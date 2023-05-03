Mercurity Fintech Holding 全资购买成立于1982年的美国全牌照经纪商

纽约, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的科技金融基础设施提供商Mercurity Fintech Holding（以下简称“本公司”、“我们”、或“MFH”）（纳斯达克股票代码：MFH）今天宣布，其金融服务子公司Chaince Securities Inc.已成功签署《买卖协议》，购买成立于1982年，享有良好声誉的全牌照投资咨询公司和股票经纪券商J.V. Delaney & Associates（以下简称“JVDA”）公司所有资产和负债。本次收购是MFH迈入互联网券商经纪与财富管理领域的关键一步，将助力MFH提供更为多元化业务，包括美股承销、私募、并购、发行新股、出售公司股权和债券以及投资咨询服务等。



根据《买卖协议》的条款，该交易需符合美国金融业监管机构FINRA 1017号规定，在取得监管和惯例批准后方可成交，预计交易将在2023年第四季度完成。这是Chaince Securities自成立以来的首个战略性投资。本次收购对于Chaince Securities传统金融经纪服务能力的提升与全球化、数字化战略的发展至关重要，能实质性的提升公司未来业务增长和扩张的机会。

MFH首席执行官邱实表示：“美国的股票交易市场，时至今日仍采用传统的经纪人模式。我们将发挥技术优势，打造一个更高效、更专业、更便捷的一站式投资服务平台，服务零售端用户。也希望作为桥梁，将优质的亚洲企业带到美国上市。本次收购是个良好的开端，我们希望创造历史。”

Mercurity Fintech 控股公司

Mercurity Fintech Holding （纳斯达克股票代码：MFH）总部位于纽约，是一家以区块链技术为驱动的金融科技企业，是区块链应用技术开发商和金融科技服务提供商。公司成立于2011年，是中国最早的互联网团购平台，中国平台共享经济的先行者，被称为”中国版Groupon”。2015年,MFH成功在美国纳斯达克全球市场挂牌上市。公司的业务包括分布式计算与存储、数字支付、资产管理，并计划拓展互联网券商业务。

前瞻性声明

本公告包含前瞻性声明，涉及到的除了历史事实之外的所有陈述都属于前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对未来事件和金融趋势的期望和预测，MFH相信这些因素可能影响其财务状况、业绩、业务战略和财务需求。投资者可通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“瞄准”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性声明。除法律规定外，本公司不承担更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化的义务。尽管本公司认为这些前瞻性声明所表达的期望是合理的，但本公司无法保证这些期望会实现，敬请投资者注意实际结果可能与预期结果存在重大差异。

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Vicky Chueng

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