Van Lanschot Kempen: trading update eerste kwartaal 2023

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 4 mei 2023

Solide kwartaalresultaat; beperkte daling ten opzichte van Q1 2022 door onder andere een sterk resultaat segment Private Clients , een lager resultaat segment Investment Banking Clients en een lager resultaat financiële transacties

Sterke n etto-instroom AuM € 2 , 2 miljard, waarvan Private Clients : € 1 , 3 miljard en Wholesale & Institutional Clients : € 1 , 0 miljard , zowel binnen fiduciair management als beleggingsstrategieën

Stijging c lient assets naar € 128 , 3 miljard ( 2022 : € 1 24 , 2 miljard) en AuM naar € 112 , 8 miljard ( 2022 : € 107,8 miljard)

Sterke kapitaalratio van 20,4% (2022: 20,6%)

Jeroen Kroes, Chief Financial Officer van Van Lanschot Kempen: ‘Aangemoedigd door een positief beursklimaat gingen onze klanten meer beleggen. Dit leidde tot een netto-instroom binnen Private Clients van € 1,3 miljard en een toename in assets under management (AuM). Naast deze autonome groei, rondden wij in het eerste kwartaal de overname af van het resterende belang in de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden. Ook met Evi van Lanschot zetten we een grote stap met de voorgenomen acquisitie van het online beleggingsplatform van Robeco met € 4,7 miljard aan AuM. Deze overname verwachten we komende zomer af te ronden.

Sinds maart is het aandeel Van Lanschot Kempen onderdeel van zowel de Euronext AMX-index als de AEX ESG-index; een onderstreping van de ontwikkeling die wij de afgelopen jaren hebben doorgemaakt als organisatie en op het gebied van duurzaamheid. Dit motiveert ons deze koers voort te zetten en onze klanten te ondersteunen om door de belangrijke transities van onze tijd te navigeren.’

De client assets zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen naar € 128,3 miljard (2022: € 124,2 miljard) en de AuM naar € 112,8 miljard (2022: € 107,8 miljard). Het spaargeld is gedaald naar € 11,6 miljard (2022: € 12,7 miljard), vooral doordat klanten hun spaargeld omzetten naar beleggingen. De leningenportefeuille is stabiel gebleven op € 9,4 miljard en de toevoeging aan de kredietvoorzieningen is zeer beperkt.

Mede dankzij de hogere rente-inkomsten was het resultaat binnen het segment Private Clients sterk. Daar stond tegenover dat het huidige, minder gunstige klimaat voor fusies en overnames leidde tot een daling van het resultaat in het segment Investment Banking Clients. Ook was het resultaat op financiële transacties lager dan in het eerste kwartaal van 2022. Binnen Wholesale & Institutional Clients blijven we focussen op het bereiken van winstgevende groei voor beleggingsstrategieën in West-Europa en voor fiduciair management in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Onze kapitaalpositie blijft sterk met een CET 1-ratio van 20,4% (2022: 20,6%). Van Lanschot Kempen is van plan om € 2,00 per aandeel terug te geven aan haar aandeelhouders (ongeveer € 85 miljoen) in de tweede helft van 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

In april werd de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden door Van Lanschot Kempen afgerond. Voor het 30%-belang betaalde Van Lanschot Kempen 53% in cash en 47% in aandelen met een lock-up tot 2030. Daarmee verkregen de managing partners van Mercier Vanderlinden een belang van 3,9% in Van Lanschot Kempen. Samen met het team van Van Lanschot België bereiden zij zich nu voor op de start van Mercier Van Lanschot om zo onze groeiambitie binnen private banking in België te realiseren.

Eind maart hebben vier van de tien leden van het small-cap-team aangegeven te vertrekken bij Van Lanschot Kempen Investment Management. De kwaliteit van het beleggingsproces is gewaarborgd door het hoofd van de small-cap-strategie en het team van vijf small-cap-managers, aangevuld met ervaren sectorspecialisten uit onze andere beleggingsteams. Ook zijn inmiddels twee nieuwe collega’s aangetrokken om het team weer op volle sterkte te brengen.

Private banking versterkte haar positie in de regio Groningen met de komst van vier nieuwe private-banking-collega’s. Hiermee kan Van Lanschot Kempen nog beter inspelen op kansen voor groei in dit marktgebied.

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

