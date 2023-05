thecamp accélère les transformations à l’aide de ses nouveaux fablabs

Après avoir accueilli près de 14 000 cadres en 2022, le campus d’innovation thecamp, basé à Aix-en-Provence, lance ce 4 mai 2023 une nouvelle offre dédiée aux transformations numériques, digitales et environnementales.

Fort d’une infrastructure de 12 000m2 déployée sur 7 ha, ce tiers-lieu reconnu pour ses qualités d’organisation de séminaires pour entreprises et collectivités, reformate l’ensemble de son programme « change academy » au travers d’une gamme de 33 nouvelles formations immédiatement disponibles. Celles-ci s’adressent désormais à l’ensemble des acteurs de l’entreprise, des dirigeants, cadres, profils à hauts potentiels et collaborateurs. Ces programmes sont opérés par les équipes de thecamp, accompagnées d’experts certifiés pour offrir le meilleur de la connaissance sous forme de learning expeditions. Un dispositif accessible pour les membres d’une même organisation (intra-entreprise), comme pour des entreprises d'origines parfois très différentes, où un grand compte peut librement échanger avec une tpme (inter-entreprises).

Conscientes de la nécessaire adaptation des équipes aux nouveaux enjeux de la décarbonation, d’un management devant apporter de nouvelles réponses après l’ère covid et d’une omniprésence de la numérisation de l’ensemble des filières, les équipes ont co-construit la nouvelle offre « thecamp training ». Ces cursus sont ainsi structurés autour de trois axes : transformation environnementale, managériale et digitale, dédiés à l’accompagnement en proximité d’un monde professionnel en profonde mutation.

« C’est avec l’expérience de plus de 1 500 formations dispensées par thecamp que nous avons imaginé ces nouveaux programmes. Avec l’obtention de la certification Qualiopi, thecamp peut désormais se positionner sur la formation professionnelle et proposer son modèle particulier directement au cœur des entreprises. C’est ainsi que les équipes ont eu la possibilité de délivrer des contenus à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon ces dernières semaines » indique Francis PAPAZIAN, Responsable des Programmes de thecamp

Au-delà de ces cursus, thecamp, en ligne avec ses ambitions premières de partage et d’ouverture, va plus loin en proposant une infrastructure innovante et inédite : Des FabLabs orientés vers l’économie des usages. De l’anglais « Fabrication Laboratory », cet espace de création et de fabrication collaborative est équipé d'outils et de machines à commande numérique. L'objectif principal de ce premier FabLab est de permettre à tous ses utilisateurs de formaliser leurs enjeux stratégiques, leurs usages essentiels pour leur permettre de concevoir, prototyper et fabriquer des solutions en utilisant les dernières technologies. Avec un budget de plus d’un million d’euros couvrant l’ensemble des investissements (équipements, équipes, marketing, …), les entreprises peuvent directement accéder au FabLabsous forme d’une souscription annuelle de 2500 Euros HT.

« Nous avons, avec les équipes de thecamp et les experts Unitel Technologies, partagé une vision permettant de rendre la technologie compétitive et accessible à tous. Avec plus de 150 objets connectés mis à disposition par de nombreux partenaires français et Internationaux, nos FabLabs permet de convertir des usages métiers en solutions techniques simplifiées et compétitives. C’est précisément l’inverse de ce que nous observons depuis 20 ans où l’offre contraint fréquemment les besoins réels des utilisateurs. Nous devons libérer les usages et remettre la technologie à sa place » précise l’actionnaire de thecamp Kevin POLIZZI.

« Nous avons repensé l’ensemble de notre proposition de valeur pour ouvrir thecamp à toute organisation en phase de transformation. La synergie entre les séminaires, la formation, les FabLabs nous permet d’offrir une expérience véritablement nouvelle. En exportant la marque thecamp directement au cœur des entreprises, nous assumons une volonté réelle d’accompagnement en proximité. Avec une infrastructure événementielle hors du commun nous multiplions les nouveaux formats d’événements pour être précisément en phase avec les attentes de l’écosystème : club thecamp, offre découverte, ouverture 7j/7, afterworks, … » explique le Président Directeur Général de thecamp Stéphane SOTO.