Net Bancaire) au fur et à mesure du service rendu. Cette marge prend notamment en compte les frais généraux rattachables.

Les passifs d'assurance sont comptabilisés à la valeur actuelle.

Les produits et les charges afférents aux contrats d’assurance et de réassurance cédées sont présentés distinctement au sein du Produit Net Bancaire.

Les frais généraux rattachables aux contrats d’assurance sont présentés par destination en déduction du Produit Net Bancaire.

Le coût du risque de crédit sur les placements financiers des activités d’assurance est isolé sur une ligne distincte dans les agrégats d’assurance en Produit Net Bancaire.

Création du sous-pôle Digital & Paiements

Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même sous-pôle Digital & Paiements.

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Cession interne

La filiale du Crédit Foncier, Banco Primus (Hors métiers) a été cédée à BPCE Financement (pôle Solutions et Expertises financières au sein de BPA).

S’agissant des trimestres passés, l’information sectorielle a été retraitée en conséquence. Ces opérations internes n’ont pas d’impact sur les comptes du Groupe.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2022, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels et retraités pour ces derniers du FRU (Fonds de Résolution unique), affecté au pôle Hors métier. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV, après déduction.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR II / CRD V. l’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier, les expositions sur les Banques centrales sont également exclues pour une période limitée (selon la décision de la BCE 2021 / 27 du 18 juin 2021).

Capacité totale d’absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Ainsi, ce montant se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un des canaux digitaux (applis mobiles ou site web) sur les 12 derniers mois.

Le nombre de visites correspond au nombre de visites tous marchés sur les applis et sites web pour les BP et CE en moyenne sur 7 jours depuis le début de l’année.

Le NPS Digital est une note de recommandation attribuée par le client sur les espaces clients digitaux pondérée en fonction du poids des espaces (web- mobile). Il correspond au net promoter score digital client compris entre -100 et +100. Le NPS est calculé sur 3 mois glissants.

Les notes sur les boutiques en ligne App Store ou Google Play correspondent à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs à la fin de la période considérée.

Le nombre de clients équipés de Secur'Pass correspond au nombre de clients du marché des particuliers, des professionnels et des entreprises disposant de la solution Sécur’Pass.

Le nombre de virements externes émis en virements instantanés (Instant Payment) correspond au nombre de transfert de fonds en instantané d’un compte vers le compte d’un bénéficiaire situé dans la zone SEPA avec le numéro IBAN réalisé sur le trimestre.

Le taux de transactions réalisées en sans contact sur les paiements de proximité est calculé sur les paiements de proximité et automates, il exclut les transactions de e-commerce.

Indicateurs métier - Oney Bank

BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits renouvelables.

BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées à la clientèle au travers des partenaires et enseignes. Cette ligne englobe le paiement en plusieurs fois, le paiement différé et les crédits affectés.

Passage aux données pro forma T1-22

Groupe BPCE T1-22 pf M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coût

du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes

sur autres actifs Résultat

avant impôts Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IFRS 17 (426) 376 13 (1) (38) (29) Chiffres pro forma 6 149 (4 585) (411) 16 37 1 206 755 Banque de proximité

& Assurance T1-22 pf M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coût

du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes

sur autres actifs Résultat

avant impôts Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 4 627 (2 856) (343) 12 5 1 444 1 076 Norme IFRS 17 (422) 375 13 (2) (36) (27) Chiffres pro forma 4 205 (2 481) (330) 10 5 1 409 1 049 Global financial services T1-22 pf M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coût

du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes

sur autres actifs Résultat

avant impôts Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 1 782 (1 275) (85) 3 15 441 313 Garanties / Nouvelles normes (2) (2) (1) Nouvelles normes 2 2 1 Chiffres pro forma 1 782 (1 275) (85) 3 15 440 313 Hors métiers T1-22 pf M€ Produit net

bancaire Frais de

gestion Coût

du risque Quote-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes

sur autres actifs Résultat

avant impôts Résultat net

- part du groupe Chiffres publiés 166 (830) 4 2 18 (640) (604) Garanties 2 2 1 Nouvelles Normes (2) (2) (1) Norme IFRS 17 (5) 1 1 (2) (2) Chiffres pro forma 162 (829) 4 3 18 (643) (606)

Résultats T1-23 et T1-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du

risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T1-23 publié 5 815 (4 587) (326) 49 968 533 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 4 (56) 2 (49) (36) Cessions Métiers 0 (1) (1) 0 Résultats T1-23 hors éléments exceptionnels 5 810 (4 531) (329) 49 1 018 570





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Gains ou pertes sur autres actifs Résultat

avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T1-22 pro forma 6 149 (4 585) (411) 37 1 206 755 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers 3 (76) 0 21 (52) (33) Cessions Hors métiers 0 2 0 14 16 15 Résultats T1-22 pro forma hors éléments exceptionnels 6 146 (4 511) (411) 3 1 243 773

Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation T1-23 - Chiffres publiés 5 815 (4 587) Impact des éléments exceptionnels 4 (56) FRU (585) T1-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 810 (3 946) 67,9%





