Ontex resultaten van het 1ste kwartaal 2023: Groei EBITDA-marge en verbetering hefboomratio verdergezet

Omzetgroei met dubbele cijfers jaar op jaar;

Aangepaste EBITDA is verdubbeld versus 1 ste kwartaal 2022,

met marge van 9% die jaar op jaar en kwartaal op kwartaal gestegen is;

Hefboomratio is verlaagd tot 5,3x, dankzij EBITDA-stijging;

Vooruitzichten voor het jaar zijn bevestigd;

Verkoop van Mexicaanse bedrijfsactiviteiten afgesloten voor een totale netto-opbrengst van ongeveer 265 miljoen €, wat de terugbetaling toelaat van de termijnlening van 220 miljoen €.

Resultaten van het 1ste kwartaal 2023

De omzet [1] van Core Markets bedroeg 446 miljoen €, een stijging van 15% LFL ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, dankzij prijsverhogingen met dubbele cijfers in alle bedrijfsactiviteiten, inclusief bijkomende prijsverhogingen in het kwartaal. Volume en mix waren over het algemeen stabiel, met groei in babybroekjes en volwassenenzorg in Europa, die de voorraadafbouw van klanten in Noord-Amerika compenseerde. Inclusief gunstige wisselkoersen steeg de totale omzet met 16% op jaarbasis.

Vooruitzichten voor 2023

In de context van de aanhoudende volatiele inflatoire macro-economische omgeving, bevestigt Ontex zijn vooruitzichten voor 2023, met volgende verwachtingen:

Groei van de omzet van Core Markets met hoge enkelvoudige cijfers, waardoor de in 2022 gerealiseerde verbetering wordt geconsolideerd en de portefeuille verder in evenwicht wordt gebracht;

Citaat van de CEO



Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, licht toe: "De prestaties van Ontex verbeteren sterk en dat heeft zich in het eerste kwartaal voortgezet. De omzet groeit stevig en dat versterkt de dynamiek die vorig jaar is ingezet. Het belangrijkste is dat we de margeverbetering bevestigen en zo de verbetering van de hefboomratio doorzetten met een hogere winstgevendheid. Deze resultaten en de afsluiting van de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten zijn een verdere positieve stap, nu we onze inspanningen versnellen om onze bedrijfsactiviteiten te vereenvoudigen, de efficiëntie te verhogen, de relaties met onze klanten te versterken en onze financiering veilig te stellen."

BELANGRIJKSTE FINACIËLE GEGEVENS VAN HET 1STE KWARTAAL 2023

Kernindicatoren

Kernindicatoren Eerste kwartaal in miljoen € 2023 2022 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 445,9 384,7 +16% +15% Babyverzorging 195,1 176,4 +11% +10% Volwassenverzorging 183,0 149,1 +23% +22% Damesverzorging 61,3 52,6 +17% +16% Aangepaste EBITDA 40,7 20,9 +95% Aangepaste EBITDA-marge 9,1% 5,4% +3,7pp Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) Omzet 205,8 168,7 +22% +17% Aangepaste EBITDA 15,0 3,7 +300% Aangepaste EBITDA marge 7,3% 2,2% +5,1pp Totale Groep Omzet 651,6 553,4 +18% +16% Aangepaste EBITDA 55,7 24,7 +126% Aangepaste EBITDA-marge 8,5% 4,5% +4,1pp Netto financiële schuld [1] 879,9 867,4 +1% Hefboomgraad [1] 5,3x 6,4x -1,1x

Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

Omzet 2022 Volume/ Prijs 2023 FX 2023 in miljoen € mix LFL Eerste kwartaal 384,7 -0,5 +58,2 442,4 +3,5 445,9





Aangepaste EBITDA 2022 Volume/ Grond- Operat. Operat. SG&A/ FX 2023 in miljoen € mix/prijs stoffen kosten besparing Overige Eerste kwartaal 20,9 +62,8 -38,5 -17,2 +15,6 -1,2 -1,8 40,7



[1] Balansgegevens worden vergeleken met het begin van de periode, d.w.z. maart 2023 versus december 2022 voor het eerste kwartaal.







BEDRIJFSOVERZICHT VAN HET 1STE kwartaal 2023

Omzet van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De omzet van Core Markets bedroeg 446 miljoen €, een stijging van 15% LFL ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, dankzij prijsverhogingen met dubbele cijfers in alle bedrijfsactiviteiten. In babyverzorging steeg de omzet met 10% LFL ten opzichte van vorig jaar, dankzij de aanhoudende volumegroei van babybroekjes. In de volwassenenverzorging groeide de omzet met 22% LFL ten opzichte van vorig jaar, en steeg ook ten opzichte van het vorige kwartaal door een sterke vraag, zowel in de gezondheidszorg als in retail-kanalen. De omzet in damesverzorging steeg met 16% LFL ten opzichte van vorig jaar. Inclusief gunstige wisselkoersen was de totale omzetgroei 16% hoger op jaarbasis en 3% lager dan in het vierde kwartaal van 2022, als gevolg van een meer uitgesproken kwartaalgebonden schommeling.

