OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

04 May 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 03 May 2023 it had purchased a total of 209,854 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and CBOE BXE through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 205,845 4,009 Highest price paid (per ordinary share) £4.9080 £4.8700 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8400 £4.8400 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8910 £4.8640

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 426,160,860 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 426,160,860.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:27:19 GBp 207 488.60 XLON xea9r6zk8rK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:27:18 GBp 491 488.80 XLON xea9r6zk8rT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:51 GBp 516 488.80 XLON xea9r6zk8CU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:49 GBp 315 489.00 XLON xea9r6zk89d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:49 GBp 577 489.00 XLON xea9r6zk89f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:49 GBp 207 489.00 XLON xea9r6zk89h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:21 GBp 536 488.60 XLON xea9r6zk9Y3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:26:21 GBp 278 488.60 XLON xea9r6zk9Y5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:25:16 GBp 850 488.60 XLON xea9r6zlslE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:24:32 GBp 190 488.60 XLON xea9r6zlsKF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:24:32 GBp 331 488.60 XLON xea9r6zlsKH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:24:00 GBp 314 488.60 XLON xea9r6zltkk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:24:00 GBp 329 488.60 XLON xea9r6zltkm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:23:34 GBp 750 488.60 XLON xea9r6zlt1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:23:34 GBp 331 488.60 XLON xea9r6zlt1M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:23:34 GBp 1,081 488.40 XLON xea9r6zlt1S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:22:11 GBp 315 488.60 XLON xea9r6zlq3X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:22:11 GBp 1 488.60 XLON xea9r6zlq3Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:22:11 GBp 194 488.60 XLON xea9r6zlq3e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:31 GBp 125 488.60 XLON xea9r6zlrkf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:31 GBp 58 488.60 XLON xea9r6zlrkh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:07 GBp 217 488.60 XLON xea9r6zlr$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:07 GBp 75 488.60 XLON xea9r6zlr$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:07 GBp 138 488.60 XLON xea9r6zlr$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:21:07 GBp 198 488.60 XLON xea9r6zlr$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:20:07 GBp 213 488.20 XLON xea9r6zlomB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:20:03 GBp 245 488.20 XLON xea9r6zloyp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:19:11 GBp 145 488.20 XLON xea9r6zlpkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:19:11 GBp 479 488.20 XLON xea9r6zlpkO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:16:11 GBp 658 488.20 XLON xea9r6zln@g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:15:08 GBp 497 488.40 XLON xea9r6zl@e4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 241 488.60 XLON xea9r6zl@US OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 473 488.60 XLON xea9r6zl@PZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 308 488.80 XLON xea9r6zl@Pe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 773 488.80 XLON xea9r6zl@Pg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 1,341 489.20 XLON xea9r6zl@Pi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 210 489.20 XLON xea9r6zl@Pk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:14:05 GBp 1,785 489.20 XLON xea9r6zl@Pm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 373 489.00 XLON xea9r6zlzh8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 820 489.00 XLON xea9r6zlzhA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 510 489.00 XLON xea9r6zlzhC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 615 489.00 XLON xea9r6zlzgb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 322 488.80 XLON xea9r6zlzge OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:11:00 GBp 45 488.80 XLON xea9r6zlzgg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:10:52 GBp 703 489.00 XLON xea9r6zlzmx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:10:52 GBp 542 489.00 XLON xea9r6zlzm0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:08:53 GBp 1,081 488.60 XLON xea9r6zlwLG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:07:47 GBp 1,076 488.60 XLON xea9r6zlx6k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:06:14 GBp 168 488.60 XLON xea9r6zlu99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 16:06:14 GBp 913 488.60 XLON xea9r6zlu9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:58:00 GBp 726 488.20 XLON xea9r6zlZ1Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:57:58 GBp 655 488.40 XLON xea9r6zlZ03 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:57:58 GBp 1,496 488.60 XLON xea9r6zlZ05 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:54:35 GBp 1,236 488.60 XLON xea9r6zlkbW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:54:35 GBp 266 488.60 XLON xea9r6zlkbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:54:10 GBp 414 488.80 XLON xea9r6zlkna OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:54:10 GBp 763 488.80 XLON xea9r6zlknY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:53:18 GBp 1,081 489.00 XLON