4.5.2023 klo 13.00



Kutsu Orionin pääomamarkkinapäivään 25. toukokuuta 2023

Orion kutsuu analyytikot, institutionaaliset sijoittajat ja muut pääomamarkkinoiden edustajat sekä tiedotusvälineiden edustajat pääomamarkkinapäivään torstaina 25. toukokuuta 2023. Tilaisuus järjestetään tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.

Pääomamarkkinapäivän tarkoituksena on esitellä Orionin uudet tulosyksiköt ja tarjota päivitys Orionin T&K:sta sekä kasvun ja kannattavuuden ajureista. Tapahtumassa esiintyvät toimitusjohtaja Liisa Hurme, talousjohtaja Jari Karlson, tulosyksiköiden johtajat sekä vastuullisuusjohtaja.

Tilaisuutta voi seurata kaikille avoimen webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://orion.videosync.fi/cmd-25-5-23. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen. Esitysmateriaalit tulevat saataville Orionin verkkosivuille osoitteeseen https://www.orion.fi/cmd2023 / tapahtuman alkaessa. Tapahtuman ja materiaalien kieli on englanti.

Johdolle on mahdollista esittää kysymyksiä koko tilaisuuden ajan, myös webcastin kautta.

Orionin pääomamarkkinapäivän 2023 ohjelma

12:45 Rekisteröityminen

13:00 Orionin pääomamarkkinapäivän 2023 avaus

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhdepäällikkö

13:05 Esitykset

Liisa Hurme, toimitusjohtaja

Jari Karlson, talousjohtaja

Noora Paronen, vastuullisuusjohtaja

Outi Vaarala, johtaja, Innovative Medicines sekä tutkimus ja kehitys

Hao Pan, johtaja, Branded Products

Satu Ahomäki, johtaja, Generics and Consumer Health

Niclas Lindstedt, johtaja, Animal Health

16:30 Tilaisuus päättyy

Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta https://www.orion.fi/cmd2023.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tilaisuuteen tapahtumatila Elielissä tulee ilmoittautua osoitteessa https://orion.videosync.fi/cmd-25-5-23 torstaihin 18.5. mennessä. Paikkoja on rajoitetusti, joten suosittelemme ilmoittautumaan ajoissa. Lisätietoa tapahtumasta löytyy osoitteesta https://www.orion.fi/cmd2023.

Lisätietoja:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

Puh. 010 426 2721

Julkaisija:

Orion Corporation

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.