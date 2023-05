TECO 2030 ASA erweitert Partnerschaft mit Chart Industries Inc. um alle Lösungen für Schiffseffizienz und Kohlenstoffemissionsreduzierung von Howden

French German

LYSAKER, Norwegen, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE: TECO, OTCQX: TECFF, ISIN: NO0010887516) und Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS , „Chart“) haben ihre bestehende Kooperationsvereinbarung über die Cryogenic Carbon Capture™-Prozesstechnologie („CCC“) von Chart erweitert, um das Angebot von Chart an Systemen zur Lagerung von und Versorgung mit flüssigen kryogenen Brennstoffen sowie die Wasserstofflösungen von Howden einzubeziehen.



Bildunterschrift: Konzept zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung an Bord

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung werden Chart, Howden (ein Unternehmen der Chart Industries Group) und TECO 2030 ihr Fachwissen bündeln, um die Effizienz von Schiffen zu verbessern und den Kohlenstoffausstoß zu verringern.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehung ausbauen und unsere Lösung für TECO 2030 auf Howden ausdehnen können“, so Jill Evanko, CEO von Chart Industries. „Die Kohlenstoffabscheidung für Schiffe wird eine von mehreren Lösungen sein, die von der Schifffahrtsindustrie eingesetzt werden, um die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gesetzten Ziele für Treibhausgasemissionen zu erreichen.“

Chart, zu dem auch Howden gehört, verfügt über Lösungen, die führende Kompressionstechnologien, Speicher- und Transportausrüstung, Verflüssigungstechnologie, kryogene Kohlenstoffabscheidung und Endnutzungskapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette für den Umgang mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff umfassen. Dieses umfassende Lösungsangebot vereint über 160 Jahre Erfahrung mit Wasserstoff und wird durch ein globales Netzwerk von Produktexperten, regionale Präsenz und Servicekapazitäten in Australien und Südostasien unterstützt, die Hydrexia an Land unterstützen werden.

„Ich freue mich über die engere Zusammenarbeit mit Chart bei der Dekarbonisierung der Schifffahrtsindustrie, einer Branche, die TECO gut kennt. Wir sind voll und ganz darauf ausgerichtet, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wenn wir mit Kunden sprechen, sehen wir ein wachsendes Interesse sowohl an Wasserstoff-Brennstoffzellen als auch an Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung“, so Tore Enger, Group CEO von TECO 2030.

TECO 2030 ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von umweltfreundlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen für die Schifffahrtsindustrie konzentriert und außerdem Abgasreinigungssysteme sowie Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung anbietet. Das Hauptziel von TECO 2030 ist es, die Schifffahrtsindustrie beim Übergang zu nachhaltigeren Praktiken zu unterstützen, indem wir Lösungen anbieten, die Emissionen reduzieren und die Energieeffizienz verbessern.

Über Chart Industries, Inc.

Chart Industries, Inc. ist ein unabhängiger Weltmarktführer in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Prozesstechnologien und Anlagen für die Verarbeitung von Gas- und Flüssigmolekülen für den Nexus of Clean™ – saubere Energie, sauberes Wasser, saubere Lebensmittel und saubere Industrieprodukte, unabhängig vom Molekül. Das einzigartige Produkt- und Lösungsportfolio des Unternehmens für stationäre und rotierende Anlagen kommt in jeder Phase der Flüssiggasversorgungskette zum Einsatz, einschließlich Entwicklung, Service und Reparatur und von der Installation bis zur vorbeugenden Wartung und digitalen Überwachung. Chart ist ein führender Anbieter von Technologie, Ausrüstung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Flüssigerdgas, Wasserstoff, Biogas und CO2-Abscheidung sowie anderen Anwendungen. Chart setzt sich für herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sowohl für sein Unternehmen als auch für seine Kunden ein. Mit über 48 globalen Produktionsstandorten und 41 Servicezentren von den Vereinigten Staaten bis nach Asien, Australien, Indien, Europa und Südamerika ist das Unternehmen gegenüber seinen Teammitgliedern, Lieferanten, Kunden sowie Gemeinden verantwortungsbewusst und transparent. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.chartindustries.com

Über TECO 2030

TECO 2030 (OSE: TECO) stellt sich einer der größten ökologischen Herausforderungen unserer Zeit: Wie können wir anhaltendes Wirtschaftswachstum mit reduzierten Emissionen verbinden? Durch die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen ermöglicht TECO 2030 die Emissionsfreiheit von Schiffen und anderen Schwerlastanwendungen. TECO 2030 baut in Narvik, Norwegen, Europas erste Giga-Produktionsanlage für Wasserstoff-PEM-Brennstoffzellenstapel und -module auf. Die Produktionskapazitäten werden während des gesamten Jahres 2023 und bis Anfang 2024 aufgebaut, wobei eine Produktionskapazität von 120 MW an Brennstoffzellen im Jahr 2024, 400 MW im Jahr 2025 und 1,6 GW im Jahr 2030 angestrebt wird. Das Unternehmen liefert auch andere Lösungen, die der maritimen Industrie helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wie z. B. Abgasreinigungs- und Kohlenstoffabscheidungssysteme für Schiffe.

Das Unternehmen ist an der Euronext Growth an der Osloer Börse unter dem Kürzel TECO und in New York an der OTCQX unter dem Kürzel TECFF notiert. TECO2030 ist ein Spin-Off der TECO Maritime Group, einer Gruppe, die seit 1994 Technologien und Dienstleistungen für die globale Schifffahrtsindustrie anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teco2030.no.

Chart Industries – Kontakt für Anlegerbeziehungen:

John Walsh

VP, Investor Relations

1-770-721-8899

john.walsh@chartindustries.com

TECO 2030 Business Enquiries:

Tor Erik Hoftun

COO, TECO 2030

(+47) 99 261 337

tor-erik.hoftun@teco2030.no

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e885d3f-c8cc-4ead-8a3b-d1232704601f