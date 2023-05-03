首屈一指的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Vertex Energy, Inc. 投資者在對 VTNR 提出證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

紐約, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒 在 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 8 月 8 日（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）期間購買 Vertex Energy, Inc. (NASDAQ: VTNR) 證券之人士注意，首席原告代表的重要截止日期為 2023 年 6 月 12 日。



影響：若您曾在集體訴訟期內購買過 Vertex Energy 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Vertex Energy 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12724 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 6 月 12 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律所沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 在收購 Mobile 煉油廠之前，被告簽訂了存貨和裂解價差對沖衍生品合約，這些衍生品在 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期間顯著限制了 Mobile 煉油廠預期產出 50% 的利潤率， 影響涉及超過 650 萬桶精煉燃料產出；(2) 因此，對沖嚴重限制了 Vertex 利用收購時存在的創紀錄裂解價差的能力，並導致 2022 財年第二季度損失超過 9000 萬美元；(3) 在收購 Mobile 煉油廠之前，被告與投資銀行 Macquarie Group 簽訂了存貨中介協議，據此 Macquarie 購買（從第三方）、擁有和出售（給 Vertex）了所有在 Mobile 煉油廠使用的原油存貨，還購買（從 Vertex）、擁有和出售（給第三方）了在 Mobile 煉油廠生產的所有精煉燃料庫存；(4) 因此，這些安排的嚴格條款，包括要求 Vertex 購買對沖以保護 Macquarie 持有原油和精煉庫存的頭寸，加上石油市場在 2022 年初處於現貨溢價狀態的事實， 導致 Vertex 產生大量費用和存貨損失；(5) 在收購 Mobile 煉油廠之前，作為 Mobile 收購協議的一部分，被告與 Shell Oil 簽訂了存貨採購協議，因為石油市場現貨溢價狀況，Vertex 被迫以高於市場價格向 Shell Oil 支付額外的原油庫存；(6) 在收購 Mobile 煉油廠後，Vertex 立即遇到生產問題，導致精煉燃料產量嚴重不足；(7) 在收購 Mobile 煉油廠後，被告誇大了煉油廠可以實現的所謂利潤率；(8) 由於上述虛假陳述和隱瞞事實，Mobile 煉油廠「在營運的前 30 天」沒有「產生 [] 強勁的稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA)」，並且 Mobile 煉油廠的轉型並非「無縫銜接」。當市場得悉真實詳情時，訴訟稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Vertex Energy 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12724 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟的缺席成員而目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否為首席原告無關。

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