xea9r6zlkQX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:49:05 GBp 547 488.40 XLON xea9r6zlg2d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:49:00 GBp 217 488.40 XLON xea9r6zlg97 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:49:00 GBp 492 488.40 XLON xea9r6zlg99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:18 GBp 135 488.60 XLON xea9r6zlhmK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:18 GBp 48 488.60 XLON xea9r6zlhmM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:18 GBp 284 488.60 XLON xea9r6zlhmO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:18 GBp 267 488.80 XLON xea9r6zlhmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:18 GBp 798 488.80 XLON xea9r6zlhmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:03 GBp 598 489.00 XLON xea9r6zlh3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:48:03 GBp 519 489.00 XLON xea9r6zlh3f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:09 GBp 434 489.40 XLON xea9r6zlM48 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 183 489.40 XLON xea9r6zlM7E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 1,400 489.40 XLON xea9r6zlM7P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 228 489.40 XLON xea9r6zlM7R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 368 489.40 XLON xea9r6zlM6e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 278 489.40 XLON xea9r6zlM63 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 94 489.40 XLON xea9r6zlM65 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 133 489.40 XLON xea9r6zlM6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 71 489.40 XLON xea9r6zlM6G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:45:08 GBp 322 489.40 XLON xea9r6zlM6I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:43:37 GBp 1,049 489.20 XLON xea9r6zlKdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:40:23 GBp 327 489.40 XLON xea9r6zlJcI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:38:38 GBp 2 489.20 XLON xea9r6zlGS@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:38:38 GBp 1,079 489.20 XLON xea9r6zlGS0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:37:55 GBp 419 489.40 XLON xea9r6zlH2q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:37:55 GBp 640 489.40 XLON xea9r6zlH2s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:35:41 GBp 1,081 489.40 XLON xea9r6zlV6h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:35:05 GBp 1,057 489.60 XLON xea9r6zlSaL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:28 GBp 116 488.80 XLON xea9r6zlPns OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:28 GBp 339 488.80 XLON xea9r6zlPnu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 756 489.00 XLON xea9r6zlPpo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 155 489.20 XLON xea9r6zlPpt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 90 489.20 XLON xea9r6zlPpv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 143 489.40 XLON xea9r6zlPp@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 259 489.40 XLON xea9r6zlPp0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 850 489.40 XLON xea9r6zlPp2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:28:25 GBp 932 489.20 XLON xea9r6zlPpB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:24:20 GBp 407 489.40 XLON xea9r6zl4Rp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:24:20 GBp 930 489.60 XLON xea9r6zl4Rr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:20:10 GBp 1,182 489.80 XLON xea9r6zl1a5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:19:34 GBp 535 490.00 XLON xea9r6zl10W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:19:34 GBp 444 490.00 XLON xea9r6zl10Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:18:35 GBp 71 490.00 XLON xea9r6zlE4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:18:35 GBp 446 490.00 XLON xea9r6zlE4T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:15:03 GBp 330 489.60 XLON xea9r6zlDRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:14:24 GBp 585 489.40 XLON xea9r6zlADE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:14:24 GBp 735 489.40 XLON xea9r6zlADK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:49 GBp 1,298 489.20 XLON xea9r6zl9kj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:46 GBp 1,264 489.60 XLON xea9r6zl9hc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:46 GBp 258 489.60 XLON xea9r6zl9he OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:46 GBp 383 489.60 XLON xea9r6zl9hg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:46 GBp 850 489.60 XLON xea9r6zl9hi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:11:46 GBp 942 489.40 XLON xea9r6zl9hp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:04:43 GBp 446 489.20 XLON xea9r6zepxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:04:43 GBp 424 489.40 XLON xea9r6zepx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:04:43 GBp 213 489.40 XLON xea9r6zepx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:04:43 GBp 548 489.40 XLON xea9r6zepxB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:02:43 GBp 213 489.40 XLON xea9r6zenrt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:02:41 GBp 355 489.60 XLON xea9r6zenti OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:02:41 GBp 811 489.80 XLON xea9r6zentt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:02:37 GBp 1,143 490.00 XLON xea9r6zennG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 15:00:01 GBp 747 489.60 XLON xea9r6ze$Ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:59:35 GBp 39 489.60 XLON xea9r6zey4i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:59:35 GBp 288 489.60 XLON xea9r6zey4k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:59:35 GBp 557 489.60 XLON xea9r6zey4m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:57:22 GBp 563 489.80 XLON xea9r6zewBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:57:16 GBp 544 489.80 XLON xea9r6zewKm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:57:16 GBp 537 489.80 XLON xea9r6zewKo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:55:40 GBp 716 490.00 XLON xea9r6zeunl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:53:28 GBp 342 489.80 XLON xea9r6zec08 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:53:28 GBp 715 490.00 XLON xea9r6zec0D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:53:25 GBp 1,633 490.20 XLON xea9r6zec2u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:53:22 GBp 555 490.40 XLON xea9r6zec9f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:53:22 GBp 449 490.40 XLON xea9r6zec9h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:52:12 GBp 340 490.40 XLON xea9r6zedHk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:52:10 GBp 3 490.40 XLON xea9r6zedJm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:52:10 GBp 114 490.40 XLON xea9r6zedJo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:52:10 GBp 114 490.40 XLON xea9r6zedJq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:52:10 GBp 152 490.40 XLON xea9r6zedJs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:50:59 GBp 544 490.20 XLON xea9r6zeaOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:50:04 GBp 490 490.20 XLON xea9r6zebGG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:50:04 GBp 73 490.20 XLON xea9r6zebGI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:47:15 GBp 494 489.40 XLON xea9r6zeWvT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:47:15 GBp 1,021 489.40 XLON xea9r6zeWvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:46:13 GBp 873 489.60 XLON xea9r6zeX1l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:42:55 GBp 465 489.20 XLON xea9r6zeilB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:42:55 GBp 387 489.40 XLON xea9r6zeilH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:42:00 GBp 234 489.60 XLON xea9r6zeiS8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:42:00 GBp 103 489.60 XLON xea9r6zeiSA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:41:40 GBp 484 489.80 XLON xea9r6zejkU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:41:16 GBp 638 490.00 XLON xea9r6zej$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:41:13 GBp 337 490.20 XLON xea9r6zejuD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:41:13 GBp 1,120 490.20 XLON xea9r6zejuE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:41:13 GBp 185 490.20 XLON xea9r6zejuN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:40:14 GBp 579 490.20 XLON xea9r6zegeF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 132 489.80 XLON xea9r6zehBj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 240 489.80 XLON xea9r6zehBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 240 489.80 XLON xea9r6zehBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 63 489.80 XLON xea9r6zehBp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 75 489.80 XLON xea9r6zehBr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 240 489.80 XLON xea9r6zehBt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 176 489.80 XLON xea9r6zehBv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 480 489.80 XLON xea9r6zehBx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 480 489.80 XLON xea9r6zehB1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:38:36 GBp 126 489.80 XLON xea9r6zehB3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:28 GBp 195 488.20 XLON xea9r6zeNFA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:28 GBp 279 488.40 XLON xea9r6zeNFC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:25 GBp 24 488.20 XLON xea9r6zeN8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:25 GBp 440 488.40 XLON xea9r6zeN8x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:25 GBp 1,003 488.60 XLON xea9r6zeN8z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:12 GBp 344 489.00 XLON xea9r6zeNVj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:12 GBp 836 488.80 XLON xea9r6zeNVt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:34:12 GBp 635 488.80 XLON xea9r6zeNVv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:33:21 GBp 89 489.20 XLON xea9r6zeKGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:33:21 GBp 419 489.20 XLON xea9r6zeKGO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 287 489.20 XLON xea9r6zeIfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 1,372 489.20 XLON xea9r6zeIfj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 1,624 489.20 XLON xea9r6zeIfo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 109 489.20 XLON xea9r6zeIfq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 444 489.20 XLON xea9r6zeIfw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 471 489.20 XLON xea9r6zeIf9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 458 489.20 XLON xea9r6zeIfL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:32:14 GBp 666 489.20 XLON xea9r6zeIeb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:24:30 GBp 270 488.80 XLON xea9r6zeSIr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:24:30 GBp 54 488.80 XLON xea9r6zeSIt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:24:30 GBp 960 488.80 XLON xea9r6zeSIv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:23:12 GBp 198 488.60 XLON xea9r6zeTGZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:23:12 GBp 382 488.40 XLON xea9r6zeTGf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:23:12 GBp 172 488.60 XLON xea9r6zeTGh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:23:12 GBp 700 488.60 XLON xea9r6zeTGj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:14:35 GBp 365 488.60 XLON xea9r6ze6Ji OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:14:35 GBp 270 488.60 XLON xea9r6ze6Jk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:39 GBp 430 487.00 BATE xea9r6ze4UC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:39 GBp 1,666 487.00 BATE xea9r6ze4UE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:31 GBp 321 488.20 XLON xea9r6ze4RR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:31 GBp 1,373 488.40 XLON xea9r6ze4Qb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:31 GBp 361 488.00 XLON xea9r6ze4QX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:10:31 GBp 601 488.20 XLON xea9r6ze4QZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:03:45 GBp 229 488.40 XLON xea9r6ze1if OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:03:32 GBp 423 488.80 XLON xea9r6ze1sI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:02:56 GBp 611 489.00 XLON xea9r6ze10I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:02:55 GBp 379 489.20 XLON xea9r6ze10U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:02:55 GBp 1,043 489.40 XLON xea9r6ze13W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:02:55 GBp 268 489.40 XLON xea9r6ze13Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:01:06 GBp 131 489.40 XLON xea9r6zeE9i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:01:05 GBp 692 489.80 XLON xea9r6zeE99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 14:01:05 GBp 847 489.60 XLON xea9r6zeE9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:53:31 GBp 315 489.80 XLON xea9r6zeAKh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:53:25 GBp 245 490.00 XLON xea9r6zeAJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:35 GBp 539 489.60 XLON xea9r6zeBqo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:35 GBp 557 489.60 XLON xea9r6zeBqq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:35 GBp 340 489.60 XLON xea9r6zeBqw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:35 GBp 1,075 489.60 XLON xea9r6zeBqy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:35 GBp 92 489.60 XLON xea9r6zeBq@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:52:34 GBp 348 489.60 XLON xea9r6zeBq8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:49:35 GBp 447 488.80 XLON xea9r6ze8GP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:46:15 GBp 473 489.00 XLON xea9r6zfs3D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:46:15 GBp 629 488.80 XLON xea9r6zfs3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:41:23 GBp 376 489.00 XLON xea9r6zfrA0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:41:23 GBp 328 489.00 XLON xea9r6zfrA2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:41:23 GBp 306 488.80 XLON xea9r6zfrA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:41:23 GBp 249 489.00 XLON xea9r6zfrAB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:41:23 GBp 448 489.00 XLON xea9r6zfrAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:34:31 GBp 727 489.00 XLON xea9r6zfnAJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:30:19 GBp 795 488.80 XLON xea9r6zf$Od OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:28:24 GBp 245 489.00 XLON xea9r6zfyOg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:27:53 GBp 249 488.40 XLON xea9r6zfze0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:27:53 GBp 164 488.40 XLON xea9r6zfze2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:27:53 GBp 245 488.60 XLON xea9r6zfze4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:23:00 GBp 521 488.60 XLON xea9r6zfx4a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:21:34 GBp 940 488.80 XLON xea9r6zfugE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:21:34 GBp 184 489.40 XLON xea9r6zfugP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:19:36 GBp 135 489.40 XLON xea9r6zfvgu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:19:36 GBp 486 489.40 XLON xea9r6zfvgw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:11:15 GBp 42 488.20 XLON xea9r6zfb7E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:11:15 GBp 240 488.20 XLON xea9r6zfb7G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:11:15 GBp 405 488.40 XLON xea9r6zfb7I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:11:15 GBp 812 488.40 XLON xea9r6zfb7T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:05:32 GBp 268 488.00 XLON xea9r6zfWaT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:04:59 GBp 404 488.20 XLON xea9r6zfWqO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:04:35 GBp 603 488.40 XLON xea9r6zfW7i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:00:07 GBp 212 488.60 XLON xea9r6zfkx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:00:07 GBp 354 488.80 XLON xea9r6zfkx4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 13:00:07 GBp 808 489.00 XLON xea9r6zfkx6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:59:02 GBp 908 489.40 XLON xea9r6zflaX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:59:02 GBp 25 489.40 XLON xea9r6zflaZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:58:57 GBp 72 489.40 XLON xea9r6zflcq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:58:57 GBp 71 489.40 XLON xea9r6zflcs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:58:57 GBp 40 489.40 XLON xea9r6zflcu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:49:38 GBp 409 489.20 XLON xea9r6zfg8Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:49:38 GBp 589 489.40 XLON xea9r6zfg8i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:49:38 GBp 484 489.40 XLON xea9r6zfg8k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:49:34 GBp 412 489.80 XLON xea9r6zfgBt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:49:27 GBp 606 489.80 XLON xea9r6zfgNj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:43:13 GBp 289 489.60 XLON xea9r6zff3K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:43:13 GBp 630 489.60 XLON xea9r6zff3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:41:15 GBp 289 489.60 XLON xea9r6zfM4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:37:56 GBp 561 489.40 XLON xea9r6zfNP7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:37:56 GBp 557 489.40 XLON xea9r6zfNPA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:29:54 GBp 467 489.40 XLON xea9r6zfJCp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:27:34 GBp 400 489.60 XLON xea9r6zfG0e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:27:34 GBp 234 489.80 XLON xea9r6zfG0g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:27:23 GBp 838 489.80 XLON xea9r6zfGFh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:27:23 GBp 216 489.80 XLON xea9r6zfGFj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:20:42 GBp 245 489.40 XLON xea9r6zfVW8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:17:40 GBp 222 489.20 XLON xea9r6zfSub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:17:40 GBp 184 489.20 XLON xea9r6zfSud OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:17:40 GBp 581 489.40 XLON xea9r6zfSuf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:15:03 GBp 462 489.60 XLON xea9r6zfT02 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:15:02 GBp 704 489.80 XLON xea9r6zfT06 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:15 GBp 321 490.40 XLON xea9r6zfQix OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:15 GBp 182 490.40 XLON xea9r6zfQiz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:15 GBp 182 490.40 XLON xea9r6zfQi$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:15 GBp 182 490.40 XLON xea9r6zfQi1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:15 GBp 365 490.40 XLON xea9r6zfQi3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:13:14 GBp 365 490.40 XLON xea9r6zfQiJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:09:35 GBp 204 490.00 XLON xea9r6zfRLb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:09:35 GBp 284 490.00 XLON xea9r6zfRLd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:01:51 GBp 486 490.00 XLON xea9r6zf7qw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:01:44 GBp 520 490.20 XLON xea9r6zf7sx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:01:44 GBp 595 490.60 XLON xea9r6zf7sy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 12:01:44 GBp 471 490.40 XLON xea9r6zf7s3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:55:04 GBp 388 489.40 XLON xea9r6zf58t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:55:04 GBp 282 489.40 XLON xea9r6zf58v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:52:05 GBp 521 489.00 XLON xea9r6zf2Ad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:50:07 GBp 562 489.00 XLON xea9r6zf35c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:46:32 GBp 243 489.40 XLON xea9r6zf0Ja OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:18 GBp 194 489.60 XLON xea9r6zf1tc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:09 GBp 173 489.80 XLON xea9r6zf1p2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:07 GBp 21 489.80 XLON xea9r6zf1zZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:07 GBp 324 490.00 XLON xea9r6zf1ze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:07 GBp 743 490.20 XLON xea9r6zf1zp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:02 GBp 15 490.40 XLON xea9r6zf1$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:02 GBp 220 490.40 XLON xea9r6zf1$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:45:02 GBp 424 490.40 XLON xea9r6zf1$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:44:34 GBp 66 490.20 XLON xea9r6zf17D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:44:34 GBp 314 490.20 XLON xea9r6zf17F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:35:38 GBp 377 490.00 XLON xea9r6zfCVr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:32:41 GBp 345 490.20 XLON xea9r6zfAXI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:32:37 GBp 354 490.40 XLON xea9r6zfAWD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:32:37 GBp 771 490.60 XLON xea9r6zfAWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:28:20 GBp 141 489.20 XLON xea9r6zfBFb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:28:19 GBp 56 489.20 XLON xea9r6zfBEG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:28:19 GBp 480 489.40 XLON xea9r6zfBER OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:28:19 GBp 288 489.60 XLON xea9r6zfBET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:28:19 GBp 288 489.60 XLON xea9r6zfB9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:26:11 GBp 339 489.60 XLON xea9r6zf8vA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:26:09 GBp 475 489.60 XLON xea9r6zf8xn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:18:00 GBp 314 489.80 XLON xea9r6zgqbM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:16:20 GBp 143 490.20 XLON xea9r6zgqLC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:16:20 GBp 363 490.20 XLON xea9r6zgqKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:16:20 GBp 486 490.40 XLON xea9r6zgqKw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:16:12 GBp 336 490.60 XLON xea9r6zgqJo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:12:32 GBp 26 490.00 XLON xea9r6zgo$c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:12:30 GBp 360 490.00 XLON xea9r6zgo@c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:11:00 GBp 327 490.00 XLON xea9r6zgpe6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:10:57 GBp 184 490.20 XLON xea9r6zgphd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:10:56 GBp 306 490.40 XLON xea9r6zgphv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:10:47 GBp 209 490.80 XLON xea9r6zgptt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:07:25 GBp 608 490.20 XLON xea9r6zgmxg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:07:09 GBp 311 490.20 XLON xea9r6zgm3i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:07:09 GBp 453 490.40 XLON xea9r6zgm3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:04:06 GBp 477 490.20 XLON xea9r6zgnS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 11:01:56 GBp 409 490.20 XLON xea9r6zg@Di OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:57:51 GBp 638 489.60 XLON xea9r6zgy3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:57:51 GBp 382 489.40 XLON xea9r6zgy3P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:55:03 GBp 14 489.40 XLON xea9r6zgzR2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:55:03 GBp 175 489.40 XLON xea9r6zgzR4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:55:03 GBp 563 489.40 XLON xea9r6zgzR6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:36 GBp 417 489.00 XLON xea9r6zgvh3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:35 GBp 604 489.20 XLON xea9r6zgvhQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:35 GBp 325 489.40 XLON xea9r6zgvgX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:35 GBp 203 489.40 XLON xea9r6zgvgZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:05 GBp 202 489.60 XLON xea9r6zgv4t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:05 GBp 196 489.60 XLON xea9r6zgv40 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 92 489.60 XLON xea9r6zgv4I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 35 489.60 XLON xea9r6zgv4K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 242 489.60 XLON xea9r6zgv4M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 6 489.60 XLON xea9r6zgv7e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 126 489.60 XLON xea9r6zgv7g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 345 489.60 XLON xea9r6zgv7i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:04 GBp 189 489.60 XLON xea9r6zgv7o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:03 GBp 138 489.60 XLON xea9r6zgv6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:03 GBp 248 489.60 XLON xea9r6zgv6G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:03 GBp 145 489.60 XLON xea9r6zgv1C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:49:03 GBp 248 489.60 XLON xea9r6zgv1E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:46:35 GBp 209 488.60 XLON xea9r6zgcAK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:39:35 GBp 183 488.60 XLON xea9r6zgYa8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 148 488.60 XLON xea9r6zgZCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 344 488.60 XLON xea9r6zgZCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 157 488.60 XLON xea9r6zgZDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 67 488.60 XLON xea9r6zgZDV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 132 488.60 XLON xea9r6zgZCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 95 488.40 XLON xea9r6zgZCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 607 488.60 XLON xea9r6zgZCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 291 488.00 XLON xea9r6zgZC5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:36:20 GBp 417 488.20 XLON xea9r6zgZC7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:35:55 GBp 193 488.60 XLON xea9r6zgZS2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:35:55 GBp 414 488.40 XLON xea9r6zgZS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:31:05 GBp 279 488.20 XLON xea9r6zgX1x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 355 488.20 XLON xea9r6zgkrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 107 488.20 XLON xea9r6zgkru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 464 488.40 XLON xea9r6zgkr@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 110 488.40 XLON xea9r6zgkr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 235 488.20 XLON xea9r6zgkr2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 132 488.20 XLON xea9r6zgkr8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 110 488.20 XLON xea9r6zgkrA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 245 488.00 XLON xea9r6zgkrI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:23 GBp 262 488.60 XLON xea9r6zgkrP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:18 GBp 280 488.80 XLON xea9r6zgktJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:29:18 GBp 404 489.00 XLON xea9r6zgktP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:15:18 GBp 249 488.80 XLON xea9r6zgeSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:15:18 GBp 360 489.00 XLON xea9r6zgeSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:13:19 GBp 88 489.00 XLON xea9r6zgf9e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:13:18 GBp 427 489.00 XLON xea9r6zgf9q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:10:09 GBp 73 489.00 XLON xea9r6zgNX$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:10:09 GBp 265 489.00 XLON xea9r6zgNX1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:10:09 GBp 463 489.00 XLON xea9r6zgNX3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:09:33 GBp 359 488.40 XLON xea9r6zgNoj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:08:42 GBp 228 488.40 XLON xea9r6zgNK2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:19 GBp 193 488.60 XLON xea9r6zgLjW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:19 GBp 52 488.60 XLON xea9r6zgLYU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:15 GBp 183 489.00 XLON xea9r6zgLjU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:15 GBp 606 489.00 XLON xea9r6zgLia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:14 GBp 250 489.00 XLON xea9r6zgLik OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:14 GBp 248 489.00 XLON xea9r6zgLir OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 10:05:14 GBp 341 489.20 XLON xea9r6zgLit OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:58:15 GBp 175 489.00 XLON xea9r6zgH6h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:58:00 GBp 218 489.00 XLON xea9r6zgHLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:56:03 GBp 168 489.40 XLON xea9r6zgV$@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:56:03 GBp 484 489.20 XLON xea9r6zgV$0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:56:03 GBp 100 489.20 XLON xea9r6zgV$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 783 489.40 XLON xea9r6zgSDV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 290 489.40 XLON xea9r6zgSCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 259 489.40 XLON xea9r6zgSCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 320 489.40 XLON xea9r6zgSCb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 206 489.40 XLON xea9r6zgSCd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 850 489.40 XLON xea9r6zgSCe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:53:13 GBp 356 489.00 XLON xea9r6zgSCn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:50:15 GBp 245 489.20 XLON xea9r6zgQdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:50:10 GBp 225 489.20 XLON xea9r6zgQWq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:50:09 GBp 381 489.40 XLON xea9r6zgQW2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:50:09 GBp 377 489.40 XLON xea9r6zgQWH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:42:52 GBp 213 489.20 XLON xea9r6zgPJP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:42:49 GBp 212 489.40 XLON xea9r6zgPTA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:42:49 GBp 305 489.60 XLON xea9r6zgPTC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:53 GBp 3 489.40 XLON xea9r6zg4NE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:21 GBp 484 489.80 XLON xea9r6zg5l6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:21 GBp 29 489.80 XLON xea9r6zg5l8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:21 GBp 141 489.80 XLON xea9r6zg5lA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:21 GBp 81 489.80 XLON xea9r6zg5lC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:21 GBp 332 489.80 XLON xea9r6zg5lE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:20 GBp 353 489.80 XLON xea9r6zg5kj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:20 GBp 34 489.80 XLON xea9r6zg5kl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:20 GBp 149 489.80 XLON xea9r6zg5kn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:20 GBp 112 489.80 XLON xea9r6zg5kp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:20 GBp 317 489.80 XLON xea9r6zg5kr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:15 GBp 306 489.80 XLON xea9r6zg5hx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:15 GBp 214 489.60 XLON xea9r6zg5h3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:38:15 GBp 309 489.80 XLON xea9r6zg5h5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:32:58 GBp 37 489.20 XLON xea9r6zg1i@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:27:19 GBp 268 489.40 XLON xea9r6zgDtk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:27:19 GBp 223 489.20 XLON xea9r6zgDtt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:27:19 GBp 308 489.40 XLON xea9r6zgDtv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:27:19 GBp 15 489.40 XLON xea9r6zgDtx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:25:21 GBp 2,814 489.20 XLON xea9r6zgAHf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:25:10 GBp 245 488.80 XLON xea9r6zgAQt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:25:09 GBp 226 488.80 XLON xea9r6zgAQT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:25:09 GBp 226 489.00 XLON xea9r6zgBbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:25:09 GBp 328 489.20 XLON xea9r6zgBba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:23:07 GBp 226 489.00 XLON xea9r6zg83a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:23:01 GBp 329 489.20 XLON xea9r6zg8C4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:22:59 GBp 226 489.40 XLON xea9r6zg8Eb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:22:59 GBp 327 489.60 XLON xea9r6zg8Ed OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:17:55 GBp 309 489.20 XLON xea9r6zhtP$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:17:55 GBp 17 489.20 XLON xea9r6zhtPz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:17:55 GBp 81 489.40 XLON xea9r6zhtP7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:17:55 GBp 245 489.40 XLON xea9r6zhtP9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:13:51 GBp 315 488.00 XLON xea9r6zho0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:13:51 GBp 291 488.00 XLON xea9r6zho0Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:13:51 GBp 101 487.60 XLON xea9r6zho0m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:13:51 GBp 243 487.60 XLON xea9r6zho0o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:10:02 GBp 6 487.40 XLON xea9r6zhngk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:10:02 GBp 338 487.40 XLON xea9r6zhngo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:09:54 GBp 245 487.80 XLON xea9r6zhnpv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:09:54 GBp 239 487.60 XLON xea9r6zhnpx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:08:54 GBp 344 487.20 XLON xea9r6zh@iv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:33 GBp 249 487.20 XLON xea9r6zhwbd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:27 GBp 245 487.80 XLON xea9r6zhwX4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:27 GBp 238 487.60 XLON xea9r6zhwX6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:27 GBp 237 488.60 XLON xea9r6zhwWv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:27 GBp 343 488.80 XLON xea9r6zhwWx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 09:03:18 GBp 341 489.00 XLON xea9r6zhwex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:55:18 GBp 499 487.80 XLON xea9r6zhcME OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 251 488.40 XLON xea9r6zhdxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 138 488.40 XLON xea9r6zhdxw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 237 488.80 XLON xea9r6zhdxH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 354 488.80 XLON xea9r6zhdxJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 19 488.40 XLON xea9r6zhdwh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 167 488.40 XLON xea9r6zhdwj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:54:00 GBp 270 488.60 XLON xea9r6zhdwl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:49:41 GBp 245 488.80 XLON xea9r6zhbTO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:49:40 GBp 186 489.20 XLON xea9r6zhbSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:49:40 GBp 270 489.40 XLON xea9r6zhbSS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:46:39 GBp 188 487.20 XLON xea9r6zhZ4b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:46:39 GBp 206 487.20 XLON xea9r6zhZ4Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:44:37 GBp 146 487.60 XLON xea9r6zhW$K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:44:37 GBp 196 487.60 XLON xea9r6zhW$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:44:02 GBp 430 487.60 XLON xea9r6zhWBo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:43:17 GBp 100 488.20 XLON xea9r6zhWQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:43:17 GBp 255 488.00 XLON xea9r6zhWQE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:43:17 GBp 400 488.00 XLON xea9r6zhWQG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:40:41 GBp 306 488.20 XLON xea9r6zhkXh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:40:41 GBp 148 488.40 XLON xea9r6zhkXj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:40:41 GBp 195 488.40 XLON xea9r6zhkXl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:40:17 GBp 495 488.60 XLON xea9r6zhkhH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:15 GBp 396 487.60 XLON xea9r6zhl@x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 6 489.00 XLON xea9r6zhl4M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 101 489.00 XLON xea9r6zhl4O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 195 489.00 XLON xea9r6zhl4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 4,501 488.80 XLON xea9r6zhl7I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 113 488.80 XLON xea9r6zhl7K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 164 488.80 XLON xea9r6zhl7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 758 488.80 XLON xea9r6zhl7O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 240 488.80 XLON xea9r6zhl7Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 2,800 488.80 XLON xea9r6zhl7S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 700 488.80 XLON xea9r6zhl7U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 700 488.80 XLON xea9r6zhl6W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 1,400 488.80 XLON xea9r6zhl6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 272 488.80 XLON xea9r6zhl6e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 259 488.40 XLON xea9r6zhl6g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 740 488.40 XLON xea9r6zhl6i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 360 488.40 XLON xea9r6zhl6k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 425 488.20 XLON xea9r6zhl6s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:38:05 GBp 421 488.00 XLON xea9r6zhl6y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:33:21 GBp 421 487.60 XLON xea9r6zhgMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:32:25 GBp 421 488.20 XLON xea9r6zhh7o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:31:15 GBp 245 488.80 XLON xea9r6zhetl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:30:06 GBp 421 488.20 XLON xea9r6zhfan OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:30:06 GBp 418 488.20 XLON xea9r6zhfaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:25:45 GBp 418 488.80 XLON xea9r6zhNcT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:13:29 GBp 409 484.80 XLON xea9r6zhUR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:13:29 GBp 248 484.80 BATE xea9r6zhURB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:13:07 GBp 407 485.00 XLON xea9r6zhVgK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:13:07 GBp 59 485.00 BATE xea9r6zhVgM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:13:07 GBp 298 485.00 BATE xea9r6zhVgO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:08:56 GBp 407 485.60 XLON xea9r6zhTVD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:08:31 GBp 408 485.80 XLON xea9r6zhQl9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:08:31 GBp 408 486.00 XLON xea9r6zhQlH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:07:47 GBp 187 486.80 BATE xea9r6zhQJZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:07:47 GBp 408 486.20 XLON xea9r6zhQJc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:07:47 GBp 245 487.00 BATE xea9r6zhQJe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:06:35 GBp 386 486.00 BATE xea9r6zhRUC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:06:35 GBp 409 487.60 XLON xea9r6zhRUQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:06:35 GBp 245 487.00 BATE xea9r6zhRPW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:06:35 GBp 408 487.80 XLON xea9r6zhRPY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:03:02 GBp 245 484.00 BATE xea9r6zh69u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 03-May-2023 08:03:02 GBp 245 484.00 XLON xea9r6zh69s

END