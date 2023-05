La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine est de retour

English French

TORONTO, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le weekend du 27 et 28 mai, les Canadiens d’un océan à l’autre noueront à nouveau leurs lacets à l’occasion de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine (la « Marche »), le plus grand événement de collecte de fonds organisé au pays pour soutenir les plus de 600 000 personnes au Canada qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, leurs proches et leurs proches aidants.

Un nombre croissant de Canadiens sont affectés par les troubles neurocognitifs. En fait, selon les dernières projections de la Société Alzheimer du Canada, d’ici 2050, plus de 1,7 million de personnes vivront avec un trouble neurocognitif. À mesure qu’augmente le nombre de personnes atteintes, la demande de services augmente elle aussi.

Événement national maintenant dans sa huitième année, la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine a permis de recueillir plus de 41 M$ pour financer des programmes et des services cruciaux de la Société Alzheimer qui aident les personnes touchées par les troubles neurocognitifs. Ces soutiens comprennent du counseling, des programmes de jour, des programmes de répit pour les proches aidants, des ressources fondées sur des données probantes ainsi qu’une assistance pour les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic.

« Ensemble, avec IG Gestion de patrimoine et des milliers de sympathisants d’un océan à l’autre, nous encourageons les Canadiens à participer et à recueillir des fonds pour leur Marche locale. Ces fonds profitent directement aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les proches aidants dans votre communauté », explique Kevin Noel, chef de la direction par intérim de la Société Alzheimer du Canada.

Les participants peuvent s’inscrire, former leur équipe et commencer à recueillir des fonds en se rendant à WalkForAlzheimers.ca. Les marcheurs sont aussi encouragés à expliquer pourquoi ils marchent sur les médias sociaux à l’aide du mot-clic officiel #MarchepourlAlzheimerIG.

« IG est encore une fois fière de soutenir la Société Alzheimer dans son travail important visant à aider les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs proches aidants partout au Canada, a quant à lui indiqué Damon Murchison, président et chef de la direction d’IG Gestion de patrimoine. Nous savons que les troubles neurocognitifs peuvent provoquer un fardeau physique, émotionnel et financier important. C’est la raison pour laquelle nos employés et conseillers s’engagent à soutenir et autonomiser les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, non seulement grâce à la Marche, mais aussi au moyen d’autres programmes tout au long de l’année. L’équipe IG sera présente en force lors du weekend de la Marche et nous espérons que les Canadiens de partout au pays seront des nôtres. »

En se joignant à une Marche dans leur communauté, les participants auront un impact positif indéniable sur celle-ci et apporteront une lueur d’espoir aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leur famille.

Pour qui marchez-vous? Soyez des nôtres à WalkForAlzheimers.ca!

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national œuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au pays, la Société informe le public, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le bailleur de fonds principal de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, à améliorer les traitements et les soins et à trouver des traitements curatifs.

Au sujet d’IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l’entremise d’un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d’autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 115,9 milliards de dollars au 31 mars 2023 et fait partie du groupe d’entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). Avec un total de l’actif géré et de l’actif sous services-conseils d’environ 260,4 milliards de dollars, la Société Financière IGM est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs et de patrimoine au 21 mars 2023.

Contacts pour les médias

James Harrison

Société Alzheimer du Canada

647-407-5412

jharrison@alzheimer.ca

Hilary Bassett

IG Gestion de patrimoine

416-951-7558

hilary.bassett@igmfinancial.com