M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation T1-22 - Chiffres pro forma 6 149 (4 585) Impact des éléments exceptionnels 3 (74) FRU (596) T1-22 - Chiffres pro forma sous-jacents hors FRU 6 146 (3 916) 63,7%

Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf % Produit net bancaire 3 891 4 205 1 822 1 782 102 162 5 815 6 149 (5) % Frais de gestion (2 496) (2 481) (1 303) (1 275) (788) (829) (4 587) (4 585) 0% Résultat brut d'exploitation 1 395 1 724 519 507 (686) (667) 1 228 1 564 (22) % Coût du risque (308) (330) 27 (85) (46) 4 (326) (411) (21) % Résultat avant impôt 1 107 1 409 590 440 (729) (643) 968 1 206 (20) % Impôts sur le résultat (269) (355) (146) (115) (10) 37 (425) (434) (2) % Participations ne donnant pas le contrôle 2 (5) (12) (12) 0 0 (9) (17) (46) % Résultat net – part du groupe 840 1 049 432 313 (739) (606) 533 755 (29) %

Groupe BPCE : série trimestrielle

GROUPE BPCE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 6 149 6 569 6 309 6 252 5 815 Frais de gestion (4 585) (4 250) (4 258) (4 608) (4 587) Résultat brut d'exploitation 1 564 2 319 2 051 1 644 1 228 Coût du risque (411) (457) (347) (772) (326) Résultat avant impôt 1 206 1 886 1 732 885 968 Résultat net - part du groupe 755 1 329 1 288 549 533

Bilan consolidé

ACTIF

M€ 31/03/2023 Caisse, Banques Centrales 147 754 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 200 180 Instruments dérivés de couverture 11 488 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 46 300 Titres au coût amorti 28 534 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 103 765 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 828 560 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (6 129) Placements financiers des activités d'assurance 97 086 Contrats d’assurance émis - Actif 1 229 Contrats de réassurance cédés - Actif 8 849 Actifs d'impôts courants 760 Actifs d'impôts différés 4 844 Comptes de régularisation et actifs divers 16 832 Actifs non courants destinés à être cédés 134 Participation aux bénéfices différées 0 Participations dans les entreprises mises en équivalence 1 606 Immeubles de placement 751 Immobilisations corporelles 5 925 Immobilisations incorporelles 1 092 Ecarts d'acquisition 4 252 TOTAL ACTIF 1 503 813





PASSIF

M€ 31/03/2023 Banques Centrales 6 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 191 705 Instruments dérivés de couverture 15 545 Dettes représentées par un titre 255 972 Dettes envers les établissements de crédit 103 927 Dettes envers la clientèle 702 072 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 340 Passifs d'impôts courants 1 920 Passifs d'impôts différés 2 020 Comptes de régularisation et passifs divers 23 237 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 114 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurances émis 98 113 Contrats de réassurance cédés - Passif 143 Provisions 4 714 Dettes subordonnées 20 452 Capitaux propres 83 534 Capitaux propres part du Groupe 83 070 Participations ne donnant pas le contrôle 464 TOTAL PASSIF 1 503 813

Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % T1-23 T1-22pf % Produit net bancaire 1 557 1 713 (9) % 1 536 1 755 (12) % 315 295 7 % 180 127 41 % 205 231 (11) % 97 84 16 % 3 891 4 205 (7) % Frais de gestion (1 018) (1 003) 2 % (1 065) (1 062) 0 % (157) (149) 6 % (43) (36) 20 % (161) (182) (11) % (51) (50) 2 % (2 496) (2 481) 1 % Résultat brut d'exploitation 539 711 (24) % 471 693 (32) % 158 146 8 % 137 91 50 % 44 49 (9) % 46 34 37 % 1 395 1 724 (19) % Coût du risque (132) (154) (14) % (136) (130) 4 % (6) (13) (52) % 2 (1) (32) (29) 12 % (2) (5) (62) % (308) (330) (7) % Résultat avant impôt 422 572 (26) % 334 563 (41) % 151 133 14 % 139 90 54 % 8 21 (62) % 52 29 78 % 1 107 1 409 (21) % Impôts sur le résultat (98) (139) (29) % (80) (149) (46) % (40) (37) 8 % (30) (19) 58 % (8) (4) 94 % (13) (7) 82 % (269) (355) (24) % Participations ne donnant pas le contrôle (4) (3) (27) % (1) (1) (34) % 0 0 0 0 ns 7 (1) ns 0 0 2 (5) (141) % Résultat net

- part du groupe 320 430 (25) % 253 413 (39) % 112 97 16 % 109 72 52 % 7 16 (56) % 39 22 76 % 840 1 049 (20) %

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 4 205 4 630 4 437 4 244 3 891 Frais de gestion (2 481) (2 819) (2 756) (3 008) (2 496) Résultat brut d'exploitation 1 724 1 812 1 681 1 236 1 395 Coût du risque (330) (392) (366) (652) (308) Résultat avant impôt 1 409 1 430 1 332 881 1 107 Résultat net - part du groupe 1 409 1 056 995 680 840

Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 1 713 1 818 1 771 1 683 1 557 Frais de gestion (1 003) (1 100) (1 115) (1 165) (1 018) Résultat brut d'exploitation 711 718 656 518 539 Coût du risque (154) (200) (166) (279) (132) Résultat avant impôt 572 532 504 248 422 Résultat net - part du groupe 430 405 380 177 320





RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 1 755 1 894 1 812 1 654 1 536 Frais de gestion (1 062) (1 189) (1 119) (1 245) (1 065) Résultat brut d'exploitation 693 705 693 409 471 Coût du risque (130) (115) (152) (248) (136) Résultat avant impôt 563 589 541 166 334 Résultat net - part du groupe 413 426 398 95 253

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 295 332 321 328 315 Frais de gestion (149) (163) (163) (180) (157) Résultat brut d'exploitation 146 169 158 148 158 Coût du risque (13) (27) (23) (45) (6) Résultat avant impôt 133 141 135 103 151 Résultat net - part du groupe 97 107 101 75 112

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 127 257 207 251 180 Frais de gestion (36) (129) (123) (138) (43) Résultat brut d'exploitation 91 128 84 113 137 Résultat avant impôt 90 126 84 114 139 Résultat net - part du groupe 72 86 66 80 109

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements

DIGITAL & PAIEMENTS M€ T1-22pf T1-22pf

(à périmètre constant,

hors Bimpli) T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 231 207 239 241 240 205 Frais de gestion (182) (160) (184) (187) (222) (161) Résultat brut d'exploitation 49 47 54 53 18 44 Résultat avant impôt 21 20 24 29 251 8 Résultat net - part du groupe 16 15 18 21 253 7

Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau

AUTRE RÉSEAU M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 84 89 86 88 97 Frais de gestion (50) (52) (49) (58) (51) Résultat brut d'exploitation 34 37 37 30 46 Coût du risque (5) (19) 0 (32) (2) Résultat avant impôt 29 19 39 0 52 Résultat net - part du groupe 22 14 29 0 39

Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf T1-23 T1-22pf % Produit net bancaire 784 812 1 038 970 1 822 1 782 2 % Frais de gestion (642) (644) (662) (631) (1 303) (1 275) 2 % Résultat brut d'exploitation 142 168 376 339 519 507 2 % Coût du risque 6 6 21 (90) 27 (85) ns Gains ou pertes sur

autres actifs 41 15 0 0 41 15 ns Résultat avant impôt 189 189 401 252 590 440 34 % Résultat net - part du groupe 138 126 294 187 432 313 38 %

Global Financial Services : série trimestrielle

GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 1 782 1 769 1 692 1 863 1 822 Frais de gestion (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) (1 303) Résultat brut d'exploitation 507 517 427 487 519 Coût du risque (85) (84) (19) (60) 27 Résultat avant impôt 440 436 411 432 590 Résultat net - part du groupe 313 315 293 296 432

Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 812 814 796 928 784 Frais de gestion (644) (650) (640) (704) (642) Résultat brut d'exploitation 168 164 156 224 142 Coût du risque 6 (6) 4 1 6 Résultat avant impôt 189 158 160 226 189 Résultat net - part du groupe 126 111 109 145 138

Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 970 955 897 935 1 038 Frais de gestion (631) (602) (626) (671) (662) Résultat brut d'exploitation 339 353 271 263 376 Coût du risque (90) (78) (23) (61) 21 Résultat avant impôt 252 278 250 206 401 Résultat net - part du groupe 187 204 185 151 294

Hors métiers : série trimestrielle

HORS MÉTIERS M€ T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 Produit net bancaire 162 170 179 146 102 Frais de gestion (829) (179) (236) (224) (788) Résultat brut d'exploitation (667) (9) (57) (79) (686) Coût du risque 4 18 38 (60) (46) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 3 3 (1) (31) 2 Net Gains ou pertes sur autres actifs 18 8 10 (18) (0) Résultat avant impôt (643) 20 (11) (429) (729) Résultat net - part du groupe (606) (42) 0 (427) (739)

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué de presse ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2023 ont été́ établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.

Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 «informations financières intermédiaires».

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date de clôture font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

La guerre en Ukraine a entraîné une volatilité accrue sur les marchés et une montée des tensions politiques dans le monde entier.

L'incertitude quant à l'évolution de la situation peut avoir des effets négatifs importants sur les conditions macroéconomiques et de marché et peut créer une incertitude quant aux projections.

Le passage de la norme IFRS 4 à la norme IFRS 17 peut créer des différences du fait de rythmes de reconnaissance des résultats différents.

En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE au titre de la période close le 31 mars 2023, et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique.

Les éléments financiers figurant dans ce communiqué de presse ne sont pas audités.

Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2023, arrêtés par le directoire du 2 mai 2023, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 3 mai 2023.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).

Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00

mail : christophe.gilbert@bpce.fr Relations investisseurs et analystes Groupe BPCE

Roland Charbonnel : 01 58 40 69 30

François Courtois : 01 58 40 46 69

mail : bpce-ir@bpce.fr





groupebpce.com

Pièce jointe