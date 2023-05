Attensi bruker digital simulering for å skape en mer effektiv, fleksibel og brukervennlig opplæring

Norwegian Swedish English

Attensi slår seg sammen med Ardoq for å skape praktiske, spillbare scenarioer for å hjelpe kunder med å forstå hvorfor og hvordan løsningen fra Ardoq anvendes på best mulig måte.

OSLO, Norge, May 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ardoq sin nye virksomhetsarkitektur innebærer datadrevne, skybaserte forretningsløsninger – for å hjelpe kunder med å automatisere og samarbeide, samt å ta smidigere beslutninger med ledende SaaS-verktøy (Software as a Service) for virksomhetsarkitektur.

Ardoq møter en utfordring alle banebrytende teknologiselskaper opplever. Hvordan forklare og on-boarde kunder når det dreier seg om noe helt nytt og ukjent?

Svaret ligger i digitalt utformede simuleringer, basert på det siste innen virtuell virkelighet, avansert grafikk i super-HD, 3D- og avatarteknologi. De promoterer «læring gjennom handling» og det å begå feil underveis i et trygt miljø. På denne måten kan man mestre innholdet og huske det. Repetisjon bidrar til at læringen sitter, noe som er mer effektivt enn å hente inn en instruktør for å gi opplæring som fort blir glemt.

Basert på en brukerundersøkelse:

91 % liker denne opplæringsformen

91 % sa det hjalp dem med å mestre Ardoqs hovedfunksjonaliteter

88 % sa det styrket forståelsen deres av Ardoq-plattformen

Opplæringen ble laget i samarbeid med en annen raskt voksende norsk virksomhet med global rekkevidde – innovatøren innen spillbasert opplæring, Attensi .

Erik Bakstad, administrerende direktør og en av grunnleggerne av Ardoq, sa at opplæringen øker salget deres ved å overbevise kunder om at løsningen kan tas i bruk raskt og effektivt uten avbrudd. Og siden simuleringene kan utformes raskt av deres egne interne team, kan de skaleres både enkelt og hurtig.

Bakstad sa: «Vi hører fra kunder at det at vi har en spillbasert læringsplattform, gjør at de kan forestille seg å skalere den internt. Det har gitt oss muligheter og vært en konkurransefordel. Folk liker en annerledes tilnærming til opplæring. De er vant til lysbilder og kjedelig lesestoff, så noe interaktivt er veldig attraktivt for dem.»

Head of Onboarding i Ardoq, Svein Gunnar Hjorteset, sa at simulasjonsopplæringen åpner kundenes øyne for mulighetene i Ardoqs revolusjonerende produkt . Det hjelper brukere å forstå det veldig raskt. Spillelementet gjør læringen til noe morsomt, og folk kommer ofte tilbake for å slå den beste poengsummen. Dette bidrar til at ny kunnskap og nye teknikker læres bedre.

«Kunder gjentar treningen ofte, og det er mest på grunn av poengsystemet. De ser at noen andre oppnår en høyere poengsum, og da repeterer de treningen for å slå dem. Det er veldig kult», sa han.

Opplæringens suksess har hatt en positiv innvirkning på virksomheten. Kunder elsker det, og de danner varige partnerskap med Ardoq.

«Jeg kan oppsummere spillbasert simuleringstrening med tre ord – skalerbart, interaktivt, morsomt», sa Hjorteset.