Wijzigingen in volume en mix hadden geen significant netto-effect. In Europa verbeterde de productmix, inclusief een hogere groei van babybroekjes en producten voor volwassenenverzorging. De volumes waren stabiel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022, dat werd gekenmerkt door was opgedreven door klanten die anticipeerden op aankomende prijsverhogingen. De marktvraag blijft gunstig voor retail-merken, die marktaandeel winnen in een over het algemeen vlakke markt. Ontex’ volumes in Noord-Amerika daalden in het kwartaal door een meer uitgesproken voorraadafbouw bij bepaalde lifestyle-klanten, wat ook een invloed had op de productmix.

De prijzen stegen gemiddeld met 15% ten opzichte van vorig jaar, door prijsstijgingen met dubbele cijfers in alle categorieën en belangrijkste regio's. Na de enorme stijging van de grondstof- en andere kosten voerde Ontex in de loop van 2022 gestaag prijsverhogingen door om de gevolgen te verzachten. Hoewel het merendeel van de prijzen in dit kwartaal hiervan het gevolg is, bleef Ontex bijkomende prijsverhogingen doorvoeren om de cumulatieve kosteninflatie te compenseren.

Wisselkoersschommelingen hadden een licht positief effect van 1%. De appreciatie van de Russische roebel en de Amerikaanse dollar op jaarbasis compenseerde ruimschoots de depreciatie van het Britse pond.

Aangepaste EBITDA van Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

De aangepaste EBITDA van Core Markets bedroeg 41 miljoen €, een stijging van 95% op jaarbasis. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 was deze grotendeels stabiel, waarbij de aanhoudende kosteninflatie werd gecompenseerd door prijs- en productiviteitsverbeteringen. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 9,1%, met 3,7pp op jaarbasis en 0,4pp op kwartaalbasis.

Hoewel er geen significant volume- en mix-effect op de omzet was, had de verbetering van de productmix, onder meer in volwassenverzorging en in babybroekjes, een positief effect van 5 miljoen € op de EBITDA.

De kostenbesparende maatregelen droegen 16 miljoen € aan besparingen bij, een vermindering van de operationele kostenbasis met bijna 5%. Aankoopinitiatieven en operationele efficiëntie waren de belangrijkste drijvende krachten achter de verbetering. Hoewel licht gestegen met de inflatie, vooral voor de lonen, bleven de verkoop- en algemene beheerskosten ten opzichte van de omzet onder de 10%.

De kosteninflatie woog zwaar op de vergelijking op jaarbasis, met een negatief effect van 38 miljoen € op grondstoffen, vooral voor fluff en superabsorberende polymeren, en 17 miljoen € voor andere operationele kosten, waaronder looninflatie. Hoewel de stijging op jaarbasis vertraagt ten opzichte van de piek in het derde kwartaal van 2022, betekent dit nog steeds een aanzienlijke stijging in vergelijking met het kostenniveau in het vierde kwartaal van vorig jaar, na de contractvernieuwingen van het begin van het jaar. De totale kostenbasis steeg met bijna 20% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.

De sterk aanhoudende prijszetting droeg op jaarbasis 58 miljoen € bij. Hoewel dit de extra inflatie van de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar voor het eerst compenseert, dekt het niet de cumulatieve kostenstijging sinds het begin van de inflatiegolf in 2021 in alle markten en categorieën. Daarom zijn verdere aanpassingen, waaronder selectieve prijszetting, noodzakelijk.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto negatief effect van 2 miljoen €, aangezien het positieve effect op de omzet meer dan gecompenseerd werd door het effect van de jaar-op-jaarstijging van de Amerikaanse dollar op de kosten.

Totale Groep (inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten)



De beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, genereerden een omzet van 206 miljoen €, een stijging van 17% LFL ten opzichte van vorig jaar, vooral dankzij de prijsverhoging in de verschillende regio's. Lagere volumes in Mexico en het Midden-Oosten werden gecompenseerd door volumegroei in Brazilië en een algemene verbetering van de mix. De totale omzetgroei bedroeg 22% op jaarbasis, dankzij positieve wisselkoersschommelingen, waarbij de waardestijging van de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real het effect van devaluatie en hyperinflatie van de Turkse lira ruimschoots compenseerden. De aangepaste EBITDA kwam uit op 15 miljoen €, tegenover 4 miljoen € in 2022 en een verdere stijging van 37% ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. De aangepaste EBITDA-marge van 7,3% is 5,1pp hoger op jaarbasis en 2,2pp hoger op kwartaalbasis.

