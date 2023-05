English Finnish

ENEDO Oyj Liiketoimintakatsaus 4.5.2023 klo 8:00

Enedo Oyj julkaisee Liiketoimintakatsauksen – 1.1.-31.3.2023 - Katsauskauden tulos kääntyi positiiviseksi vahvan tilauskannan sekä parantuneen logistiikan ansiosta





Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia

Tammi-maaliskuun 2023 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli 11,3 milj. euroa (10,4 milj. euroa).

Käyttökate oli positiivinen 1,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa), kasvua 0,3 milj. euroa.

Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Tilauskanta vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 38,6 miljoonaa euroa (34,1 milj. euroa).

Komponenttien puute on viivästyttänyt tiettyjä toimituksia.

1,3 miljoonan euron osakaslaina nostettu Inission AB:lta.

Inission AB omistaa tällä hetkellä 95,85 % Enedon osakkeista

Enedon hallitus on 8.3.2023 päättänyt hakea osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta.





Avainluvut

1-3/23 1-3/22 1-12/22 Milj. euroa 3kk 3kk 12kk Liikevaihto 11,3 10,4 46,8 Käyttökate 1,1 0,8 3,2 Liikevoitto 0,5 0,0 0,3 Katsauskauden tulos 0,1 -0,3 -1,1





Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa, kasvua 8 % verrattuna vuoden 2022 vastaavan vuosineljänneksen 10,4 miljoonan euron liikevaihtoon. Kasvun taustalla on kaikkien tuoteryhmiemme korkeana pysynyt kysyntä. Tilauskertymä jatkui vakaana, mikä johti erittäin hyvään 38,6 miljoonan euron tilauskantaan jossa on kasvua 13 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevoitto on parantunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2022 samaan ajanjaksoon sekä 1,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen. Liikevoiton merkittävä parantuminen huolimatta kasvaneista uuden Power Supplies tuotealustan kehityskuluista on seurausta käänneohjelman onnistuneesta toteutuksesta.

Power Supplies-tuotekategorian liikevaihto kasvoi 0,3 miljoonalla eurolla ja oli 7,0 miljoonaa euroa, 4 %, enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen 6,7 miljoonan euron liikevaihto.

Led Drivers -tuotekategorioiden liikevaihto kasvoi 0,2 miljoonalla eurolla ja oli 2,9 miljoonaa, kasvua 7 % vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Power Systems -tuotekategorian liikevaihto kasvoi 0,3 miljoonalla eurolla ja oli 1,4 miljoonaa euroa, kasvua 34 % vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon verrattuna.

Enedo on aktiivisesti keittänyt logistiikkaprosessejaan ja toteuttaa tiettyjä logistisia parannuksia vuoden 2023 toisen ja kolmannen neljänneksen aikana palvellakseen paremmin asiakkaitaan. Valmistelemme myös kapasiteetin lisäyksiä Tunisian tehtaallamme toimitusten nopeuttamiseksi ja volyymien kasvun varmistamiseksi.

Inission AB on aiemmin käynnistänyt Enedo Oyj vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Enedon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Enedon hallitus on 8.3.2023 päättänyt hakea osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Maaliskuun 2023 lopussa Inission AB:n omistusosuus Enedon osakkeista oli 95,85 %.

1-3/23 1-3/22 1-12/22 LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 3kk 3kk 12kk Americas 1,8 2,2 9,9 EMEA 5,8 5,2 23,8 APAC 2,4 2,0 9,2 Finland 1,2 1,0 4,0 Total 11,3 10,4 46,8 1-3/23 1-3/22 1-12/22 LIIKEVAIHTO, TUOTEKATEGORIAT, MEUR 3kk 3kk 12kk Power Supplies 7,0 6,7 30,0 Led Drivers 2,9 2,7 11,4 Power Systems 1,4 1,1 5,4 Total 11,3 10,4 46,8





Rahoitustilanne

Yhtiön maksuvalmiustilanne on pysynyt vakaana emoyhtiö Inission AB:n taloudellisen tuen ansiosta. Varastojen taso on laskenut 0,3 miljoonalla eurolla viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta nousi hieman vuoden 2022 lopusta johtuen puskureiden rakentamisesta EMS-toimittajan vaihtamisen mahdollistamiseksi vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana. Myös lisääntyneet tutkimus- ja kehitysmenot liittyen uusien tuotteiden julkaisuun vaikuttivat vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen kassavirtaan.

Konsernin kassavarat maaliskuun lopussa olivat 0,9 miljoonaa euroa, verrattuna maaliskuun 2022 lopun 2,1 miljoonaan euroon. Enedo on nostanut vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana 1,3 miljoonaa euroa osakaslainaa Inission AB:lta pääasiassa käyttöpääomatarpeisiin ja lisääntyneiden tutkimus- ja kehitysmenojen rahoittamiseen. Enedo on myös lyhentänyt katsauskauden aikana lainojaan rahoituslaitoksilta 0,6 miljoonalla eurolla.

Lyhytaikaisen 4,4 miljoonan euron lainamme uudelleenneuvottelu on yksi Enedon vuoden 2023 rahoitus-suunnittelun pääkomponenteista. Lainan eräpäivä on 30.9.2023 ja lainaa lyhennetään 0,1 miljoonalla eurolla kuukaudessa ja lainan lopullinen määrä eräpäivänä on 3,9 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on yhteistyössä emoyhtiö Inission AB:n kanssa neuvotella uusi laina ja korvata nykyinen 4,4 miljoonan euron laina uudella pitkäaikaisella lainalla.

