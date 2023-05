EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta I kvartalis 34 tuhat eurot puhaskahjumit (2022 I kvartal: 121 tuhat eurot puhaskasumit). Kahjum tuleneb muudatusest investeeringute hindamispõhimõtetes – EfTEN Kinnisvarafondi AS-i ühinemise järgselt börsil noteeritud fondiga EfTEN Real Estate Fund III AS, kajastatakse ühendfondi EfTEN Real Estate Fund AS aktsiate väärtus börsihinna järgi (varasemalt kajastati väärtus aktsia bilansilise puhasväärtuse järgi). Eelneva hindamismeetodi kasutamisel oleks EfTEN United Property Fund teeninud I kvartalis 270 tuhat eurot puhaskasumit.

EfTEN United Property Fund varade maht oli 2023.a I kvartali lõpu seisuga 26 855 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest märtsi lõpu seisuga 72% moodustavad pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).

2023. aasta I kvartalis tegi EfTEN United Property Fund investoritele väljamakse summas 584 tuhat eurot ehk 23,495 senti ühe osaku kohta. Väljamakse aluseks oli usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 poolt EfTEN United Property Fund’le makstud kapitali tagastus seoses Vilniuse endise Danske büroohoone laenu refinantseerimisega. Bilansipäeva järgselt kuulutas fond välja 2023. aasta teise rahalise väljamakse summas 452 tuhat eurot ehk 18,179 senti ühe osaku kohta. Seega teeb fond 2023. aasta I poolaastal investoritele väljamakseid kokku ligikaudu 4,5% fondi osaku turuhinnast.

2023. aasta I kvartalis EfTEN United Property Fund uusi investeeringuid ei teinud. Fond suurendas Uus-Järveküla arenduse rahastamiseks antud laenu ligikaudu miljoni euro võrra. See on seotud arenduse osade infrastruktuuri tööde ajas ettepoole toomisega. Koos Uus-Järveküla OÜ poolt bilansipäeva järgselt võetud pangalaenuga on arenduse esimese etapi kodude ja infrastruktuuri ning osaliselt ka järgnevate etappide infrastruktuuri arendus rahastatud.





Koondkasumiaruanne

I kvartal 2023 2022 € tuhandetes Tulud Intressitulu 106 61 Dividenditulud 23 0 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -73 95 Tütarettevõtetelt 28 -21 Alusfondidelt -101 115 Tulud kokku 56 156 Kulud Tegevuskulud Valitsemistasud -27 -17 Fondi administreerimise kulud -63 -8 Muud tegevuskulud 0 -11 Tegevuskulud kokku -90 -35 Ärikasum -34 121 ARUANDEAASTA KOONDKASUM KOKKU -34 121 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) -0,01 0,07





Finantsseisundi aruanne

31.03.2023 31.03.2022 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 5 306 8 769 Muud nõuded ja viitlaekumised 489 385 Käibevarad kokku 5 795 9 154 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande 12 870 12 942 Tütarettevõtted 1 180 1 152 Kinnisvarafondid 11 690 11 790 Antud laenud 6 395 5 376 Pikaajaline nõue 1 795 0 Põhivarad kokku 21 060 18 318 VARAD KOKKU 26 855 27 472 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 2 586 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 2 586 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 853 26 886 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 855 27 472





EfTEN United Property Fund 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/





Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee