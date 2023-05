Sorenson gana el premio de plata Stevie en los American Business Awards® 2023 a la actualización de marca del año

English Spanish

SALT LAKE CITY, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, los American Business Awards® han anunciado que Sorenson, proveedor líder de servicios lingüísticos de comunicación inclusiva para personas sordas, con dificultades de audición y de comunidades diversas, ha sido el ganador del premio de plata Stevie® 2023 en la categoría «Actualización de marca del año».



Los American Business Awards son el programa principal de premios empresariales en Estados Unidos. Todas las empresas que operan en Estados Unidos califican para enviar sus candidaturas, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, grandes y pequeñas.

Sorenson ha sido reconocido por su rigurosa actualización de marca, que estableció un nuevo estándar en el sector en cuanto a la inclusividad en 2022. Una actualización de marca requiere, por término medio, entre 12 y 18 meses normalmente e incluye innumerables horas de investigación de mercado, arte conceptual, diseños de identidad de marca, rediseños de producto, votaciones de la comunidad y formación.

«Con una nueva dirección, nuestro equipo de marketing, ágil y talentoso, estuvo a la altura del desafío y se movilizó en un ajustado plazo de seis semanas para investigar, desarrollar y lanzar nuestra nueva y atrevida marca», ha afirmado Camila Casale, directora de marketing de Sorenson. «Estamos muy contentos de revelar la identidad de marca renovada en Clin d'Oeil, la mayor celebración de lengua de signos del mundo, que tiene lugar en Reims, Francia. El logro es prueba de la dedicación, la pasión y la resiliencia de nuestro equipo, así como nuestro compromiso con el empoderamiento y la conexión de las comunidades de personas sordas y con problemas de audición a escala global».

Más de 230 profesionales a nivel mundial han participado en el proceso de selección para elegir a los ganadores de los Stevie Awards de este año.

«¡Estoy muy impresionado!», comentó uno de los jueces anónimos. «Seis semanas para evaluar, planificar y lanzar completamente una actualización de marca es algo que nunca había visto hacer de manera satisfactoria hasta ahora».

Este año se han enviado más de 3700 candidaturas a los Stevie Awards para su consideración en una amplia gama de categorías. Durante más de dos décadas, los Stevies han reconocido la excelencia en la empresa y se consideran uno de los premios más prestigiosos del sector.

El año pasado, el propietario mayoritario Ariel Alternatives, la primera empresa en el fondo de capital privado «Project Black» de Ariel, adquirió Sorenson. Con una nueva visión, una de las prioridades de la expansión global era desarrollar una marca que fuera más representativa de la nueva Sorenson y fácilmente reconocible como líder del sector en diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.

A nivel mundial, hay 7750 millones de personas que utilizan más de 7500 idiomas. Cada persona con cada idioma está programada para conectar con los demás por medio de la comunicación. Sorenson, como líder mundial en servicios lingüísticos para comunidades de personas sordas, con dificultades de audiciones y diversas, es la capa conectora que ha creado un tapiz infinito y precioso de conexiones. Y aunque Sorenson ofrecía una plataforma accesible para comunicar ideas y emociones más allá de las palabras, la empresa necesitaba una marca nueva que respaldara ese principio central: la conexión.

«Es un gran honor para nosotros que los American Business Awards reconozcan nuestra actualización de marca, un reflejo directo de nuestra visión y la necesidad global de conexión humana», ha declarado Jorge Rodríguez, director ejecutivo de Sorenson. «Nuestro objetivo con el trabajo de renovación de marca ha sido crear una identidad visual que resuene con nuestro público diverso, que muestre la importancia de una comunicación accesible y que motive un cambio positivo en el sector. Este prestigioso reconocimiento no solo valida nuestros esfuerzos, sino que además impulsa nuestra determinación por continuar progresando en nuestra misión, fomentando relaciones más sólidas y mejorando las vidas de las personas a las que atendemos».

El compromiso de Sorenson con la innovación en tecnología de la comunicación ha sido una fuerza impulsora desde sus comienzos hace veinte años. Esta semana, se ha otorgado a Olelo by Sorenson el premio de oro Stevie® en la categoría Inteligencia artificial/Solución de aprendizaje automático de este año.

«Es muy gratificante para nosotros poder reconocer los logros de una variedad tan amplia de empresas, equipos e individuos en los 21.º ABA, y estamos deseando reunirlos a todos en Nueva York, el 13 de junio, para celebrarlo con ellos», ha afirmado Maggie Miller, presidenta de los Stevie Awards.

Sobre Sorenson

Sorenson es uno de los proveedores de servicios lingüísticos líderes mundiales, que combina tecnología patentada con soluciones orientadas a las personas. Trabajamos por aumentar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad de las personas subrepresentadas por medio de soluciones comunicativas para todos: servicios de subtitulado de llamadas y retransmisión en video, interpretación de lengua hablada y lengua signada presencial y remotamente y servicios lingüísticos de posproducción. El impacto de nuestra empresa se extiende más allá de las conexiones que respaldamos. De acuerdo con el Plan de acción y visión ESG e impacto de Sorenson, estamos revisando nuestra huella de carbono, tratando las barreras al progreso y la accesibilidad para empleados sordos e implementando un programa de diversidad para proveedores. Sorenson es una empresa, propiedad de minorías, que está comprometida con la ampliación de oportunidades para las comunidades desfavorecidas y defiende la cultura de la pertenencia. Para obtener más información sobre cómo fomentamos la conexión humana, visite: sorenson.com o es.sorenson.com.

Contacto de prensa

Ann Bardsley

Directora de Relaciones públicas

Sorenson 801-287-9400

abardsley@sorenson.com

