Change of Valuation Time and Reference Price Determination Method

Som følge af udvidede aftenåbningstider for handel med visse instrumenter på Nasdaq Firsth North vil Nordea, for at tilpasse sig de nye åbningstider, foretage visse ændringer for instrumenter med amerikanske aktier, futures på amerikanske aktieindeks og valuta som underliggende.

For så vidt angår instrumenter med amerikanske aktier og futures på amerikanske aktieindeks som underliggende vil Reference Price Determination Method blive ændret, således at den officielle lukkepris for det underliggende vil blive anvendt. På nuværende tidspunkt anvendes prisen på det underliggende per kl. 20.00 CET.

For så vidt angår instrumenter med valuta som underliggende vil Valuation Time blive ændret fra kl. 20:00 CET til kl. 22:00 CET.

De relevante ændringer for de endelige vilkår for de berørte instrumenter findes nedenfor. ISIN-koderne for de relevante instrumenter findes i det vedhæftede dokument.

Ændringerne træder i kraft 12. maj 2023.

De relevante certifikater er udstedt under henholdsvis Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland plc’s basisprospekt dateret 15. juni 2016, Nordea Bank AB (publ)’s basisprospekt dateret 14. juni 2017, Nordea Bank AB (publ)’s basisprospekt dateret 15. juni 2017, Nordea Bank AB (publ)’s basisprospekt dateret 14. juni 2018, Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 15. juni 2018, Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 18. december 2018, Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 18. december 2019, Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 18. december 2020, Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 17. december 2021 og Nordea Bank Abps basisprospekt dateret 16. december 2022.

Ændringer i endelige vilkår for instrumenter med amerikanske aktier eller futures på amerikanske aktieindeks som underliggende

I de endelige vilkår ændres ”Valuation Method” til ”Official Closing” ud for feltet ”Reference Price Determination Method” , og ud for feltet ”Valuation Time” ændres teksten til ”As set out in the Conditions”.

Ændringer i endelige vilkår for instrumenter med valuta som underilggende

I de underliggende vilkår ændres teksten ud for feltet ”Valuation Time” til ”22:00 CET”.

Du kan finde yderligere information her: https://www.nordea.dk/privat/produkter/investering/avancerede-produkter/

Attachment