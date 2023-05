English Dutch French

4 mei 2023 om 7.00 uur

Solvay resultaten voor het eerste kwartaal van 2023

Sterke prijsstelling zorgt voor +22% organische EBITDA-groei in het kwartaal

Verhoogde EBITDA en vrije kasstroom raming voor het hele jaar

Hoogtepunten

De netto-omzet in het eerste kwartaal van 2023 steeg organisch met +2,0% tot €3,2 miljard ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, dankzij hogere prijzen (+14%), die de lagere volumes (-12%) als gevolg van een zwakkere vraag in verschillende eindmarkten, waaronder batterijen voor de auto-industrie, de bouw en de consumentenindustrie, konden compenseren. Prijsmaatregelen van €421 miljoen compenseerden ruimschoots het effect van €127 miljoen van de inflatie van de variabele kosten, wat resulteerde in een netto prijsvoordeel van €294 miljoen in het eerste kwartaal van 2023.

Onderliggend, in mln € Kw1 2023 Kw1 2022 % % organisch Netto omzet 3 167 3 055 +3,6% +2,0% EBITDA 839 712 +18,0% +22,0% EBITDA-marge 26,5% 23,3% +3,2pp - Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 125 216 -42,0% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (12 maanden) 30,4% 32,9% -2,5pp - ROCE 16,7% 12,3% +4,4pp -

Ilham Kadri, CEO

"Ik ben blij te kunnen melden dat we de prijzen op peil hebben gehouden in een context van hogere kosten en een zwakkere vraag, wat onze sterke EBITDA-prestatie heeft ondersteund. We hebben ons 16de kwartaal op rij met een positieve vrije kasstroom gerealiseerd, ondanks toegenomen investeringen, en we zijn van plan het niveau van het werkkapitaal aan te passen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we aan de behoeften van onze klanten blijven voldoen. Wij blijven ons richten op investeringen voor groei en een verdere versterking van onze solide fundamenten naarmate wij later dit jaar verder gaan met ons traject om ons te splitsen in twee sterke, onafhankelijke bedrijven."

Vooruitzichten voor 2023 verhoogd

Het bedrijf verhoogt zijn raming van de organische groei van de onderliggende EBITDA over het hele jaar van de eerder aangegeven raming van -3% tot -9% naar een bandbreedte van +2% tot -5% ten opzichte van 2022. Ook de raming van de vrije kasstroom wordt verhoogd van ongeveer €750 miljoen naar ongeveer €900 miljoen.

