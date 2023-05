English Dutch French

4 mai 2023 à 7h00 CEST

Résultats du premier trimestre 2023

Croissance organique de +22% de l’EBITDA portée par des prix soutenus

Révision à la hausse des perspectives d'EBITDA et de Free cash flow pour l'ensemble de l'année

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net du T1 2023 à €3,2 milliards croît de +2,0% organiquement par rapport au T1 2022 grâce à la hausse des prix (+14%), compensant la baisse des volumes (-12%) due à une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment dans les batteries destinées aux véhicules électriques, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation. L’impact de la hausse des prix de €421 millions a plus que compensé l'impact de €127 millions de l'inflation des coûts variables, soit un impact net positif de €294 millions au T1 2023.

du T1 2023 à €3,2 milliards croît de +2,0% organiquement par rapport au T1 2022 grâce à la hausse des prix (+14%), compensant la baisse des volumes (-12%) due à une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment dans les batteries destinées aux véhicules électriques, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation. L’impact de la hausse des prix de €421 millions a plus que compensé l'impact de €127 millions de l'inflation des coûts variables, soit un impact net positif de €294 millions au T1 2023. L'EBITDA sous- jacent au T1 2023 de €839 millions augmente de +22,0% organiquement par rapport au T1 2022. La croissance de Materials (+35%) et Chemicals (+19%) a plus que compensé la baisse de Solutions (-9%). En séquentiel, l'EBITDA du T1 2023 est en hausse de +14% par rapport au T4 2022.

au T1 2023 de €839 millions augmente de +22,0% organiquement par rapport au T1 2022. La croissance de Materials (+35%) et Chemicals (+19%) a plus que compensé la baisse de Solutions (-9%). En séquentiel, l'EBITDA du T1 2023 est en hausse de +14% par rapport au T4 2022. La marge d'EBITDA sous-jacent du T1 2023 a atteint un nouveau niveau record à 26,5%, soit +320 points de plus qu'au T1 2022.

sous-jacent du T1 2023 a atteint un nouveau niveau record à 26,5%, soit +320 points de plus qu'au T1 2022. Le bénéfice net sous- jacent est de €460 millions au T1 2023, en hausse de +24,5% comparé au T1 2022.

est de €460 millions au T1 2023, en hausse de +24,5% comparé au T1 2022. Le Free cash flow du premier trimestre s’élève à €125 millions reflète un profit plus élevé et la régularisation d’un litige en faveur de Solvay, mais aussi la hausse du fonds de roulement et des dépenses d'investissement.

du premier trimestre s’élève à €125 millions reflète un profit plus élevé et la régularisation d’un litige en faveur de Solvay, mais aussi la hausse du fonds de roulement et des dépenses d'investissement. La poursuite de la simplification du portefeuille s’est poursuivie avec la cession de la participation de 50% de Solvay dans la coentreprise RusVinyl. Le produit de cette cession a permis la réduction de la dette nette et la poursuite du renforcement du bilan. Le ratio d'endettement se situe à un niveau historiquement bas à 1,0x.

Le ROCE du T1 2023 a atteint un nouveau record à 16.7%.

Sous-jacent, en millions d’€ T1 2023 T1 2022 % % organique Chiffre d’affaires 3 167 3 055 +3,6% +2,0% EBITDA 839 712 +18,0% +22,0% Marge d’EBITDA 26,5% 23,3% +3,2pp - FCF1 125 216 -42,0% - FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 30,4% 32,9% -2,5pp - ROCE 16,7% 12,3% +4,4pp -

Ilham Kadri, CEO

“Je suis heureuse d'annoncer que nos prix sont restés soutenus dans un contexte de coûts plus élevés et une demande plus faible, ce qui a soutenu la performance solide de notre EBITDA. Nous avons livré notre seizième trimestre consécutif de free cash flow positif malgré des investissements en hausse. Nous avons l'intention d'adapter le niveau de notre fonds de roulement tout en veillant à continuer à répondre aux besoins de nos clients. Nous poursuivons nos investissements pour la croissance et le renforcement de nos fondations alors que nous progressons sur la voie de la séparation en deux sociétés fortes et indépendantes plus tard dans l'année.”

Perspectives 2023 relevées

Nous revoyons à la hausse nos estimations de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'année, passant des prévisions précédentes de -3 % à -9 % à une fourchette de +2 % à -5 % par rapport à 20222. Le free cash flow des activités poursuivies est également augmenté, passant d'environ €750 millions à environ €900 millions.

Inscrivez-vous ici au webcast prévu à 14h00 CEST - Lien vers le Rapport Financier - Lien vers le calendrier financier

1 FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies

2 Sur base organique signifie à taux de change et périmètre constants

Pièces jointes