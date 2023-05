Radisson entreprend un levé de till glaciaire sur le secteur sud du projet O’Brien suivant la découverte d’un échantillon titrant 7,33 g/t en Or

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V: RDS, OTC: RMRDF): (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’à la suite du programme de prospection de l’été 2022 sur le secteur sud du projet O’Brien (« New Alger »), elle a identifié un contexte géologique semblable à celui du complexe Canadian-Malartic ou elle prévoit un levé de till glaciaire d’envergure (voir figure 1).

Pourquoi les sédiments du Groupe du Pontiac (« Groupe du Pontiac ») au sud de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac pourraient être l’hôte de futurs gisements?

À proximité du projet O’Brien, le complexe Canadian-Malartic localisé en grande partie dans les sédiments du Groupe du Pontiac a produit, à ce jour, près de 13,7 millions d’onces d’or. La minéralisation aurifère y est représentée par un volume important d’or disséminé et spatialement associée à des intrusions et des dykes porphyriques intermédiaires à felsiques (voir figure 2) ainsi qu’à des zones de cisaillements. Ce complexe minier met ainsi en évidence le grand potentiel aurifère du Groupe du Pontiac.

Pourquoi le secteur New Alger a-t-il autant de potentiel ?

Il représente une surface de plus 50 km 2 située à proximité de multiples structures géologiques à fort potentiel aurifère

située à proximité de multiples structures géologiques à fort potentiel aurifère Un échantillon recueilli lors de la campagne de prospection 2022 titrant 7,33 g/t Au a démontré la présence d’au moins une zone riche en or sur le secteur

a démontré la présence d’au moins une zone riche en or sur le secteur Avec la présence d’intrusions intermédiaires et dykes felsiques, il présente des caractéristiques géologiques très semblables à des mines historiques et en exploitation (voir figure 2)

Le secteur se situe en continuité de la mine Amm de laquelle environ 83 475 tonnes à une teneur de 4,54 g/t Au ont été extraites entre 1939 et 1942 et qui avait des réserves estimées à 219 000 tonnes à une teneur 4,46 g/t Au.

« Je suis ravi d'annoncer que nous débuterons dans les prochaines semaines cet important programme d'échantillonnage de till. Alors que l’impressionnant projet O’Brien demeure notre priorité et focus principal, nous voyons une excellente opportunité à faible coût afin de commencer à démontrer la valeur du secteur New Alger ou notre vaste terrain a un fort potentiel de générer de nouvelles découvertes aurifères », a commenté Denis V. Lachance, président et chef de la direction par intérim.

Comment l’équipe de Radisson tentera de faire une nouvelle découverte?

Après évaluation, l’équipe géologique de Radisson a déterminé qu’un levé de till glaciaire d’envergure (300-400 échantillons) est la meilleure méthode afin de cibler les zones potentiellement aurifères et étendues. Une campagne de décapage, rainurage et/ou forage permettrait ensuite de délimiter l’étendue d’une potentielle découverte.





Figure 1: Carte géologique de l'Abitibi illustrant le potentiel aurifère des sédiments du groupe de Pontiac





Figure 2: Grille d’échantillonnage de till glaciaire prévue





Figure 3 : Localisation du projet O’Brien

Personne qualifiée



Vivien Janvier, géo., Ph.D., Directeur Géologie pour Radisson est la personne qualifiée conformément aux exigences du Règlement 43-101. La personne qualifiée de la Société a revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production.

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.