De totale omzet van de Groep bedroeg 652 miljoen €, 16% meer LFL dan in het eerste kwartaal van 2022 en 18% meer in totaal. Prijsverhogingen vertegenwoordigden met 15% het grootste deel van de omzetgroei. Volume en mix waren over het algemeen stabiel en wisselkoersschommelingen hadden een positief effect. De aangepaste EBITDA kwam uit op 56 miljoen €, een stijging van 126% op jaarbasis en 9% op kwartaalbasis, waarmee het herstel sinds het derde kwartaal van 2022 wordt voortgezet. De stijging van de verkoopprijzen met 85 miljoen € compenseerde de stijging van de kosten met 83 miljoen €. De verbetering van de mix droeg 15 miljoen € bij en de bruto operationele besparingen 20 miljoen €, terwijl de verkoop- en algemene beheerskosten 9 miljoen € stegen vooral als gevolg van de looninflatie. De EBITDA-marge steeg daardoor tot 8,5%, 4,1pp op jaarbasis en 1,0pp op kwartaalbasis.

FIANCIEEL OVERZICHT VAN HET 1STE KWARTAAL 2023

Kasstromen en balans

De netto financiële schuld voor de hele Groep bedroeg eind maart 880 miljoen €, exclusief de opbrengsten van de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten, vergeleken met 867 miljoen € aan het begin van het jaar. Terwijl de EBITDA van de Totale Groep op jaarbasis aanzienlijk steeg, inclusief 10 miljoen € aan herstructurerings- en desinvesteringskosten, stegen de investeringen zoals verwacht tot meer dan 3% van de omzet. De financieringskosten stegen als gevolg van de rentestijging op het deel van de schuld met variabele rente en omvatten de betaling van het coupon op de obligatie aan vaste rente. De behoefte aan werkkapitaal nam voornamelijk toe door het effect van hogere kosten ten opzichte van het vorige kwartaal.

De hefboomratio daalde verder tot 5,3x van 6,4x eind december 2022, en de piek van 7,7x eind september daarvoor. De sterke stijging van de aangepaste EBITDA in de afgelopen kwartalen was de drijvende kracht achter deze daling.

Na de afsluiting van de verkoop van de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten bedroeg de netto-opbrengst bij afsluiting ongeveer 225 miljoen €, na aftrek van belastingen, na transactie- en afdekkingskosten en na balansaanpassingen. Dit bedrag blijft onderworpen aan de gebruikelijke aanpassingen na afsluiting van de transactie. De transactie omvat ook een aanvullende uitgestelde betaling die in de komende vijf jaar moet worden ontvangen van ongeveer 40 miljoen €, wat de totale netto-opbrengst op ongeveer 265 miljoen € brengt.

De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de termijnlening van 220 miljoen € midden mei terug te betalen. Dit zal de schuldpositie van Ontex aanzienlijk versterken: de obligatie met vaste rentevoet van 3,5% vertegenwoordigt dan ongeveer 75% van de totale bruto financiële schuld exclusief leasing.

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden.

Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstige verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en geen vertrouwen moet hieraan gehecht worden.

De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor redenen van transparantie. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en de bijbehorende financiële informatie van Ontex Group NV voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2023 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig een besluit van de raad van bestuur van 3 mei 2023.

Audiowebcast

Het management zal een audiowebcast organiseren voor beleggers en analisten op 4 mei 2023 om 12:00 CEST / 11:00 BST. Een kopie van de presentatie zal beschikbaar zijn op ontex.com .

Klik op onderstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf uw laptop, tablet of mobiel apparaat. Het geluid wordt gestreamd via uw geselecteerd apparaat, dus zorg ervoor dat u een hoofdtelefoon of uw volume aan staat.

https://channel.royalcast.com/landingpage/ontexgroup/20230504_1

Een volledige opname van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na afloop van de live presentatie.

Financiële kalender

5 mei 2023 Jaarlijkse Algemene Vergadering

Jaarlijkse Algemene Vergadering 28 juli 2023 Resultaten van het 2 de kwartaal & 1 ste halfjaar 2023

Resultaten van het 2 kwartaal & 1 halfjaar 2023 27 oktober 2023 Resultaten van het 3 de kwartaal 2023

Resultaten van het 3 kwartaal 2023 28 februari 2024 Resultaten van het 4de kwartaal en volledig jaar 2023

Bijlage