Delårsrapport 1. kvartal 2023 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 1. kvartal 2023 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vi leverer et solidt resultat i et krævende marked, præget af kundernes fortsatte bestræbelser på at nedbringe lagre. Sigtbarheden for resten af året er fortsat relativt lav, og vi opretholder et fast fokus på omkostningsstyring. Samtidig med at vi justerer forretningen til den ændrede markedssituation, fortsætter vi med at hjælpe vores kunder med at håndtere de nye udfordringer, de møder i deres forsyningskæder. Det er meget positivt, at vores kunder fortsat viser stor interesse for vores integrerede logistikløsninger og for at udvikle samarbejdet med Maersk.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Sarah Spray, tlf. +45 3147 4170

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

